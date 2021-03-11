В 2020 году группами "Эвакуация 200" из района боевых действий было вывезено 223 тела погибших защитников Украины, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В 2020 году группами транспортировки и поиска тел погибших проекта "Эвакуация 200" из района боевых действий было вывезено 223 тела погибших защитников или их фрагментов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСУ.
"Из них - 6 эвакуированы с временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, 122 тела погибших транспортированы к местам окончательного захоронения и переданы родственникам погибших,для захоронения.
Одно тело погибшего передано членам его семьи, которые проживают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - сообщил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ полковник Вячеслав Власенко.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Я думала, що вже всіх наших загиблих забрали.
В каждой войсковой части, есть точные данные по трём категориям: погибшие, пропавшие без вести и находящиеся в плену.
Самый простой просмотр сети Интернет, точно указывает, цифры.
Через время, все будут захоронены, но НИКАКИХ родственников никогда не найдётся. Это, в очередной раз подтверждение того, что, подавляющее число останков - не наши. Достаточно примеров с Краснопольского и Кушугумского кладбищ.
Тому й дивно було, що така велика кількість.