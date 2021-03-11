Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела у Новозвановки, - ОТГ "Север"
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Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Новозвановки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Север".
Сегодня, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников, неподалеку Новозвановки. Оккупанты использовали по нашим воинам автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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(і яка досі смердить рашалайном)
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