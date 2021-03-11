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Новости Политика Украины
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С начала года "пакет малыша" получили 16 тыс. семей, 34 тыс. семей получили денежную компенсацию, - Минсоцполитики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С начала года

С начала 2021 года одноразовую государственную помощь "пакет малыша", которая предоставляется при рождении ребенка, в виде денежной компенсации получили более 34 тысяч украинских семей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 34 тысяч семей с новорожденными детьми с начала года получили денежную компенсацию государственной помощи "пакет малыша", чуть более 16 тысяч семей получили эту помощь в натуральной форме", - сообщают в ведомстве.

В министерстве напомнили, что "пакет малыша" выдается семьям новорожденных в учреждениях здравоохранения.

"Если в медучреждении нет такой помощи, или ребенок родился за пределами учреждения здравоохранения или даже за пределами Украины, тогда "пакет малыша" можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания получателя, подав соответствующее заявление не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка", - отмечают в пресс-службе Минсоцполитики.

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В ведомстве также подчеркивают, что, в случае неполучения "пакета малыша" в течение 30 дней со дня рождения ребенка, получатель имеет право обратиться в местный структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения для получения денежной компенсации.

Автор: Володимир Янченко
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Интересный вопрос - при Ющенко за каждого рождённого следующего ребёнка платили больше . Как сейчас ? Стимулировать рождаемость власть собирается? А то скоро одни пенсы останутся
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11.03.2021 19:45 Ответить
малыш доволен )
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11.03.2021 20:02 Ответить
Обьязанность обеспечивать своих детей лежит на РОДИТЕЛЯХ, а не на обществе и не на налогоплательщиках!!! То есть, если ты, папа с мамой, смогли сделать ребенка, то будьте любезны - позаботьтесь о его обеспечении и воспитании...
Конечно чиновникам выгодно быть "благодетелями", поппулистами перед людьми, ведь это они не из своих карманов финансируют, а наоборот за отнятые у этих же родителей деньги!!! Такие соцпрограммы - это чистейшая ложь, вред и извращение! По сути людей ограбили через высокие налоги, создали кучу управлений, департаментов и потом показывают, какие они детолюбы... На самом же деле граждане в Украине - нищие и бесправные, которые вынуждены просить подачку у чиновников со словами до-по-мо-ж-іііі-ть.
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11.03.2021 21:03 Ответить
 
 