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Новости Политика Украины
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При создании Центра противодействия дезинформации использовался опыт ЕС и НАТО, - Жовква

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Создание по инициативе Президента Владимира Зеленского Центра противодействия дезинформации подтверждает, что Украина сегодня находится на передовой борьбы с пропагандой и дезинформацией.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква во время участия во Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Такой Центр надо было создать еще в 2014 году, когда вместе с гибридной началась информационная война. Сегодня он создается. Эта инициатива обсуждается и на международном уровне. О ней Президент Украины начал говорить летом прошлого года, он четко заявил об этой инициативе в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2020 года", – сказал Игорь Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов

Он отметил, что в Украине тщательно изучали опыт других стран при подготовке к открытию этого Центра, в частности таких международных институтов, как НАТО и Европейский Союз, которые находятся на передовой борьбы с пропагандой.

Заместитель руководителя Офиса Президента рассказал, что в Финляндии с 2017 года действует международная организация European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, в которую входят девять государств. Украина изучала и этот опыт, а новосозданный Центр противодействия дезинформации также будет координировать свою работу с этой структурой.

Игорь Жовква обратил внимание, что важной составляющей борьбы с пропагандой является медийная грамотность, и усилия по ее повышению предпринимаются, например, на уровне ЮНЕСКО. И сейчас идет активная работа по вынесению этого вопроса на уровень Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Украина сейчас на уровне своего дипломатического корпуса присоединяется к этим инициативам, чтобы включить в них и вопросы контрпропаганды", – отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

По мнению Игоря Жовквы, даже в случае отсутствия всех этих международных усилий Украина все равно должна была бы активно действовать в направлении борьбы с пропагандой.

"Ведь Украина сегодня – на передовой борьбы с пропагандой. Но благодаря тому, что такие усилия есть, мы объединяем наш потенциал. И нас поддерживают все те страны, которые уже осуществили свои конкретные усилия по борьбе с пропагандой. Они поддерживают усилия Президента Украины, который сделал и будет и в дальнейшем делать вклад в мировую борьбу с пропагандой", – отметил заместитель руководителя Офиса Главы государства.
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петуШарию яйца в тиски ))
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11.03.2021 18:36 Ответить
Почему Украина должна смотреть на чей-то опыт вечно и всегда догонять кого-то??? Украине нужно исходить из своего опыта и трансцендентно расширять его исходя из ситуации внутри Украины и поступать так, что будет благо для Украины. И Украине пора стать самостоятельной страной (независимой в восприятии) и понять что не нужно оглядываться на кого-то, и понять, что страна принадлежит Украинскому государству, а государство - это народ и что будет благо для народа, то бишь для всего государства, то и нужно делать. И понять нужно, что можно поступать в Украине вообще, как угодно и никто ничего не может из вне указывать и исходя из интересов Украины, Украине нужно законодательно принять законы, которые запретят в стране - коллаборантов, и запретят олигархов(под олигархами имеется ввиду богатых людей, которые влияют на политику государства в своих интересах). И любое проявление свойств коллаборационизма и олиграхии - должно наказываться конфискациями всего имущества и тюремным сроком от 10 лет. И когда Украина будет защищать свое благо государства, тогда не Украина будет оглядываться, что там делали так, а в той стране так, а где-то еще как-то, а так не делали нигде и нельзя мол так делать - это все чушь! Нужно делать так, как надо и получается делать первыми, тогда будет потом другие страны оглядываться ссылаясь на Украину и делать также. Нужно не догонять вечно кого-то, а делать так, чтобы догоняли Украину. Нужно всегда исходить из блага для страны и запрет двух зол - коллаборантов и олигархов - это благо для государства! И осознав, что Украина принадлежит Украине и больше никому, станет ясно, что можно в стране хоть санкции вводить, хоть создать спецслужбу имеющую право арестовывать, судить закрыто, и заключать под срок отдельно от системы, которая вся прогнила. Можно делать все, что хочешь в своей стране, но только то, что будет благо для всего государства, а то, что вред, то должно уничтожаться на корню!
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11.03.2021 18:36 Ответить
Несомненно наш Бубочка в борьбе с "дезинформацией" будет идти впереди ЕС и НАТО. И они будут приезжать в Украину чтобы что-то взаимствовать у него.
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11.03.2021 18:38 Ответить
Свой опыт надо использовать. В ряде университетов исследуют эту тему, только государству почему то эти наработки не интересны
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11.03.2021 18:40 Ответить
При создании Центра противодействия дезинформации использовался опыт ЕС и НАТО, - Жовква/ Центр противодействия дезинформации заработает со вторника, - Данилов/ В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак/ Центр противодействия дезинформации в ближайшее время начнет работу в Украине, - Зеленский пора эту новость прокукарекать и Шефиру. Который: Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет,- Шефир.
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11.03.2021 18:47 Ответить
"...усилия Президента Украины, который сделал и будет и в дальнейшем делать вклад в мировую борьбу с пропагандой...",
Источник: https://censor.net/ru/n3252765

Ну да, ну да, ежели бы не Вава и его квартальные, не сдюжили б мы...😀
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11.03.2021 18:50 Ответить
ЦПД - круто, а то НАБУ, САП и других понавыдумывали, а тут ЦПД свое.
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11.03.2021 18:51 Ответить
І керувати та працювати в ньому будуть представники ЄС та НАТО?
Чи обійдетесь ткаченком, подляком, аферістовичем?
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11.03.2021 19:00 Ответить
На самом деле, противодействовать российской дезинформации нужно, так как там запускают дезу практически каждый день. Например сегодня: нахваливают Панцири и опускают Байрактары. https://lenta.ru/news/2021/03/11/podschitali/ При этом ссылаются на сливной бачок https://soha.vn/20-uav-bayraktar-tho-nhi-ky-vay-diet-pantsir-s1-syria-don-hiem-gay-ton-that-khung-khiep-202103071834207.htm Это вьетнамский ресурс Soha, который уже не первую дезинформацию размещает, которую затем дружно подхватывают все российские пропагандисты. Нужно ежедневно отслеживать и разоблачать подобное.
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11.03.2021 22:48 Ответить
 
 