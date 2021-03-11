При создании Центра противодействия дезинформации использовался опыт ЕС и НАТО, - Жовква

Создание по инициативе Президента Владимира Зеленского Центра противодействия дезинформации подтверждает, что Украина сегодня находится на передовой борьбы с пропагандой и дезинформацией.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква во время участия во Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Такой Центр надо было создать еще в 2014 году, когда вместе с гибридной началась информационная война. Сегодня он создается. Эта инициатива обсуждается и на международном уровне. О ней Президент Украины начал говорить летом прошлого года, он четко заявил об этой инициативе в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2020 года", – сказал Игорь Жовква.

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Он отметил, что в Украине тщательно изучали опыт других стран при подготовке к открытию этого Центра, в частности таких международных институтов, как НАТО и Европейский Союз, которые находятся на передовой борьбы с пропагандой.

Заместитель руководителя Офиса Президента рассказал, что в Финляндии с 2017 года действует международная организация European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, в которую входят девять государств. Украина изучала и этот опыт, а новосозданный Центр противодействия дезинформации также будет координировать свою работу с этой структурой.

Игорь Жовква обратил внимание, что важной составляющей борьбы с пропагандой является медийная грамотность, и усилия по ее повышению предпринимаются, например, на уровне ЮНЕСКО. И сейчас идет активная работа по вынесению этого вопроса на уровень Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Украина сейчас на уровне своего дипломатического корпуса присоединяется к этим инициативам, чтобы включить в них и вопросы контрпропаганды", – отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

По мнению Игоря Жовквы, даже в случае отсутствия всех этих международных усилий Украина все равно должна была бы активно действовать в направлении борьбы с пропагандой.

"Ведь Украина сегодня – на передовой борьбы с пропагандой. Но благодаря тому, что такие усилия есть, мы объединяем наш потенциал. И нас поддерживают все те страны, которые уже осуществили свои конкретные усилия по борьбе с пропагандой. Они поддерживают усилия Президента Украины, который сделал и будет и в дальнейшем делать вклад в мировую борьбу с пропагандой", – отметил заместитель руководителя Офиса Главы государства.