Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за "харьковские соглашения"

Пакет решений от СНБО, дело против Медведчука, спецоперация на заправках Glusco, Минюст хочет запретить "Партию Шария", в Доме профсоюзов будут играть в покер, - главные новости 11 марта.

6 важных решений СНБО на одном заседании

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны представил их на брифинге.

И "далі буде" - на следующем заседании СНБО продолжит рассматривать санкции против отдельных лиц.

А заявления террористов о якобы готовящемся на 15 марта наступлении ВСУ Данилов не подтвердил. "То, что касается даты 15 марта – это уже какая-то мантра. Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно", - сказал он.

ГБР против Медведчука

Против кума Путина Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака расследуют дело о нарушении законов и обычаев войны.

СБУ против сети заправок Glusco

Служба безопасности Украины провела спецоперацию на объектах сети заправок Glusco - одновременно прошли 140 обысков. Обнаружили масштабную махинацию с "теневой" реализацией некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов - около 240 млн грн.

Минюст хочет запретить партию Шария

Министерство подало иск о запрете политсилы в Окружной админсуд Киева. Министр юстиции Денис Малюська прогнозирует, что дело будет нелегким. СБУ обещает помочь и уже предоставила Минюсту материалы о нарушениях при регистрации политсилы.

Затонул сухогруз с украинской командой, погибли 2 моряков

Трагедия произошла в Черном море недалеко от берегов Румынии. Спасти удалось 10 членов экипажа. Имена погибших и спасенных - здесь.

Покер в Доме профсоюзов

В здании, в котором во время Революции Достоинства заживо сгорели люди, с сегодняшнего дня работает покерный клуб. Ранее руководство Дома профсоюзов обещало, что развлекательных заведений в здании не будет.