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Данилов о словах террористов о якобы наступлении ВСУ: "Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов о словах террористов о якобы наступлении ВСУ:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявления наемников оккупантов о том, что Вооруженные силы Украины якобы планируют 15 марта наступление.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга после заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

"СНБО 24 часа в сутки получает оперативную информацию от всех соответствующих структур. То, что касается даты 15 марта – это уже какая-то мантра. Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Совет владеет всей полнотой информации о происходящем на фронте.

"У нас есть командующий генерал Хомчак, у нас есть министр обороны, у нас командующий ООС, у нас все люди находятся на своих местах, они специалисты. Наша армия не позволит сделать то, что было в 2014 году, кто бы это ни был, у кого бы ни было никаких посягательств. У нас сегодня совсем другая армия", - подчеркнул Данилов.

Также на Цензор.НЕТ: Резников о масштабном наступлении РФ: Они экономически не готовы, к тому же, у нас сильная армия

Ранее представители террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" неоднократно заявляли, что Вооруженные силы Украины якобы планируют 15 марта начать наступление.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Ага, и Моника Зеленски в качестве говнокомандующего, высматривабющая в очке ***** мир.
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11.03.2021 19:05
+11
ботик чи тролик ?
все одно в спам тебе.
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11.03.2021 19:05
+11
Фильм о вагнергейте будет, вот янелох и сцытся в свой бронепамперс
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11.03.2021 19:09
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Правила форума Совет форумчан
ботик чи тролик ?
все одно в спам тебе.
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11.03.2021 19:05 Ответить
а що це за таке "днр" та "лнр"? чи це не те, що має ОФІЦІЙНУ назву "ОРДЛО"!!!
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11.03.2021 19:14 Ответить
те саме
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11.03.2021 19:18 Ответить
Оффційна назва ОРДЛОУ - Окремі райони Донецької та Луганської областей України.
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11.03.2021 19:27 Ответить
Не правильно. Правильно - ОРДИЛОСОС (отдельные районы Донецкой и Луганской областей с особым статусом)
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11.03.2021 21:14 Ответить
СНБО незнает почему 15 марта, за что им деньги платят?
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11.03.2021 21:18 Ответить
Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 9431
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11.03.2021 21:38 Ответить
ви хочете сказати, що зелені влаштують якісь великі втрати нашого війська, що на цьому фоні ніхто не згадав про фільм про вагнергєйт?
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11.03.2021 23:24 Ответить
Именно так хвост и виляет собакой.
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12.03.2021 11:26 Ответить
С3,14здел, козломордый как обычно. Видно, лапоть, неглубоко ты на бутылку присел, тщательнее нужно
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11.03.2021 19:08 Ответить
....оцы в ОРЛДО вояки хреновы думают что начнут наступление 15 марта а это НАЧАЛО 48 суточного поста Пасхального.. и типа Бог им поможет.... вот поэтому и 15 марта.. дауны придурки конченные...
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11.03.2021 19:10 Ответить
Невже 16 ?
Ну ви ж не паліться заздалегідь.
Хоча навряд чи ця влада наважиться воювати. Дуже мирні капітулянти..
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11.03.2021 19:05 Ответить
ТА дофига навоювала....
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11.03.2021 19:11 Ответить
Ага, и Моника Зеленски в качестве говнокомандующего, высматривабющая в очке ***** мир.
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11.03.2021 19:05 Ответить
Гордон что то пёрнул,что 15ого что то неимоверное будет,и вся вата в интернатах прям ссыть кипятком)
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11.03.2021 19:07 Ответить
Фильм о вагнергейте будет, вот янелох и сцытся в свой бронепамперс
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11.03.2021 19:09 Ответить
Данилов о словах террористов о якобы наступлении ВСУ: "Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно" - Цензор.НЕТ 7922
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11.03.2021 19:11 Ответить
данилов гордона наслушался. Данилов о словах террористов о якобы наступлении ВСУ: "Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно" - Цензор.НЕТ 9685
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11.03.2021 19:10 Ответить
Інфантерія у нас традиційно одна з найкращих, але, у порівнянні з ордою, авіація просто відсутня
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11.03.2021 19:11 Ответить
Мені огидно слухати представника зеленоі влади , Данілова , який виправдовується перед російськими гоблінами про те , що украінська армія ні , ні в якому разі не буде по ним стріляти !
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11.03.2021 19:11 Ответить
Всё как раз понятно. 15 марта должна была выйти 1-я серия "вагнергейта". Вот }{уйло и суетится, отмазывая своих агентов- Зелю, Елдака и Демченко. Но т.к. фильм выйдет позже, то и "наступление ВСУ" пока переносится. Следите за руками. Данилов о словах террористов о якобы наступлении ВСУ: "Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно" - Цензор.НЕТ 9864
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11.03.2021 19:12 Ответить
Данилов о словах террористов о якобы наступлении ВСУ: "Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно" - Цензор.НЕТ 2349https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-El5Fd8Xwkb7Owf9vqLSh-VHA4aTIT9Lo9A&usqp=CAU
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11.03.2021 19:12 Ответить
Раньше так наступали
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11.03.2021 19:13 Ответить
вы и сейчас тока так прете
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11.03.2021 19:59 Ответить
И посмотри чем это закончилось в нагорном карабахе Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 5123 Накрыли кассетными и все пехота окопалась пока черви не сожрали Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 5092
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11.03.2021 21:24 Ответить
Видео наззывается "а ну ка наступи" Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 8888
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11.03.2021 21:40 Ответить
Тю, это легко: Юлия Цезаря замочили, 2065 лет назад, Николай Второй отрекся 104 года назад, Киркоров на Пугачевой женился, 27 лет назад. Мало?

