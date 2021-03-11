Львовский горсовет призвал запретить "партию Шария", назвав ее "рупором Кремля"

Депутаты Львовского горсовета призвали президента Украины Владимира Зеленского и главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова запретить деятельность прокремлевских партий ОПЗЖ и Партия Шария.

За такое обращение проголосовал 51 депутат, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Львівський портал.

Депутаты считают, что вышеупомянутые пророссийские партии необходимо запретить, как это в 2014 году сделали с Партией регионов и Коммунистической партией Украины.

"За пророссийскими политиками всегда идут российские танки. Чтобы не допустить этого, нам необходимо уже сегодня запретить деятельность рупоров Кремля", — говорится в обращении.

Народные избранники считают, что члены этих партий своей деятельностью заигрывают со страной-агрессором. Также они откровенно манипулируют нормами морали, вопросом языка и дружбой с Россией. Все эти действия способствуют расколу украинского общества.

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