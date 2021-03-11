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Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Общество

Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе

Министр здравоохранения Максим Степанов подвел итоги первого года пандемии COVID-19 в Украине.

Об этом Степанов сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня год, как ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Год назад мы проснулись в новой реальности, которая заставила нас подвинуть рамки привычного комфорта. Те события можно сравнить с началом войны в Донбассе. Тот самый страх перед неизвестным. ... На линии огня оказались медики. Они были на передовой борьбы с никому неизвестным вирусом. Когда еще не было ни масок, ни лекарств, ни вакцины - они делали все, чтобы спасти как можно больше жизней", - отметил министр.

По словам Степанова, времена полного локдауна в прошлом году были тяжелыми.

"Но они позволили замедлить темпы распространения коронавирусной чумы, дать нам драгоценное время на перестройку развалившейся медицинской системы. Время показало: наша стратегия была эффективной. Мы смогли не только держать руку на пульсе и сбить высоту первых двух волн пандемии, но и подготовленными встретить третью волну", - подчеркнул глава Минздрава.

"Сегодня в Украине есть вакцина. И мы наращиваем темпы вакцинации ежедневно, вопреки противодействию коронавирусных коллаборационистов. Уверен, мы выстоим, как в борьбе с коронавирусным врагом, так и в борьбе с внутренними, политическими оппонентами, которые пытаются хайпануть на теме вакцины" , - подытожил Степанов.

Также читайте: Не думаю, что вопрос об отставке Степанова будет рассмотрен в ближайшее время, - Разумков

Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
угу. только после начала войны "папередники" страну подняли а вы все просрали. наполеоны-чемпионы
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11.03.2021 17:48
+14
Степанов враг Украины. Тестирование провалил, маски продал, концентраторы и кислород не обеспечил, вакцину по "секретной" цене купил. Даде в своем министрерстве порядок навести не может. Вот уж "сделали, так сделали". Ну и что вы "Зробили"?
Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 6812
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11.03.2021 17:53
+11
А Буковель с вторжением врагов?
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11.03.2021 17:54
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Это слова "мастера спорта по борьбе с коронавирусом"....
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11.03.2021 17:46 Ответить
Представляю, что было бы со страной, окажись они у власти в начале 2014 го года...
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11.03.2021 18:04 Ответить
Их бы не было от слова совсем, это уж точно.
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11.03.2021 19:24 Ответить
Глава МОЗ Словаччини пішов у відставку через російську вакцини "Супутник V", Степашка, давай у відставку, ти все провалив, антидоктор.
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11.03.2021 23:12 Ответить
угу. только после начала войны "папередники" страну подняли а вы все просрали. наполеоны-чемпионы
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11.03.2021 17:48 Ответить
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11.03.2021 18:10 Ответить
ты не поймешь. иди пасись дальше
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11.03.2021 18:18 Ответить
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11.03.2021 18:22 Ответить
тебе ж сказали н.. иди
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11.03.2021 18:24 Ответить
Не общайтесь с кретином. Или с тролем. Впрочем КАКАЯ РАЗНИЦА? Троль это тот же кретин.
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11.03.2021 18:26 Ответить
"+1000%" это в одиннадцать раз
еще вопросы есть почему "ты не поймешь"?
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11.03.2021 18:29 Ответить
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11.03.2021 18:39 Ответить
у тебя память тапка. твой же пост
Коммуналка +1000%?
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11.03.2021 18:40 Ответить
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11.03.2021 18:49 Ответить
Он имел в виду, что они подняли курс доллара, цены и тарифы.
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11.03.2021 18:23 Ответить
принудительная вакцинация биоматериала поправит ситуацию.
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11.03.2021 17:49 Ответить
Какая вакцинация, если сами медики отказываются вакцинироваться?
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11.03.2021 17:55 Ответить
медицинский биоматериал, добавить нечего.
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11.03.2021 18:02 Ответить
Набридло вже це все
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11.03.2021 17:51 Ответить
Степанов враг Украины. Тестирование провалил, маски продал, концентраторы и кислород не обеспечил, вакцину по "секретной" цене купил. Даде в своем министрерстве порядок навести не может. Вот уж "сделали, так сделали". Ну и что вы "Зробили"?
Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 6812
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11.03.2021 17:53 Ответить
Враг Украины- это ты фрол.
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11.03.2021 18:04 Ответить
От кляті Порохоботи! Скажи ж?
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11.03.2021 18:10 Ответить
Только вот не надо тут про мед реформу при Барыге вспоминать, как благо. Степанов продолжил начатое Супрун уничтожение медицины в Украине. Эти семейные врачи тупо провалились, как показал коронавирус. Не дозвонишься, не достучишься до них и все на всех глубоко... Никаких возвратов барыг! Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 2669
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11.03.2021 18:16 Ответить
Когда вы, зебилы, научитесь отвечать за СВОЙ выбор и за работу выбранного вами стада? Ты еще сюда Кравчука прилепи, как он совковую медицину поламал.
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11.03.2021 18:40 Ответить
А Буковель с вторжением врагов?
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11.03.2021 17:54 Ответить
И без этого никаких сомнений не было
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11.03.2021 18:02 Ответить
Степанов балобол ! Как и его хлзяин-клоун
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11.03.2021 17:57 Ответить
Он не балабол. Он ВОР. Как и его хозяин-фигляр без диплома клоуна.
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11.03.2021 18:27 Ответить
Герой, вот чье имя надо давать стадионам. Проснулся, осмотрелся и на передовую, готов ко всему.
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11.03.2021 17:58 Ответить
мы проснулись в новой реальностиИсточник: https://censor.net/ru/n3252753

