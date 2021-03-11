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Новости Политика Украины
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Львовский горсовет призвал запретить "партию Шария", назвав ее "рупором Кремля"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Львовский горсовет призвал запретить

Депутаты Львовского горсовета призвали президента Украины Владимира Зеленского и главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова запретить деятельность прокремлевских партий ОПЗЖ и Партия Шария.

За такое обращение проголосовал 51 депутат, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Львівський портал.

Депутаты считают, что вышеупомянутые пророссийские партии необходимо запретить, как это в 2014 году сделали с Партией регионов и Коммунистической партией Украины.

"За пророссийскими политиками всегда идут российские танки. Чтобы не допустить этого, нам необходимо уже сегодня запретить деятельность рупоров Кремля", — говорится в обращении.

Народные избранники считают, что члены этих партий своей деятельностью заигрывают со страной-агрессором. Также они откровенно манипулируют нормами морали, вопросом языка и дружбой с Россией. Все эти действия способствуют расколу украинского общества.

Также читайте: Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария", - Окружной админсуд Киева

Автор: Роман Свиридович
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хоть что-то полезное от мусорного Садового.. плюс!
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11.03.2021 19:37 Ответить
Никакой пользы от этого нет.
Это - заявление своего отношения к партии, не более.
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11.03.2021 19:43 Ответить
Так мы до референдума дойдём...
Подозрение, суд, факты и аргументы, обвинение, запрет.
Только так.
Иначе - балаган.
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11.03.2021 19:41 Ответить
Быль про Толика-педофила-говноеда и ЗЕлёную наркоманскую шмарклю
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11.03.2021 19:58 Ответить
Зачем? Достаточно просто удалить канал шмария из ютуба. И партия рассосется сама собой. А то развелось мессий в интернете.
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11.03.2021 20:14 Ответить
Путин - педофил
Шарий - педофил

и русские еще будут что то о "гейропе" варнякать
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11.03.2021 20:38 Ответить
Реально радостно на душе что взялись осушить это болото Медведчук-Шарий.
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11.03.2021 20:44 Ответить
 
 