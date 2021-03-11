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Новости Политика Украины
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Данилов (1056) Медведчук (1754) СБУ (18714) СНБО (4374) сухогруз (43) Харьковский пакт (216) ГБР (2555) Шарий Анатолий (220)

Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за "харьковские соглашения"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за

Пакет решений от СНБО, дело против Медведчука, спецоперация на заправках Glusco, Минюст хочет запретить "Партию Шария", в Доме профсоюзов будут играть в покер, - главные новости 11 марта.

6 важных решений СНБО на одном заседании

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны представил их на брифинге.

  1. Голосовавших в 2010 году за ратификацию "харьковских соглашений" нардепов проверит СБУ (список депутатов - тут);
  2. "Мотор Сич" вернут украинскому народу;
  3. И так же могут поступить с Донецким облгазом;
  4. Приняли стратегию деоккупации Крыма;
  5. Запускают центр противодействия дезинформации;
  6. Продлили санкции против 2 российских банков.

И "далі буде" - на следующем заседании СНБО продолжит рассматривать санкции против отдельных лиц.

А заявления террористов о якобы готовящемся на 15 марта наступлении ВСУ Данилов не подтвердил. "То, что касается даты 15 марта – это уже какая-то мантра. Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно", - сказал он.

ГБР против Медведчука

Против кума Путина Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака расследуют дело о нарушении законов и обычаев войны.

СБУ против сети заправок Glusco

Служба безопасности Украины провела спецоперацию на объектах сети заправок Glusco - одновременно прошли 140 обысков. Обнаружили масштабную махинацию с "теневой" реализацией некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов - около 240 млн грн.

Минюст хочет запретить партию Шария

Министерство подало иск о запрете политсилы в Окружной админсуд Киева. Министр юстиции Денис Малюська прогнозирует, что дело будет нелегким. СБУ обещает помочь и уже предоставила Минюсту материалы о нарушениях при регистрации политсилы.

Затонул сухогруз с украинской командой, погибли 2 моряков

Трагедия произошла в Черном море недалеко от берегов Румынии. Спасти удалось 10 членов экипажа. Имена погибших и спасенных - здесь.

Покер в Доме профсоюзов

В здании, в котором во время Революции Достоинства заживо сгорели люди, с сегодняшнего дня работает покерный клуб. Ранее руководство Дома профсоюзов обещало, что развлекательных заведений в здании не будет.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за "харьковские соглашения" - Цензор.НЕТ 3806
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11.03.2021 22:08
+3
Проверьте, пожалуйста, и бессменного помощника депутата эльбруса тадеева, голосовавшего за эти законы и физически воздействовавшего на тех немногих проукраинских депутатов, которые пытались сорвать голосование по этим законам. Фамилия этого помощника - ермак
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11.03.2021 22:12
+3
Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за "харьковские соглашения" - Цензор.НЕТ 334
Уроженец северной осетии тадеев борется с украинцами, пытающимися остановить слив Крыма россии. Помощник этого депутата, все 3 созыва - сын российского офицера-разведчика ермак
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11.03.2021 22:20
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Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, но за Лёвочкина, Бойко и Ахметова. Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за "харьковские соглашения" - Цензор.НЕТ 9460
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11.03.2021 22:04 Ответить
Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за "харьковские соглашения" - Цензор.НЕТ 3806
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11.03.2021 22:08 Ответить
Та Нах твой ипучий Шариков в Украине всрался, идиот. Нах и вообще кто жто такой.
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11.03.2021 22:19 Ответить
Та Пшол ты Нах, идиот..вместе со своими идиотами Шариковыми из кацапского кино от кацапа Булгакова. Это про кацапов а не про украинцев, идиот.
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11.03.2021 22:36 Ответить
Та это чмо "испанское" никто. Просто кацапская жопа живушая в Испании за огромное кацапское бобло еще и подкармливающее этим кацапским баблом молодых прокацапских идиотов в Украине. И вообще Пшол ты Нах, "Дмитрук", Больше мне не пиши, идиот.
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11.03.2021 23:02 Ответить
Эта шняга развалится в любом суде, не говоря уже про Печерский...
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12.03.2021 07:57 Ответить
Проверьте, пожалуйста, и бессменного помощника депутата эльбруса тадеева, голосовавшего за эти законы и физически воздействовавшего на тех немногих проукраинских депутатов, которые пытались сорвать голосование по этим законам. Фамилия этого помощника - ермак
показать весь комментарий
11.03.2021 22:12 Ответить
Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за "харьковские соглашения" - Цензор.НЕТ 334
Уроженец северной осетии тадеев борется с украинцами, пытающимися остановить слив Крыма россии. Помощник этого депутата, все 3 созыва - сын российского офицера-разведчика ермак
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11.03.2021 22:20 Ответить
весь этот пердеж о проверках только дымовая завеса, бо Янелох дуже сцытся премьеры фильм а о вагнергейте
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11.03.2021 22:25 Ответить
Так. А саме головне, що кримінальна справа проти Glusco була порушена ще при Порошенко у 2019 році і зелені її не бачили, а зараз для піара і відволікання уваги від зрадників, активно перелистують сторінки справи і читають разом із Медведчуком. Чи вже закрили Медведчука? А понти проти рішення депутатів - удар во великих вухах зеленої бидлоти і більше нічого. Правда відволікання сил спецпідрозділів і уваги на понти наріду.
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12.03.2021 08:28 Ответить
Дупатути які голосували за Харківські угоди не несуть відповідальності за свої голосування. Білий шум.
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11.03.2021 22:54 Ответить
Канал Діскавері...Піймав карася,показав,одпустив...
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11.03.2021 23:08 Ответить
Нужно отдать им должное: почти удалось. Имитация на славу. Но увы ,почти ничего из заявленного либо не имеет смысла, либо не реализуемо. Шума будет много, толку - мизер. Все как всегда.
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11.03.2021 23:12 Ответить
Срочно!!! Срочно!!!

ЗЕ срочно надо до выхода фильма про "вагнеровцев" сделать что-то мегапатритичное.
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12.03.2021 01:32 Ответить
Подасть у відставку? Головні новини 11 березня: ДБР і СБУ проти Медведчука і Glusco, екснардепів перевірять за "харківські угоди" - Цензор.НЕТ 6805
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12.03.2021 07:48 Ответить
 
 