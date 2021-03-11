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Новости За рубежом
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Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине, - Волкер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине, - Волкер

Администрация президента США Джо Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине, заявил американский дипломат, директор Института Маккейна, специальный представитель Государственного департамента США по Украине (2017-2019 гг.) Курт Волкер.

Об этом он сказал в Киеве в ходе публичной дискуссии, организованной Центром национальной устойчивости и развития совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будет внимание состоянию реформ, борьбе с коррупцией, шагам, которые должна предпринять Украина для своих собственных интересов, чтобы развивать экономику, продолжать реформы. И я думаю, что, как всегда, будет комбинация поддержки Украины и настаивания на том, что есть определенные вещи, которое остальной мир не может сделать за вас, только украинцы могут сделать их сами", - сказал Волкер.

По его словам, еще одна сфера, в которой ожидания Украины являются реалистичными - это продолжение помощи по безопасности.

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"Об этом не было слышно во время администрации Обамы, были ограничения на летальное оборонное оружие, количество было не таким большим. На протяжении последних четырех лет эти цифры увеличились. Ограничения на летальное оборонное оружие были устранены, Javelin, противотанковые ракеты были предоставлены. И я думаю, что администрация Байдена рада продолжить это. Это будет хорошо для того, чтобы удостовериться в том, что даже если Россия продолжит войну на Востоке, она ее не расшит, потому что это будет очень дорого для России", - указал Волкер.

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Он добавил, что украинская власть заинтересована в сотрудничестве с США и отметил, что в администрации Байдена, скорее всего, не будет отдельного представителя Государственного департамента США по Украине.

"Они хотят, чтобы США поддерживали Украину, они хотят сотрудничества на наивысшем уровне, чтобы кто-то в дипломатическом мире уделял особое внимание Украине. По моему пониманию, они поручат обязанности специального представителя кому-то в администрации на уже существующей позиции. Это модель, которая также существовала при администрации Обамы", - рассказал он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине, - Волкер - Цензор.НЕТ 9132
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11.03.2021 20:43
+8
Так. Дуже просимо.
Нехай хоч хтось змусить нашу владу перебудувати країну.
І що з кацапами не знюхались.
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11.03.2021 20:44
+7
Браво!!!
Оце і є дійсна демократія!!!
Республіканець Волкер підтримує дії демократа Байдена стосовно незалежності України!!!
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11.03.2021 20:43
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скорее бы вы уделили ваше внимание...
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11.03.2021 20:39 Ответить
Белінгкет не закриває монтування та озвучування фільму - а у владі списки голосуючих за харківські угоди вирішили підняти ( за часів Яника, коли рашисти сиділи навіть у міністерствах) , й думають Мендель ще посадять ша-нібуть прокоментувати - наприклад як БОГДАН ЇМ В ОПЄ НЄ ЗАШЬОЛ. А саме Богдан прямо говорив, що знає хто злив оперцію з вагненрівцями.
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11.03.2021 20:57 Ответить
знал но не озвучил.. озвучил бы может что то произошло..
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11.03.2021 21:07 Ответить
2 місяці гарних слів та персональні санкції Бєні, які йому до спини двері (Медведчук підтвердить).
Може, настав вже час якихось дій?
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11.03.2021 20:41 Ответить
Хм....може вам краще звернутись з претензіями до Зеленського ?
ЧИ все американці мають робити ..
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11.03.2021 20:45 Ответить
Корупционеры при власти - это редкие гниды. Когда они все здохнут - будет большой праздник !!!
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11.03.2021 20:42 Ответить
Браво!!!
Оце і є дійсна демократія!!!
Республіканець Волкер підтримує дії демократа Байдена стосовно незалежності України!!!
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11.03.2021 20:43 Ответить
Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине, - Волкер - Цензор.НЕТ 9132
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11.03.2021 20:43 Ответить
Где то в офисе преЗедента жалобно скрипнула клавиша рояля
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11.03.2021 20:45 Ответить
Так. Дуже просимо.
Нехай хоч хтось змусить нашу владу перебудувати країну.
І що з кацапами не знюхались.
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11.03.2021 20:44 Ответить
Ага их главный бенефициар беня уже озвучил ещё год назад , как получить от параши миллиарды долларов, чем бороться с коррупцией , скоро и офис повторит это
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11.03.2021 20:48 Ответить
Бог в помощь.Вся надежда на Америку. Только она благополучно закопает и кремлёвскую крысу с её режимом, и пятую колонну в Украине, и украинских мародёров во власти....
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11.03.2021 20:56 Ответить
Неужели используемая власть предержащими, - все тридцать лет, - хитрож*пость НЕ... сработает на этот раз - окажется саморазрушающей стратагемой от которой придется отказаться ?
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11.03.2021 21:02 Ответить
 
 