Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр здравоохранения Максим Степанов подвел итоги первого года пандемии COVID-19 в Украине.
Об этом Степанов сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня год, как ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Год назад мы проснулись в новой реальности, которая заставила нас подвинуть рамки привычного комфорта. Те события можно сравнить с началом войны в Донбассе. Тот самый страх перед неизвестным. ... На линии огня оказались медики. Они были на передовой борьбы с никому неизвестным вирусом. Когда еще не было ни масок, ни лекарств, ни вакцины - они делали все, чтобы спасти как можно больше жизней", - отметил министр.
По словам Степанова, времена полного локдауна в прошлом году были тяжелыми.
"Но они позволили замедлить темпы распространения коронавирусной чумы, дать нам драгоценное время на перестройку развалившейся медицинской системы. Время показало: наша стратегия была эффективной. Мы смогли не только держать руку на пульсе и сбить высоту первых двух волн пандемии, но и подготовленными встретить третью волну", - подчеркнул глава Минздрава.
"Сегодня в Украине есть вакцина. И мы наращиваем темпы вакцинации ежедневно, вопреки противодействию коронавирусных коллаборационистов. Уверен, мы выстоим, как в борьбе с коронавирусным врагом, так и в борьбе с внутренними, политическими оппонентами, которые пытаются хайпануть на теме вакцины" , - подытожил Степанов.
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еще вопросы есть почему "ты не поймешь"?
Коммуналка +1000%?
С добрым утром, Cтепашка. Как спалось?
Лишь бы пи..еть пламенно. Видели мы, как эти медики шарахались и чуть ли не палками подозрительных отгоняли
Новая реальность - это футбольный матч в Киеве , когда в Европе без разрешения полиции нельзя вообще выходить
Я молчу по качество индийской вакцины, так ее 700 тысяч всего зашло! А ведь, если вы планировали ею вакцинировть Украину, необходимо 80 миллионов доз, т.к. она 2 раза должна колоться! И колоть надо по миллиону в день, чтобы хотя бы за месяц вакцинировать Украину!Степанов как министр здравоохранения действует как диверсант и вредитель!
де сила, мощь, напор де? де вируснячий приговор?... ах да, спит обнюхный?
ну не будите - многие устают от куршавелей...
Просыпаюсь с бодуна,
Денег нету ни хрена.
Отвалилась печень,
Пересохло в горле,
Похмелиться нечем,
Документы сперли,
Глаз заплыл,
Пиджак в пыли,
Под кроватью брюки.
До чего ж нас довели
Коммунисты-суки!
(с) 1991