В Евросоюзе одобрили вакцину Johnson & Johnson, ее рекомендуют для людей старше 18 лет
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса Johnson & Johnson для применения в ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что Johnson & Johnson является четвертой, одобренной для использования в ЕС после вакцин от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford University и Moderna, и рекомендуется для людей старше 18 лет.
J&J согласилась доставить в ЕС не менее 200 миллионов доз в этом году, в том числе 55 миллионов во втором квартале, а первые поставки ожидаются в следующем месяце.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ЄС зараз буде обирати, кого до себе впускати, а кого ніт. А у нас вибору немає, тому будемо сидіти по домівках зі своїми індійськими щепленнями.
По-сути это третий крупный производитель вакцин способный их делать миллиардами.
Ещё у индусов и китайцев есть похожие мощности.
Индусская у нас уже присутствует. Китайская на подходе. J&J тоже возможно будет.
Всё остальное по факту нам недоступно пока полностью не провакцинируют США и ЕС.