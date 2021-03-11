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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на участке разведения сил в Петровском российские противопехотные мины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на участке разведения сил в Петровском российские противопехотные мины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на участке разведения сил в Петровском российские противопехотные мины.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно еженедельному отчету СММ от 9 марта, мини-БПЛА СММ впервые обнаружил две противопехотные мины на участке разведения в Петровском, которые, по оценке, принадлежат российским вооруженным формированиям. Более того, недалеко от этого района тот же БПЛА зафиксировал полиэтиленовый пакет с примерно 20 противопехотными минами", - заявил дипломат.

Украинский посол подчеркнул, что размещение запрещенных противопехотных мин на участке разведения, с которого все вооружение должно быть уже давно отведено, является очень серьезным нарушением с российской стороны.

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Автор: Володимир Янченко
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БПЛА СММ впервые обнаружил две противопехотные мины - дуже цікавий дезпілотник, який віявляє протипіхотні міни.
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11.03.2021 22:52 Ответить
ну а що ви хотіли святе місце пусте не буває! якщо поле не посіяне на ньому ростуть бур'яни ... результат відведення військ .
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11.03.2021 22:55 Ответить
Недавно комітет у ЄС розпинав ОБСЄ за те, звідки на Донбасі новітня рашистська військова техніка - ОБСЄ теж белінгкотятини бояться?
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11.03.2021 22:57 Ответить
хрен знает чего они бояться, только оказывается задача ОБСЕ фиксировать "количество" а не "кем и откуда", так что вообще непонятно зачем они там
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11.03.2021 23:27 Ответить
А ОЗАБОЧЄННОСТЬ виразив?
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11.03.2021 23:10 Ответить
То знову якийсь військовий інженер намутив? Нє? Якщо щось, т вже і підозрюваний є.
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11.03.2021 23:23 Ответить
І хто це зробив? Скоріше всього бандеровці підставляють бідних, мирних росіянушок?
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12.03.2021 08:19 Ответить
 
 