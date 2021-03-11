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Новости Политика Украины
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Данилов (1056) Медведчук (1754) нефть (1807) нефтепродукты (101)

"Я сказал, что будет много интересных вещей", - Данилов об обысках в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал обыски в сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком (ОПЗЖ), подчеркнув, что всем придется отвечать по закону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио. Свобода

"Когда мы с вами встречались в начале февраля, я сказал, что будет очень много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране, и если кто-то украл, если кто-то ведет себя по отношению к государству неопределенным законодательством способом, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите", - сказал Данилов на брифинге 11 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ подтверждает спецоперацию на объектах Glusco: Задокументированы масштабная схема реализации некачественных нефтепродуктов и уклонение от уплаты налогов на 240 млн грн

Ранее, за час до этого комментария Служба безопасности Украины заявила, что "разоблачила масштабную сделку по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов. Как сообщается в обнародованном 11 марта сообщении, "ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн".

"Проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления", - сказано в сообщении спецслужбы.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется процессуальное руководство Офиса Генерального прокурора. Дополнительные детали в СБУ обещают сообщить позже.
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Топ комментарии
+29
А Бенину сеть АЗС проверять будете? Ведь против него США и Европа тоже ввели санкции за такие-же нарушения. .
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11.03.2021 18:13
+16
Верните государственному ПриватБанку более 240 АЗС, которые Беня не отдает, заблокировав возврат по решению Верховного Суда решением Хозсуда !!!
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11.03.2021 18:16
+14
Бу-га-га, клоуны ЗЕбильные))) Клоунские "санкции" против телеканалов Мертвечука и парочки других компаний, как "Спортмастер", которые ПРОДОЛЖАЮТ РАБЛОТАТЬ КАК НИ В ЧЁМ НЕ БЫВАЛО - мы наблюдаем уже ТРИ НЕДЕЛИ, Если Мертвечук подозревается в финансировании ТЕРРОРИЗМА, тогда почему оно не в тюряге, а на воле? Сегодня очередной фарс - "обыски" на заправках... Уклонение от уплаты налогов на миллионы? Ну И ШО?) Где Мертвечук на шконаре??? Алё, клоун, незачёт)
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11.03.2021 18:14
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А Бенину сеть АЗС проверять будете? Ведь против него США и Европа тоже ввели санкции за такие-же нарушения. .
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11.03.2021 18:13 Ответить
Бенину не будут, так же как и его завод нпз в Кременчуге. Беня наоборот за несколько дней поднял цену 92 на 6 грн. И все нормально. А гос часть акций на заводе 60%.
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11.03.2021 18:34 Ответить
Бу-га-га, клоуны ЗЕбильные))) Клоунские "санкции" против телеканалов Мертвечука и парочки других компаний, как "Спортмастер", которые ПРОДОЛЖАЮТ РАБЛОТАТЬ КАК НИ В ЧЁМ НЕ БЫВАЛО - мы наблюдаем уже ТРИ НЕДЕЛИ, Если Мертвечук подозревается в финансировании ТЕРРОРИЗМА, тогда почему оно не в тюряге, а на воле? Сегодня очередной фарс - "обыски" на заправках... Уклонение от уплаты налогов на миллионы? Ну И ШО?) Где Мертвечук на шконаре??? Алё, клоун, незачёт)
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11.03.2021 18:14 Ответить
Мабуть не вистачає часу і повноважень😏
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11.03.2021 18:37 Ответить
146%. Маючи свій Уряд, свого Генпрокурора, свою СБУ, свого мусора Авакяна, свою більшість у ВР, клоуну не вистачає повноважень)
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11.03.2021 18:40 Ответить
Традиції...вони непереможні.
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11.03.2021 18:46 Ответить
А шо ж свинка Пепа даже такой "фарс" побоялась сделать?
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11.03.2021 21:24 Ответить
свинка - то твоя мама, ЗЕбл. Что, у Пети был свой Уряд? Нет, была коалиция. Был свой министр МВД? Нет, Аваков - от РотФронта, который сам подножки Пете ставил. Большинство в ВР было? Нет, даже самая большая фракция - это было не БПП, а РотФронт. Учи матчасть, брехло.
