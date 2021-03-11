Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции

32-летнего водителя львовской транспортной компании Overtrans задержали пьяным за рулем грузовика на автостраде вблизи Кракова. Содержание алкоголя в его крови превышало норму в 18 раз.

В полицию обратились другие водители, двигавшиеся по этой автостраде: они заметили странную траекторию грузовика Volvo с украинскими номерами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Инцидент произошел 9 марта. Около полудня дежурный комиссариата дорожной полиции Кракова начал получать звонки от водителей. Они сообщали, что по дороге едет грузовик Volvo под управлением нетрезвого водителя. На трассу сразу же выехал патруль и остановил грузовик.

"За рулем сидел 32-летний гражданин Украины. Полицейские обследовали его алкотестере. Первое обследование в 12:45 показало 3,46 промилле (1,65 мг/л), последнее обследование, проведенное в 13:59, показало 3,65 промилле", - сообщили в полиции. Такой результат в 18 раз превышает норму алкоголя в организме.

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В кабине грузовика полицейские нашли пустую большую бутылку от водки "Хлебный дар". Водитель признался, что выпил ее за рулем.

На следующий день водителя допросили и передали дело в суд, который запретил ему в течение шести месяцев управлять транспортными средствами на территории Польши, а также оштрафовал водителя на 6000 злотых (более 43 тыс. грн).

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