Тогда добавлю: в 1939-м 15 марта Карпатская Украина объявила о независимости...
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11.03.2021 19:13 Ответить
Янелох-почтикомандующий,Хам Чак-командующий.Дезертири,уклоністи-еліта зеленопузих. Де відосик уклоніста?
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11.03.2021 19:15 Ответить
Нехай лугандони баяцца, трусяться і гавкають.
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11.03.2021 19:17 Ответить
Данилов о словах террористов о якобы наступлении ВСУ: "Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно" - Цензор.НЕТ 7082
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11.03.2021 19:19 Ответить
Слишком весёлый... Не то. Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 2077
Нужно сделать лицо посерьёзне...
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11.03.2021 19:27 Ответить
Бубочка ведь вылитый Наполеон. Такой же коротышка. Готовит наступление 15 числа. Во главе 95 квартала пойдут отвоевывать квартиру в Крыму. Тока это секретно и никто об этом не узнает.
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11.03.2021 19:28 Ответить
Не клевещите на Наполеона, он не был низкого роста. Для Франции тех времен его рост был выше среднего.
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11.03.2021 20:01 Ответить
Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 7834
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11.03.2021 19:31 Ответить
А чого три руки? Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 6896
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11.03.2021 20:51 Ответить
а глава банды "ДыРа" пенис душилин,обвиняет во всём Байдена, патамушта Джо приезжал на Майдан в 2014 году Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 621
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11.03.2021 19:42 Ответить
А почему мы должны освобождать Родину от оккупантов? Это какая-то вражеская мантра, говорит Данилов. Надо сидеть на попе ровно, и слушать, что Путин скажет.
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11.03.2021 19:51 Ответить
гардон же растрепался о каком то страшном секрете. Все будут ждать понедельника и не спать ночами.
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11.03.2021 19:54 Ответить
Ага, у нас і говнокомандуюШШій єсть, і Діма ГАрдон про 15 число загадками говорив...
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11.03.2021 20:49 Ответить
Данилов,ты прикалываешься?Специалисты,говорит,своего дела Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло" - Цензор.НЕТ 4458 Ты бы лучше подсказал этим спецам,что к 15 марта(а это уже должно быть сделано) к линии фронта необходимо подтянуть всё,что у нас есть для уничтожения орков и ихтамнетов(ну так,на всякий "пожарный")
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11.03.2021 21:49 Ответить
живите, твари, и бойтесь - рано или поздно наступление случится, и вы, мрази, ответите за каждого убитого украинского солдата и мирного жителя
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11.03.2021 21:56 Ответить
На 15 Марта порохоботы готовят провокацию по делу "операции вагнеровцев", которую сами и сорвали
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11.03.2021 23:05 Ответить
Я думаю, що Гордон знає))
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12.03.2021 08:11 Ответить
 
 