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11.03.2021 22:17 Ответить
А ЧЕЙ уряд был у Пэти?И при чем вообще Уряд,ВР и Аваков к санкциям,если это полномочия РНБО и президента.И,как раз-таки,ВР обращалась к Пэте с требованием ввести санкции.Но Питруня-патриот не ввел,а еще и трубопровод корешку Медведчуку подкинул,а Зеля-предатель ввел.Отака фигня у нас с патриотами и предателями
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11.03.2021 22:52 Ответить
Лечыи бошку, ещё один недоумок вылез))) Уряд был не ПЕТИН, а КОАЛИЦИОННЫЙ! И большинство в коалиции было НЕ ПЕТИНО, а НарФронта, дудик. Соответственно, и большинство кресел министров, было у НФ. А мещё, в коалиции были Жулька Тимошенница, шЛяшко и т.д. А прог трубопровод - своей мамаше слабоумной расскажи, ЗЕбил. Така фигня, ЗЕбил
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12.03.2021 00:22 Ответить
Не суетись,падло рыговское,а то уссышься от злости,пытаясь аргументы заменить высерами про "мамаш".У тебя тяжелые воспоминания из детства?Кстати,этими "мамашами" ты 1 к 1 ,как кацапик))Впрочем,как и 90% вашей недобитой перекрашенной рыговской кодлы "Я сказав, що буде багато цікавих речей", - Данілов про обшуки в мережі АЗС, яку пов'язують з Медведчуком - Цензор.НЕТ 1359Попробую еще раз:санкции вводит РНБО,где почти все назначаются президентом,ну и самим президентом.Но ,учитывая,что президент был кремлевской шавкой,санкции не вводились.А под конец его деятельности даже отменялись.Пример:Молдавский меткомбинат,хозяин которого-близкий друг *****.Вот тебе и вся простая арифметика,пиписька медведчуковская) "Я сказав, що буде багато цікавих речей", - Данілов про обшуки в мережі АЗС, яку пов'язують з Медведчуком - Цензор.НЕТ 8336
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12.03.2021 08:24 Ответить
Просто так у него в методичке написано, оно ж своей башкой не думает "Я сказав, що буде багато цікавих речей", - Данілов про обшуки в мережі АЗС, яку пов'язують з Медведчуком - Цензор.НЕТ 1923
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12.03.2021 06:31 Ответить
Чмошник, спаси мир, убейся об стенку
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12.03.2021 07:02 Ответить
Ну да.Вот Гэтьман был реальный патриот-Медведчука не трогал)Слава Гэтьману!
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11.03.2021 22:46 Ответить
США вводило санкции против Медведчука ещё в 2014 году. Всё должно идти в хронологическом порядке.
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11.03.2021 18:15 Ответить
"Я сказал, что будет много интересных вещей", - Данилов об обысках в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком - Цензор.НЕТ 6723
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11.03.2021 18:23 Ответить
Верните государственному ПриватБанку более 240 АЗС, которые Беня не отдает, заблокировав возврат по решению Верховного Суда решением Хозсуда !!!
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11.03.2021 18:16 Ответить
А заправки принадлежали приватбанку?
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11.03.2021 18:18 Ответить
Так.Бєня передав з Приватбанку 247 АЗС в лізинг,своїм же 38 фірмочкам-орендарям. Компании Коломойского вновь заблокировали возвращение 247 АЗС "Приватбанку" через суд
Але ж ми знаємо,що Зєля-борцун з олігархами.(Очевидно,Бєні замало 40% АЗС )
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11.03.2021 18:37 Ответить
Записки мертвечука с пулеметом пойдешь защищать?
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11.03.2021 18:19 Ответить
То перед звітом белінгкет бали набирають
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11.03.2021 18:21 Ответить
Грозев приезжал в Украину, Ермак без объяснений отменил интервью с Bellingcat - Бутусов
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев 10 марта провел в Киеве съемки фильма о провале операции по задержанию группы ЧВК Вагнера. Однако запись комментария с позицией Офиса президента, о которой якобы просил глава ОП Андрей Ермак, не состоялась из-за того, что он "без объяснений отменил встречу с Грозевым и какими-либо спикерами". Об этом в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, ссылаясь на слова Грозева.
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11.03.2021 18:24 Ответить
Верим, верим, верим!
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11.03.2021 21:25 Ответить
Почему связывают - это собственность мертветчука . И он удивительным образом быстро скупил всякие АЗС И сделал сеть . Полагаю , что гроши брал у кума 😀😀😀
