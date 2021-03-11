Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за "харьковские соглашения"
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Пакет решений от СНБО, дело против Медведчука, спецоперация на заправках Glusco, Минюст хочет запретить "Партию Шария", в Доме профсоюзов будут играть в покер, - главные новости 11 марта.
6 важных решений СНБО на одном заседании
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны представил их на брифинге.
- Голосовавших в 2010 году за ратификацию "харьковских соглашений" нардепов проверит СБУ (список депутатов - тут);
- "Мотор Сич" вернут украинскому народу;
- И так же могут поступить с Донецким облгазом;
- Приняли стратегию деоккупации Крыма;
- Запускают центр противодействия дезинформации;
- Продлили санкции против 2 российских банков.
И "далі буде" - на следующем заседании СНБО продолжит рассматривать санкции против отдельных лиц.
А заявления террористов о якобы готовящемся на 15 марта наступлении ВСУ Данилов не подтвердил. "То, что касается даты 15 марта – это уже какая-то мантра. Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно", - сказал он.
ГБР против Медведчука
Против кума Путина Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака расследуют дело о нарушении законов и обычаев войны.
СБУ против сети заправок Glusco
Служба безопасности Украины провела спецоперацию на объектах сети заправок Glusco - одновременно прошли 140 обысков. Обнаружили масштабную махинацию с "теневой" реализацией некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов - около 240 млн грн.
Минюст хочет запретить партию Шария
Министерство подало иск о запрете политсилы в Окружной админсуд Киева. Министр юстиции Денис Малюська прогнозирует, что дело будет нелегким. СБУ обещает помочь и уже предоставила Минюсту материалы о нарушениях при регистрации политсилы.
Затонул сухогруз с украинской командой, погибли 2 моряков
Трагедия произошла в Черном море недалеко от берегов Румынии. Спасти удалось 10 членов экипажа. Имена погибших и спасенных - здесь.
Покер в Доме профсоюзов
В здании, в котором во время Революции Достоинства заживо сгорели люди, с сегодняшнего дня работает покерный клуб. Ранее руководство Дома профсоюзов обещало, что развлекательных заведений в здании не будет.
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