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Генштаб ВС (4357) эвакуация (1759) потери (3874) ВСУ (5200)

В 2020 году группами "Эвакуация 200" из района боевых действий было вывезено 223 тела погибших защитников Украины, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В 2020 году группами

В 2020 году группами транспортировки и поиска тел погибших проекта "Эвакуация 200" из района боевых действий было вывезено 223 тела погибших защитников или их фрагментов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

"Из них - 6 эвакуированы с временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, 122 тела погибших транспортированы к местам окончательного захоронения и переданы родственникам погибших,для захоронения.

Одно тело погибшего передано членам его семьи, которые проживают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - сообщил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ полковник Вячеслав Власенко.

Также читайте: 11 защитников Украины погибли в ходе боевых действий на Донбассе за 2 месяца, - ВСУ

Автор: Володимир Янченко
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Боже, а хтось достименно знає скільки у 2014-2015 полягло?
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11.03.2021 19:17 Ответить
Страшна і необхідна робота. Дякуємо.
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11.03.2021 19:20 Ответить
Офигеть перемирие
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11.03.2021 19:29 Ответить
Курва! "Главноє нє стрєлять!"
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11.03.2021 19:31 Ответить
Б-дь, відвели хлопців з укріплених обжитих позицій і підставили, як мішені!
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11.03.2021 19:33 Ответить
А что сделал сам Генштаб?
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11.03.2021 19:37 Ответить
Дуже багато.
Я думала, що вже всіх наших загиблих забрали.
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11.03.2021 19:55 Ответить
Среди этих 223-х, большая часть сепары и буряты.
В каждой войсковой части, есть точные данные по трём категориям: погибшие, пропавшие без вести и находящиеся в плену.
Самый простой просмотр сети Интернет, точно указывает, цифры.
Через время, все будут захоронены, но НИКАКИХ родственников никогда не найдётся. Это, в очередной раз подтверждение того, что, подавляющее число останков - не наши. Достаточно примеров с Краснопольского и Кушугумского кладбищ.
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12.03.2021 09:19 Ответить
Дякую за роз*яснення.
Тому й дивно було, що така велика кількість.
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12.03.2021 21:00 Ответить
Вам письмо)))
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13.03.2021 07:54 Ответить
 
 