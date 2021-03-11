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Польша (7495) пьянство (867) украинцы (3738) дальнобойщики (54)

Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции

32-летнего водителя львовской транспортной компании Overtrans задержали пьяным за рулем грузовика на автостраде вблизи Кракова. Содержание алкоголя в его крови превышало норму в 18 раз.

В полицию обратились другие водители, двигавшиеся по этой автостраде: они заметили странную траекторию грузовика Volvo с украинскими номерами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Инцидент произошел 9 марта. Около полудня дежурный комиссариата дорожной полиции Кракова начал получать звонки от водителей. Они сообщали, что по дороге едет грузовик Volvo под управлением нетрезвого водителя. На трассу сразу же выехал патруль и остановил грузовик.

"За рулем сидел 32-летний гражданин Украины. Полицейские обследовали его алкотестере. Первое обследование в 12:45 показало 3,46 промилле (1,65 мг/л), последнее обследование, проведенное в 13:59, показало 3,65 промилле", - сообщили в полиции. Такой результат в 18 раз превышает норму алкоголя в организме.

Также на Цензор.НЕТ: На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции. ВИДЕО

В кабине грузовика полицейские нашли пустую большую бутылку от водки "Хлебный дар". Водитель признался, что выпил ее за рулем.

На следующий день водителя допросили и передали дело в суд, который запретил ему в течение шести месяцев управлять транспортными средствами на территории Польши, а также оштрафовал водителя на 6000 злотых (более 43 тыс. грн).

Читайте на Цензор.НЕТ: На Львовщине пьяный водитель стрелял в патрульных из охотничьего ружья. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
клинический идиот и потенциальный убийца! Лучше его посадить за граты до того как...
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11.03.2021 17:47
+6
Буду краток - ДОЛБО.. Б!!!!
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11.03.2021 17:56
+5
Шо-шо??? Странно, меня не валит, отчего-то, напротив, требует ещё. Я- редко отказываю. Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции - Цензор.НЕТ 9744
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11.03.2021 18:01
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клинический идиот и потенциальный убийца! Лучше его посадить за граты до того как...
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11.03.2021 17:47 Ответить
О,как! Наверное очень продажный суд, да? Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции - Цензор.НЕТ 8353 У нас, в Украине, где зарабатывают в разы меньше- за подобное уже 51 тысяча гривен штраф, так? Точно, водила в Польше суд купил!
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11.03.2021 17:47 Ответить
Там штраф от 5 до 60 тыс злотых, но судья учитывает машину и зарплату.

Видимо пожалел и дал 6, почти шо минимум.
И прав лишил на минимальный срок, мог бы до 3х лет
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11.03.2021 17:58 Ответить
А что, плохая машинка? Грузовик "Вольво". Опаснее, на дороге, в руках бухого- хрена придумать! Потому, странный приговорчик, однако.
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11.03.2021 18:03 Ответить
Такого просто не может быть...туфта полная...
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11.03.2021 17:52 Ответить
чего именно не может быть?
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11.03.2021 18:01 Ответить
ну чуть поправил человек здоровье после 8 марта, делов
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12.03.2021 10:22 Ответить
На следующий день водителя допросили и передали дело в суд, который запретил ему в течение шести месяцев управлять транспортными средствами на территории Польши, а также оштрафовал водителя на 6000 злотых (более 43 тыс. грн).
Что-то уж очень легкое наказание, странно.
Источник: https://censor.net/ru/n3252752
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11.03.2021 17:55 Ответить
Буду краток - ДОЛБО.. Б!!!!
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11.03.2021 17:56 Ответить
интересно было бы взлянуть на статистику о пьяных поляках за рулем.

