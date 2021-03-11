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Наемники РФ дважды обстреляли из АГС позиции ВСУ возле Пищевика, потерь нет, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ дважды обстреляли из АГС позиции ВСУ возле Пищевика, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Пищевик. На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

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Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Автор: Володимир Янченко
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11.03.2021 18:25 Ответить
Наемники РФ дважды обстреляли из АГС позиции ВСУ возле Пищевика, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8439
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11.03.2021 18:26 Ответить
і вата, яка закликала в наш дім чужого солдата..
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11.03.2021 18:33 Ответить
Правильно будет российские оккупационные войска обстреляли, просто российские военные оделись в тряпки боевиков
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11.03.2021 18:37 Ответить
 
 