С добрым утром, Cтепашка. Как спалось?
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11.03.2021 17:59 Ответить
Когда еще не было ни масок, ни лекарств, ни вакцины - они делали все, чтобы спасти как можно больше жизней", - отметил министр.

Лишь бы пи..еть пламенно. Видели мы, как эти медики шарахались и чуть ли не палками подозрительных отгоняли Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 4603
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11.03.2021 18:02 Ответить
А потім їм стали доплачувати і вони затихли.
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11.03.2021 18:14 Ответить
Хуже Степанова только Аваков. Продавать маски год назад, затем отдать ковидные деньги на ремонт дорог, а точнее распил бабла, затем тупо просрать полгода и оказаться осенью без кислорода во время второй волны, а сегодня на Закарпатье, людей с тяжелой формой тупо даже не лечат! Не хватает средств лечить тех, кого еще можно спасти!
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11.03.2021 18:02 Ответить
да уж... оказывается бороться с пандемией это оказалось ни мелочь по карманам тырить .. тут еще мозги нужны и знания и опыт !!! - Степанида Ковидовна Зеленая .. Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 8686
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11.03.2021 18:02 Ответить
Степанов мелочь не тырил. Как-никак был зам.Главного налогового инспектора Украины.
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11.03.2021 18:47 Ответить
хм.. это была ирония по поводу мелочи ... ну и ты подтвердил - ворюга-коррупционер еще тот...
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11.03.2021 18:52 Ответить
Новая реальность - это толкнуть маски из госрезерва перед пандемией налево и за это никого не посадить
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11.03.2021 18:03 Ответить
Новая реальность - это дороги строить , вместо оснащения больниц кислородом - и за это никого не наказать . Степанов не знал , что при ковид - главное дышать легким . Что легкие не способны дышать , а человеку без воздуха не жить ?
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11.03.2021 18:05 Ответить
Новая реальность - это работающий Буковель , когда все зимние курорты Европы закрыты
Новая реальность - это футбольный матч в Киеве , когда в Европе без разрешения полиции нельзя вообще выходить
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11.03.2021 18:07 Ответить
Новая реальность - это откаты от вакцин
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11.03.2021 18:07 Ответить
А в целом не проспали, а просрали, извините за мой французкий, но иного сравнения не находжу.
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11.03.2021 19:19 Ответить
ну, таки война обычно не где-то, а с кем-то (торговые партнеры), а если бы власти делали, то что должны были делать в таких ситуациях, типа, мобилизация, вооружение населения, закрытие границ и т.п., то возможно "войны на Донбассе" бы не было, а оставалась исключительно "война в Крыму"
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11.03.2021 18:05 Ответить
Ещё бы с 2-й Мировой сравнил...
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11.03.2021 18:06 Ответить
Ой дурак. Об эпидемии минимум за два месяца знали до того, как вирус попал к нам. Была возможность подготовиться. Вот только сам же Степанов, все что только можно было провалить в плане подготовки, успешно и провалил. И в чем тогда схожесть с вероломным нападением РФ?
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11.03.2021 18:07 Ответить
Весь мир вакцинирование уже заканчивает. А что в Украине? Еще не начали, по сути.
Я молчу по качество индийской вакцины, так ее 700 тысяч всего зашло! А ведь, если вы планировали ею вакцинировть Украину, необходимо 80 миллионов доз, т.к. она 2 раза должна колоться! И колоть надо по миллиону в день, чтобы хотя бы за месяц вакцинировать Украину!Степанов как министр здравоохранения действует как диверсант и вредитель!
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11.03.2021 18:07 Ответить
