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Новости Политика УкраиныПроисшествия Силовики
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правоохранительные органы (2943) СБУ (18714) терроризм (18658) государственная измена (951) Баканов Иван (297)

С 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. уголовных производств по фактам госизмены и терроризма, - Баканов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

С 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. уголовных производств по фактам госизмены и терроризма, - Баканов

С 2014 Служба безопасности Украины открыла 16 643 уголовные производства по фактам государственной измены и терроризма.

Об этом сообщил председатель СБУ Иван Баканов после заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

"Любое преступление против государственности - это не только нарушение Уголовного кодекса. Это попытка расшатать нашу страну. Поэтому мы с особым вниманием будем оценивать масштабы таких угроз. И реагировать на них соответственно ", - заявил глава СБУ.

По его словам, практически весь массив подобных преступлений связан с оккупацией и агрессией РФ.

В частности, среди резонансных дел: артиллерийские обстрелы жилого массива Мариуполя и автомобильной дороги в 2015 году; задержание бывшего сотрудника Кабмина, которого суд признал виновным в ведении подрывной деятельности в пользу РФ; осуждения агента, который передавал российскому ГРУ данные о ремонте и модернизации военной техники и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов

"Реальные результаты в расследовании уголовных дел по статье "Государственная измена" - сложнейшая работа. Которую невозможно выполнить без тесного сотрудничества со всеми правоохранительными органами. Мы благодарны Офису Генерального прокурора, Министерству внутренних дел и другим правоохранительным органам за системную работу. Все мы работаем над тем, чтобы ни одно преступление не осталось без законного наказания ", - добавил Баканов.

Также СБУ осуществляет досудебное расследование масштабного и многоуровневого дела - по факту развязания и ведения агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Именно в рамках этого преступления спецслужба объявила ряд подозрений российским чиновникам. Например, в феврале этого года - замминистру обороны РФ Андрею Картаполову.

Также читайте: Через несколько дней все услышите и увидите, - Баканов о записи разговора Медведчука и Суркова

Важным для всего цивилизованного мира является расследование уничтожения террористами самолета Малайзийских авиалиний в 2014 году. В результате в небе над Донецкой областью погибли 298 человек. Следователи СБУ участвовали в работе международной группы. Все собранные материалы были переданы правоохранителям Нидерландов. Сейчас это уголовное производство рассматривает Окружной суд Гааги.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
баканов ты можешь еще хоть 100 тыс дел открыть. но никто ж не сидит и что толку??? почему допа на свободе? а портнов? а левочкин? а бойко? а рабинович? ты вот эти самые дела в трубочку сверни....
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11.03.2021 19:12
+5
а сколько из них посадили? С 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. уголовных производств по фактам госизмены и терроризма, - Баканов - Цензор.НЕТ 9965
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11.03.2021 19:01
+4
А агент Бубочка,який здає країну москалям ,вас не цікавить !!!)))
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11.03.2021 19:20
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а сколько из них посадили? С 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. уголовных производств по фактам госизмены и терроризма, - Баканов - Цензор.НЕТ 9965
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11.03.2021 19:01 Ответить
Це дуже складні справи ,навіки чи довіку !!!)))
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11.03.2021 19:26 Ответить
а шо вони як белінгкету об"їлися й усіх почало пучити?
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11.03.2021 20:48 Ответить
А проти Зелі порушили справу?
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11.03.2021 19:03 Ответить
А агент Бубочка,який здає країну москалям ,вас не цікавить !!!)))
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11.03.2021 19:20 Ответить
Как в мультике про Винипуха: входит, выходит....Открыли , закрыли....
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11.03.2021 19:04 Ответить
Чергова порція локшини на вуха всеїдного лохтората !!!)))
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11.03.2021 19:22 Ответить
Ти про Кілю Азірова?
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11.03.2021 19:07 Ответить
баканов ты можешь еще хоть 100 тыс дел открыть. но никто ж не сидит и что толку??? почему допа на свободе? а портнов? а левочкин? а бойко? а рабинович? ты вот эти самые дела в трубочку сверни....
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11.03.2021 19:12 Ответить
Відкриттями та підозрами країну не захистишь і винних не покараєшь !!!)))
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11.03.2021 19:23 Ответить
Тормозите, ребята. Еще немного и выйдете на себя
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11.03.2021 19:32 Ответить
Тормозите, ребята. Еще немного и выйдете на себя
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11.03.2021 19:33 Ответить
Шо? Шо? Невже й Дерь Мак в камері,й Янелох в Ростові?
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11.03.2021 19:42 Ответить
И кого посадили?
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11.03.2021 19:58 Ответить
Голова СБУ Баканов проводить у Верховній Раді операцію по затриманню Медведчука:
З 2014 року СБУ відкрила понад 16,6 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради і тероризму, - Баканов - Цензор.НЕТ 7410
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11.03.2021 20:39 Ответить
Лицемерная власть сделала то, что не сделал бы и Гитлер.
Она уничтожила народ без концлагеря. (Карл Марксман и Фридрих Йосипович Энгельсштейн)
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13.03.2021 09:14 Ответить
 
 