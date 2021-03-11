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Новости Политика Украины
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Офис генпрокурора вновь расследует уклонение ФК "Динамо" от уплаты налогов за ввоз 2 "Мерседесов" для Суркисов, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис генпрокурора вновь расследует уклонение ФК

Дело об уклонении от уплаты налогов было открыто в 2016 году, а в 2018-м его закрыли. То, что расследование возобновили, может коснуться ближайшего окружения президента, ведь нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис дружит с Бакановым и Шефиром.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"5 марта заместитель генерального прокурора Максим Якубовский отменил постановление о закрытии криминального производства об уклонении от уплаты налогов при ввозе двух автомобилей Mercedes Benz ML500, 4-matik футбольным клубом "Динамо Киев" и поручил Государственному бюро расследований осуществить расследование по делу №42016110350000083", - сообщил Бутусов.

Расследование об уклонении от уплаты налогов при ввозе 2 "Мерседесов" для Суркисов продолжалось с 2016 по 2018 гг. По версии следствия, таможенники за взятку помогли ФК "Динамо Киев" уклониться от уплаты налогов и платежей при ввозе автомобилей. В 2017 году Печерский суд арестовал машины, но в 2018 году следователь Генпрокуратуры Туровский снял арест и закрыл дело.

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"И вот как-то явно неслучайно дело о подделке таможенных документов снова восстановлено. И это будет иметь немалый резонанс. Как известно, Григорий Суркис является народным депутатом ОПЗЖ, давним другом "95 квартала", поздравить его с днем рождения открыто приезжают глава СБУ Иван Баканов и помощник президента Сергей Шефир", - пишет Бутусов.

Журналист считает, что возобновление уголовного производства коснется ближайшего окружения президента, и "вопрос начнут решать на самом верху".

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"Думается, если уже даже по Суркисам дело достали из архива, может, это такая общая программа восстановления исторической памяти для ОПЗЖ?" - добавил Бутусов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
ФК " Динамо" это собственность Суркисов. Надо сразу с Суркисов и спрашивать. Тут вообще надо разобраться как общество "Динамо" Украины, вдруг стало ЗАО "Динамо" без какой-либо приватизации. Там уши Кравчука торчат, не спрячешь
Офис генпрокурора вновь расследует уклонение ФК "Динамо" от уплаты налогов за ввоз 2 "Мерседесов" для Суркисов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 72
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11.03.2021 18:52
+4
Побольше допингу, шуб, мерсюков, Суркисов... и тогда всё станет ещё веселее, никто и внимания не обратит на то, что:

Бензин А-95- 31,300
Бензин А-92- 30,300
Диз. топливо- 30,300
Опаньки! И больше 30 гривен стало. Да так быстро! О продуктах- просто умолчу...
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11.03.2021 18:49
+4
Как известно, Григорий Суркис является народным депутатом ОПЗЖ, давним другом "95 квартал. Почему все кто связаны с ограблением страны связаны с зелёной плесенью?
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11.03.2021 18:49
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Правила форума Совет форумчан
два Мерседеса?! так это ж копейки для Сурков!
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11.03.2021 18:42 Ответить
Але "толстий намьйок"
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11.03.2021 18:53 Ответить
Афера века!
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11.03.2021 18:48 Ответить
Побольше допингу, шуб, мерсюков, Суркисов... и тогда всё станет ещё веселее, никто и внимания не обратит на то, что:

Бензин А-95- 31,300
Бензин А-92- 30,300
Диз. топливо- 30,300
Опаньки! И больше 30 гривен стало. Да так быстро! О продуктах- просто умолчу...
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11.03.2021 18:49 Ответить
луччему в Мире эл.самокату энти цыфири ---- тьххуууу...)))
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11.03.2021 23:52 Ответить
Я просто не упомянул о цене на эл. энергию. В этом аспекте всё тоже уже далеко не "тьфу", к сожалению.
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12.03.2021 07:07 Ответить
Как известно, Григорий Суркис является народным депутатом ОПЗЖ, давним другом "95 квартал. Почему все кто связаны с ограблением страны связаны с зелёной плесенью?
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11.03.2021 18:49 Ответить
Они все связаны. Без привязки к пэсыкам или к зелени.
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12.03.2021 11:30 Ответить
ФК " Динамо" это собственность Суркисов. Надо сразу с Суркисов и спрашивать. Тут вообще надо разобраться как общество "Динамо" Украины, вдруг стало ЗАО "Динамо" без какой-либо приватизации. Там уши Кравчука торчат, не спрячешь
Офис генпрокурора вновь расследует уклонение ФК "Динамо" от уплаты налогов за ввоз 2 "Мерседесов" для Суркисов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 72
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11.03.2021 18:52 Ответить
Кравчук в 90-х отмазал Динамо от евородисквалификации за подкуп судьи. Забьіли за давностью?
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11.03.2021 20:54 Ответить
Это абсолютно разные истории. Кроме бренда быди приватизированы еще кое-какие объекты. Например база в Конче-Заспе. А отмазал? не надо было шубами разбрасываться
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11.03.2021 21:27 Ответить
Без оплаты таможенных сборов ввозил Мерседесы бронированные и Балога ( во времена Ющенко ) и МПЦ ( да да - священники в Лавре тоже бизнесмены):
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11.03.2021 19:04 Ответить
Беня Діктова,ти на свого спонсора Каломоя подивись,а там й Янелох в доляху встряв. Оце цікаво.
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11.03.2021 19:19 Ответить
Жлобье , такими деньгами крутят - а привыкли воровать.
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11.03.2021 19:52 Ответить
 
 