"а что же мы? - и мы не хуже многих,
мы тоже можем много выпивать"
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11.03.2021 17:56 Ответить
Поллитровку организм здоровый держит минут 20-30,потом глубокий сон...валит с ног наповал
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11.03.2021 17:58 Ответить
Шо-шо??? Странно, меня не валит, отчего-то, напротив, требует ещё. Я- редко отказываю. Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции - Цензор.НЕТ 9744
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11.03.2021 18:01 Ответить
Т.е., ты в одного поллитра 40-градусного принимаешь и еще хочется?
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11.03.2021 18:04 Ответить
Легко. При этом- за рулем эл.самоката одного из самых быстрых, в этом Мире. Понятно- не с лёту, а в течение часов шести, пока катаюсь.
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11.03.2021 18:05 Ответить
Надо бы тебя ко мне, поместить в погреб. Там у меня одна полка вдоль стены(15х8 футов) вся заставлена горилками, настойками и наливками, места уже нету. Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции - Цензор.НЕТ 8050
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11.03.2021 18:09 Ответить
Не. Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции - Цензор.НЕТ 446 Там бы я умер. С непривычки. Мне привычен горизонт, перспектива впереди... просто сидя за столом, реально- более чем 0,7 неинтересно. Даже 0,5 л. Тут сенатор прав.
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11.03.2021 18:12 Ответить
Пане Макс Ак-Мурза, йому до мене ближче! В мене заставлені полиці "вісками" з меду, джином і добротним вином. Якщо чесно, то не розумію як можна окосіти від 0,5 л добротного міцного(50%) медового "бурбону"
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11.03.2021 18:49 Ответить
походу вся компашка любителей - пешеходы, или раз в неделю катаются...)))
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11.03.2021 23:45 Ответить
принимаешь на самокате..??, в трафике..??, это в марике, там верно пустые улицы для само...
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11.03.2021 23:43 Ответить
3,65 это больше чем поллитра, тут минимум 0,7 и то и литровая.
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11.03.2021 18:03 Ответить
так тебе пить вообще нельзя, ты и после ста грамм объясняешься в любви мавзолею
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11.03.2021 18:18 Ответить
Не кажіть! Все залежить від здоров'я і тренованості печінки.
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11.03.2021 18:41 Ответить
Вот дурни! Помурыжили бы полгода, бабки с водилы покачали...На курсы, перенимать опыт украинских судов!
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11.03.2021 18:00 Ответить
На самом предприятии не знали что алкаш? Подрыв международной репутации. А если бы убил кого? Как предприятие проводит мед. обследование водителей на выезде?
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11.03.2021 18:01 Ответить
Мало того что идиот, еще и извращенец. Пить прямо за рулеи? Не мог за столом выпить? Может потом за тот руль и не сел
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11.03.2021 18:03 Ответить
Неприкрытая реклама водки "Хлебный Дар" - випил бытылку и не отрубился и не умер
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11.03.2021 18:03 Ответить
Gość ********
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11.03.2021 18:03 Ответить
Работал, ганял по Европе дальнобой и вдруг в дороге решил себя и фирму обосраать,так не бывает чуваки... Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции - Цензор.НЕТ 2051 Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции - Цензор.НЕТ 2051
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11.03.2021 18:03 Ответить
Еще как бывает
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11.03.2021 18:13 Ответить
Украинский долбойо...к в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции
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11.03.2021 18:05 Ответить
Мой племяш тоже в Польше и тоже дальнобой уже 15 лет...Был у него недавно в гостях сутки... Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции - Цензор.НЕТ 1972Сказочники блин.. Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции - Цензор.НЕТ 291
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11.03.2021 18:06 Ответить
на самом деле идиотизм конечно сказочный, шо уж тут
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11.03.2021 18:07 Ответить
Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции - Цензор.НЕТ 2076
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11.03.2021 18:13 Ответить
а где посол израиля ?
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11.03.2021 18:14 Ответить
а выпил бы две не попался бы в руки полиции... лежал бы себе сейчас спокойно и "отдыхал" ....... Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции - Цензор.НЕТ 8151
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11.03.2021 18:24 Ответить
Це ж не скрита реклама горілки "Хлібний Дар"?
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11.03.2021 19:34 Ответить
Может быть он жертва обстоятельств.Был в рабстве,не мог сбежать и вот таким вот способом решил спастись и попасть,наконец-то,домой.
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11.03.2021 19:45 Ответить
 
 