"Я сказал, что будет много интересных вещей", - Данилов об обысках в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал обыски в сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком (ОПЗЖ), подчеркнув, что всем придется отвечать по закону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио. Свобода.
"Когда мы с вами встречались в начале февраля, я сказал, что будет очень много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране, и если кто-то украл, если кто-то ведет себя по отношению к государству неопределенным законодательством способом, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите", - сказал Данилов на брифинге 11 марта.
Ранее, за час до этого комментария Служба безопасности Украины заявила, что "разоблачила масштабную сделку по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов. Как сообщается в обнародованном 11 марта сообщении, "ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн".
"Проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления", - сказано в сообщении спецслужбы.
Досудебное расследование продолжается и осуществляется процессуальное руководство Офиса Генерального прокурора. Дополнительные детали в СБУ обещают сообщить позже.
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Але ж ми знаємо,що Зєля-борцун з олігархами.(Очевидно,Бєні замало 40% АЗС )
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев 10 марта провел в Киеве съемки фильма о провале операции по задержанию группы ЧВК Вагнера. Однако запись комментария с позицией Офиса президента, о которой якобы просил глава ОП Андрей Ермак, не состоялась из-за того, что он "без объяснений отменил встречу с Грозевым и какими-либо спикерами". Об этом в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, ссылаясь на слова Грозева.
тов.данилов явно склонен к инриганству и легкому политическому флирту.
лучшеe ли ето качество для Секретаря Совета национальной безопасности и обороны?
ну уже не знаю - видимо ето лучший из худших....
Вспомнилось тут как зебилы получали оргазм, когда сучки Петушария при виде Пороха орали - "за что вы приследуете Анатолия Петушария??!"
-ожидают некоторое замедление падения рейтинга
-оправдание для подорожания нефтепродуктов на заправках,как же ,ведь некачественную дешевку вычищают
Навряд.
Великолепно🤪😂