И у нас тоже интересно! Какая-то частная контора подала заявку в Агентство Медикамента и зарегистрировала Спутник лайка.Это в то время как преступное сосиалистическое правительство в отставке,даже не выделило деньги и не заключила ни один контракт на приобретение вакцин! Далее еще интереснее. Какая-то бывший министр здравоохрЕнения Главан предложила в парламенте "...приобретение государством,в случае острой необходимости,вакцин у частных предпринимателей..." Это разве не подготовленная схема воровства с применением "фирм прокладок" ?
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11.03.2021 18:07 Ответить
Аж нарешті вони пробудились?! І то цілий рік дрімали? От придурки...
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11.03.2021 18:08 Ответить
Степанов-соплеборец.
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11.03.2021 18:12 Ответить
Сегодня в Украине есть вакцина,(которую расхваливал степанов иже с ним вакцинирующиеся на видосик ,)И мы наращиваем темпы вакцинации ежедневно, вопреки противодействию коронавирусных коллаборационистов, но в то же времья Правительства Италии, Норвегии и Исландии приняли решение приостановить использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения от COVID-19 из соображений предосторожности. и это только начало дальше последует "снежный запретный ком" на использование
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11.03.2021 18:12 Ответить
Степанов проснулся, а кто-о ему в пижаму нагадил.
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11.03.2021 18:15 Ответить
Можешь назвать фамилию своего министра здравоохранения,страны там где ты живешь?😂🌷
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11.03.2021 18:23 Ответить
В моей стране-Степанов.В твоей?😂🌷
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11.03.2021 18:30 Ответить
Любопытны😂🌷 твои переживания.Я живу в Украине,а ты где?
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11.03.2021 18:44 Ответить
Обычно коцапы очень стесняются этого вопроса.Еще часто коцапы после бана или деактива создают новый ник и опять быстро лезут на украинский сайт заботиться об Украине.А коцапам тут не место,тут люди общаются.Вот и поинтересовался😂🌷
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11.03.2021 18:58 Ответить
так вы же мастера спорта в етой вирусной ерунде, а за год уже можно было и в международники подтянуться.
де сила, мощь, напор де? де вируснячий приговор?... ах да, спит обнюхный?
ну не будите - многие устают от куршавелей...
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11.03.2021 18:17 Ответить
От Буковеля 😀😀😀
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11.03.2021 19:22 Ответить
слушне зауваження... - навiть помiтив не той свiй косяк Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7515
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11.03.2021 19:30 Ответить
"не помiтив" - та шо ж таке?
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11.03.2021 19:31 Ответить
Точно, точно. Как перед войной ! Минздрав даже провёл несколько операций по срочному вывозу саниарных средств в виде масок и респираторов за границу. А потом через месяц поднял на них цены в 10 раз. Но они все-равно не скоро появились в продаже.
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11.03.2021 18:42 Ответить
коли янєлох ідіот , міністр стєпанов не може не бути ідіотом.
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11.03.2021 19:18 Ответить
работнічок....
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11.03.2021 19:53 Ответить
"Мы проснулись в новой реальности"

Просыпаюсь с бодуна,
Денег нету ни хрена.
Отвалилась печень,
Пересохло в горле,
Похмелиться нечем,
Документы сперли,
Глаз заплыл,
Пиджак в пыли,
Под кроватью брюки.
До чего ж нас довели
Коммунисты-суки!
(с) 1991
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11.03.2021 20:39 Ответить
Вначале войны никто не распродавал госрезервы, и стратегические предприятия никто до банкротства не доводил, а вы твари дорвались, а теперь они проснулись в новой реальности, чтоб вы и не проснулись вообще.
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11.03.2021 20:56 Ответить
 
 