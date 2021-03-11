С 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. уголовных производств по фактам госизмены и терроризма, - Баканов

С 2014 Служба безопасности Украины открыла 16 643 уголовные производства по фактам государственной измены и терроризма.

Об этом сообщил председатель СБУ Иван Баканов после заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

"Любое преступление против государственности - это не только нарушение Уголовного кодекса. Это попытка расшатать нашу страну. Поэтому мы с особым вниманием будем оценивать масштабы таких угроз. И реагировать на них соответственно ", - заявил глава СБУ.

По его словам, практически весь массив подобных преступлений связан с оккупацией и агрессией РФ.

В частности, среди резонансных дел: артиллерийские обстрелы жилого массива Мариуполя и автомобильной дороги в 2015 году; задержание бывшего сотрудника Кабмина, которого суд признал виновным в ведении подрывной деятельности в пользу РФ; осуждения агента, который передавал российскому ГРУ данные о ремонте и модернизации военной техники и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов

"Реальные результаты в расследовании уголовных дел по статье "Государственная измена" - сложнейшая работа. Которую невозможно выполнить без тесного сотрудничества со всеми правоохранительными органами. Мы благодарны Офису Генерального прокурора, Министерству внутренних дел и другим правоохранительным органам за системную работу. Все мы работаем над тем, чтобы ни одно преступление не осталось без законного наказания ", - добавил Баканов.

Также СБУ осуществляет досудебное расследование масштабного и многоуровневого дела - по факту развязания и ведения агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Именно в рамках этого преступления спецслужба объявила ряд подозрений российским чиновникам. Например, в феврале этого года - замминистру обороны РФ Андрею Картаполову.

Также читайте: Через несколько дней все услышите и увидите, - Баканов о записи разговора Медведчука и Суркова

Важным для всего цивилизованного мира является расследование уничтожения террористами самолета Малайзийских авиалиний в 2014 году. В результате в небе над Донецкой областью погибли 298 человек. Следователи СБУ участвовали в работе международной группы. Все собранные материалы были переданы правоохранителям Нидерландов. Сейчас это уголовное производство рассматривает Окружной суд Гааги.