В Евросоюзе одобрили вакцину Johnson & Johnson, ее рекомендуют для людей старше 18 лет

Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса Johnson & Johnson для применения в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Johnson & Johnson является четвертой, одобренной для использования в ЕС после вакцин от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford University и Moderna, и рекомендуется для людей старше 18 лет.

J&J согласилась доставить в ЕС не менее 200 миллионов доз в этом году, в том числе 55 миллионов во втором квартале, а первые поставки ожидаются в следующем месяце.

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