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Новости За рубежом
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Министр здравоохранения Словакии Крайчи ушел в отставку из-за российской вакцины "Спутник V"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Министр здравоохранения Словакии Крайчи ушел в отставку из-за российской вакцины

Две партии возмутились тем, что правительство заказало для страны российскую вакцину. И заявил, что если глава Минздрава Марек Крайчи не подаст в отставку - выйдут из коалиции. В таком случае в стране пришлось бы проводить досрочные выборы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.

Министр уже согласовал отставку с партиями правительственной коалиции. Передача полномочий будет постепенной - Крайчи и его преемник проработают вместе несколько недель.

По словам Крайчи, две партии назвали его отставку условием, при котором они останутся в коалиции. Премьер Игорь Матович сказал, что в правительстве приняли "болезненное, но правильное для Словакии" решение.

Читайте на Цензор.НЕТ: Правительство Словакии на грани распада из-за покупки российской вакцины "Спутник V"

Игорь Матович вызвал критику партнеров по коалиции после того, как заказал для страны российскую вакцину. Критики заявили, что Словакия должна была подождать, пока препарат не одобрит европейский регулятор.

После закупки российской вакцины от коронавируса две партии заявили о возможности выхода из правящей коалиции. В таком случае правительство Игоря Матовича потеряло бы большинство в словацком парламенте, что, скорее всего, привело бы к досрочным выборам.

Также на Цензор.НЕТ: "Меняем Словакию на Крым": Братислава отреагировала на надпись хулиганов на консульстве в Харькове

Европейское агентство по лекарственным средствам ранее обратилось к странам ЕС с призывом не спешить с одобрением "Спутника V". Венгрия и Словакия уже одобрили вакцину, еще несколько стран ЕС заявили, что готовы рассмотреть ее покупку, если препарат утвердит европейский регулятор.

Всего российский препарат одобрен для использования в 46 странах.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
В нас абсолютно провалена імунізація і нікого у відставку не відправляють.
Народ за бидло мають, бо люди себе так і позиціонують.
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11.03.2021 19:51
+16
Всего российский препарат одобрен для использования в 46 странах - да ладно, не ну сли автор считает дыру, лугандон, преднестровие итд. странами, то возможно, но и то много будет.
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11.03.2021 19:56
+15
у нас все проще...виноват во всем Порох...

Министр здравоохранения Словакии Крайчи ушел в отставку из-за российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 1678
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11.03.2021 20:20
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Правила форума Совет форумчан
В нас абсолютно провалена імунізація і нікого у відставку не відправляють.
Народ за бидло мають, бо люди себе так і позиціонують.
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11.03.2021 19:51 Ответить
Ну то Степанов у відставку не хоче. - Спутніка не буде. Буде Лєкхім.
Министр здравоохранения Словакии Крайчи ушел в отставку из-за российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 574
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11.03.2021 20:01 Ответить
той самий спутнік.
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11.03.2021 20:21 Ответить
Sinovac - інактивований. Спутнік - векторний.
Лекхім його самостійно реплікувати не подужає.
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12.03.2021 23:56 Ответить
А чим китайози щеплюються?
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13.03.2021 07:52 Ответить
А в них чотири, чи, навіть, п'ять варіантів. Два різних інактивованих (за рівнем інактивування). Один вектор теж є. А за інші я не скажу.
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13.03.2021 21:18 Ответить
Собі краще, а нам абишо.
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13.03.2021 21:26 Ответить
Та ще, може, й не дадуть.
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13.03.2021 21:30 Ответить
Звісно не дадуть.
Вірусом залюбки поділились. Я б оту китайозну мафію змусила компенсації всім виплачувати.
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13.03.2021 22:13 Ответить
ну хоть руцкие пенсионеры и училки оплатили его потери, если конечно премьер поделился полученной благодарностью с уже бывшим миистром.
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11.03.2021 19:53 Ответить
Всего российский препарат одобрен для использования в 46 странах - да ладно, не ну сли автор считает дыру, лугандон, преднестровие итд. странами, то возможно, но и то много будет.
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11.03.2021 19:56 Ответить
Уже в 50. Имеются в виду только государства признанные ООН. На момент когда была одобрена в 43, обходила Pfizer (42), но уступала AstraZeneca (45). Министр здравоохранения Словакии Крайчи ушел в отставку из-за российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7430
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11.03.2021 20:21 Ответить
А як ти втрапив без VPNа на сайт з кацапстану? У вас же вроді заборонений Цензор?
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11.03.2021 20:34 Ответить
Видимо меня тут знают и прикрепили флаг к нику.
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11.03.2021 20:36 Ответить
А, я поняв. Ти вже майор, тобі можна і ти вже ідєологічєскі устойчів.
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11.03.2021 20:55 Ответить
Нет, тут прикрепили. Выйти сюда просто так - я не могу.
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11.03.2021 20:59 Ответить
А тут, це де? На лугандонії чи на козлостані?
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11.03.2021 21:55 Ответить
ахах)).. как мило!.. и заслужено..
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11.03.2021 19:58 Ответить
Очень толерантный Запад пал под напором беспардонной лжи и хамства московского улуса.
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11.03.2021 20:08 Ответить
у нас все проще...виноват во всем Порох...

Министр здравоохранения Словакии Крайчи ушел в отставку из-за российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 1678
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11.03.2021 20:20 Ответить
Скільки ж кацапи йому заплатили цікаво?...
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11.03.2021 20:32 Ответить
Отставки за вакцину ожидались .
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11.03.2021 20:36 Ответить
экая вопиющая русофобия Министр здравоохранения Словакии Крайчи ушел в отставку из-за российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 8567
интересно что там в Сербии - так и лижут сраку хрюсским? вакцинировались спутником?
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11.03.2021 20:44 Ответить
И прямиком на рублевку...
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11.03.2021 20:55 Ответить
а говорили, что нет пользы от ***********. оказывается все же есть - хорошо помогает уходить в отставку ватной нечисти.
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11.03.2021 22:50 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЕГО ВЕСЬ РОД НЕ ВЫЖИЛ !)
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12.03.2021 01:12 Ответить
 
 