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11.03.2021 18:29 Ответить
Понятно, опять евреи лохотрон включили. Народ за дебилов держат. "Я сказал, что будет много интересных вещей", - Данилов об обысках в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком - Цензор.НЕТ 7119
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11.03.2021 18:30 Ответить
"Я сказал, что будет много интересных вещей", - Данилов об обысках в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком - Цензор.НЕТ 4162
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11.03.2021 18:33 Ответить
Интересно, а в список или перечень, кому как удобно, войдёт возвращение украиденных Беней с подельником Зелей из ПриватБанка и погашенных при папиредниках из моего кармана сумма в 41 миллион долларов США со кипрских офшорных счетов ТОВ "Квартал 95"? И если нет, то почему?
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11.03.2021 18:34 Ответить
"я бы сказал...", "следите за решениями СНБО...", "вас ждет много сюрпризов..."
тов.данилов явно склонен к инриганству и легкому политическому флирту.
лучшеe ли ето качество для Секретаря Совета национальной безопасности и обороны?
ну уже не знаю - видимо ето лучший из худших....
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11.03.2021 18:37 Ответить
Так можно и на Зе со своим Карабасом выйти...
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11.03.2021 18:42 Ответить
Вы знаете какой бюджет этого шоу? Еще неизвестно какие будут кассовые сборы, а вы уже неблагодарные, не оценили, не хлопаете в ладоши, не восторгаетесь игрой артистов!
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11.03.2021 18:43 Ответить
еще раз говорю - мертвечук конечно гад и враг и должен давно сидеть в тюрьме, но он что один в Украине? а остальные каломыйские добкины розенблаты фельдманы фуксы рабиновичи ахметовы и др. все белые и пушистые и не фига не коррупционеры и никогда никого не обмынуют? вы шо решили закрыв каналы (все остальное мертвечуковское работает и не надо нам киздеть у меня спормастер рядом с домом) показать типа тотальную борьбу с коррупцией в стране? да хитрые вы ребятишки но и украинцы не лохи! да зеля???
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11.03.2021 18:54 Ответить
Слишком много слов, при отсутствии действий...
Вспомнилось тут как зебилы получали оргазм, когда сучки Петушария при виде Пороха орали - "за что вы приследуете Анатолия Петушария??!"
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11.03.2021 19:16 Ответить
шо в итоге? "Я сказав, що буде багато цікавих речей", - Данілов про обшуки в мережі АЗС, яку пов'язують з Медведчуком - Цензор.НЕТ 6134
-ожидают некоторое замедление падения рейтинга
-оправдание для подорожания нефтепродуктов на заправках,как же ,ведь некачественную дешевку вычищают
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11.03.2021 19:25 Ответить
В фамилии безмозг у тебя многовато ошибок
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11.03.2021 19:38 Ответить
Зробити обшуки на АЗС Нісана Мойсеєва ? Для чого ? Щоб прищемити Бєніного конкурента ?
Навряд.
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11.03.2021 19:54 Ответить
Шо так перднул, что сам задыхаться стал?😀
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11.03.2021 19:39 Ответить
данілов думає шо всі лохи як клован?
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11.03.2021 19:53 Ответить
А інші мережі автозаправок кришталево чесні, виявляється? Ну-ну...
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11.03.2021 19:55 Ответить
Так що - це вже повод затримувати кума Ху#ла, чи ще ні?
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11.03.2021 19:59 Ответить
ЗЕ покрывает аппетиты Бени имуществом Медведчука?
Великолепно🤪😂
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11.03.2021 20:35 Ответить
Они и Пороха жмут со всех сторон, но Порох держится.
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11.03.2021 20:57 Ответить
Що Байден животворящій робить... Га???
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11.03.2021 21:19 Ответить
А чего это педрочеров так плющит от этой новости?
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11.03.2021 21:29 Ответить
анонсировано шоу "проверка" и потоки переливающегося кеша
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11.03.2021 22:20 Ответить
Госдеп дал команду ..фас .теперь земудаки будут своих пожирать .а иначе никак .либо мертвечук либо они ..
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12.03.2021 07:11 Ответить
 
 