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Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела у Новозвановки, - ОТГ "Север"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела у Новозвановки, - ОТГ

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Новозвановки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Север".

Сегодня, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников, неподалеку Новозвановки. Оккупанты использовали по нашим воинам автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела у Новозвановки, - ОТГ Север 01

Автор: Володимир Янченко
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Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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11.03.2021 22:05 Ответить
Зелене перемир"я триває !!! Редакторе , ім"я власні ,не перекладаються ,а пишуться транскрипцією-ОТГ"Пивнич"(рос.) !!!)))
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11.03.2021 22:15 Ответить
Пораненому захиснику швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine !
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11.03.2021 22:38 Ответить
і вата (наголошую - і вата!) яка закликала в наш дім чужого солдата !!
(і яка досі смердить рашалайном)
(даруйте!)
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12.03.2021 07:53 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Новозванівки, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 7930
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12.03.2021 09:47 Ответить
Одужання воїнові.
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12.03.2021 11:16 Ответить
 
 