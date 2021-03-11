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В Евросоюзе одобрили вакцину Johnson & Johnson, ее рекомендуют для людей старше 18 лет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Евросоюзе одобрили вакцину Johnson & Johnson, ее рекомендуют для людей старше 18 лет

Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса Johnson & Johnson для применения в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Johnson & Johnson является четвертой, одобренной для использования в ЕС после вакцин от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford University и Moderna, и рекомендуется для людей старше 18 лет.

J&J согласилась доставить в ЕС не менее 200 миллионов доз в этом году, в том числе 55 миллионов во втором квартале, а первые поставки ожидаются в следующем месяце.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Наскільки я пам'ятаю, це однодозова вакцина.
ЄС зараз буде обирати, кого до себе впускати, а кого ніт. А у нас вибору немає, тому будемо сидіти по домівках зі своїми індійськими щепленнями.
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11.03.2021 17:02 Ответить
Интересно, сколько Johnson & Johnson стоит в Европе, и почем степашка ее купит на базаре в Бангладеш?
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11.03.2021 17:03 Ответить
На разлив.
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11.03.2021 17:32 Ответить
Ukraina toze dolzna takuju polucit,tut nuzen tolko odin ukol
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11.03.2021 17:04 Ответить
Эта вакцина настоящая. Сделана из дохлого коронавируса. И хранить ее можно при 4-8 градусах в обычном холодильнике... мое мнение, это что то уже похожее на правду, чем можно прививаться
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11.03.2021 17:11 Ответить
Хорошая новость.
По-сути это третий крупный производитель вакцин способный их делать миллиардами.
Ещё у индусов и китайцев есть похожие мощности.
Индусская у нас уже присутствует. Китайская на подходе. J&J тоже возможно будет.
Всё остальное по факту нам недоступно пока полностью не провакцинируют США и ЕС.
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11.03.2021 17:18 Ответить
Не-не-не! Только ковишит! Степанов ноги в кровь сбил, бегая и намучивая себе прокладки в схему, а вы с фигней лезете! И Рая Богатырева с вашими Джонсонами мимо денег. А как же наши традиции, как чемоданчики ежемесячно нужным людям? Как яхты, дворцы в Европе и Порше с Майбахами??? АСТАНАВИТЕСЬ!!!! В Євросоюзі схвалили вакцину Johnson & Johnson, її рекомендують для людей старше 18 років - Цензор.НЕТ 3620
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11.03.2021 17:36 Ответить
Був би зараз Порох при владі, був би у нас і Pfizer, і J&J: але ж довбоЗЕбам захотілося молодого та зеленого, стрункого та веселого, без досвіду та без знань, без розуму та без совісті, малороса-єврея-коміка.
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11.03.2021 17:49 Ответить
Шампуни от лупы с прокладками уже не прибыльно.
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11.03.2021 21:10 Ответить
 
 