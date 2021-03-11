Зеленский принимал решение об отсрочке операции, а Ермак обеспечил передачу информации Лукашенко, - Безсмертный о провале операции с "вагнеровцами"
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Решение перенести спецоперацию по задержанию боевиков ППК "Вагнер", которые уже находились в Беларуси, мог принять только президент Зеленский. А контакт с главой Беларуси обеспечил глава его Офиса Ермак через министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Безсмертный заявил в эфире 5 канала в авторской программы Юрия Луценко "Прямым текстом"
"Для меня очевидно, что слив информации состоялся из Киева, и я даже по информации, которая на тот момент была, и по пониманию, что такое Беларусь, могу сказать, в какие пункты это делалось, через кого канал этот работал, кто из присутствующих на совещании родил эту идею, кто обеспечил технологически это направление и кто решение принял ", - сказал Бессмертный.
"Мы должны понимать, что это за государство - Беларусь. Это государство, которое находится в руках одного человека. У него есть только один человек, который имеет постоянный прямой связи с контрагентами в Киеве. Министр иностранных дел Беларуси нынешний Владимир Макей", - объяснил Бессмертный.
"Его визави мог быть только один человек - это руководитель Офиса (украинского президента), потому что это соответствующий уровень. А могли кто с украинской стороны выходить непосредственно на Лукашенко? Извините, но для того, чтобы с ним говорить, надо понимать, что это - лицо статусного характера. С ним могло говорить только первое лицо", - убежден Роман Бессмертный.
Он также отметил, что без такого разговора между украинской и белорусской стороной не могла состояться передача документов по "вагнеривцам".
"Потому что нужно понимать - это 31 человек, из которых часть были "подсажеными". То есть их надо было сегментировать. Это означало, что был еще " почтальйон", который передавал документы. В связи с тем, что как все знают, задержание произошло не всех сразу - значит, что их сегментирали по частям. А задерживали с соответствующим внешним "театром", помните, шевроны показывали - ну как это всегда делается ", - объяснил Роман Бессмертный.
Он отметил, что решение принимал непосредственно президент, "потому что это решение никто другой не мог принимать. А вот контакт обеспечивал руководитель Офиса", - считает политик.
По мнению Бессмертного, в Офисе Зеленского не осознавали на тот момент всю ответственность за эту спецоперацию.
"На минутку давайте задумаемся: в кабинете президента находятся люди, которые за свою жизнь вообще не понимали, что такое решение и последствия. Они вообще продолжают играть роль. За исключением руководителя ГУР Министерства обороны и заместителя председателя Службы безопасности. Все остальные в этой ситуации или случайные люди, или люди, которые в любой момент могут повернуть свой флюгер в любую сторону ", - говорит он.
Бессмертный заявил, что все ответы относительно мотивов срыва операции должно дать следствие.
"Я сейчас говорю о первом человеке, который не осознавал ответственности за решение, которое принимает. Все остальные выполняли свои обязанности так, как им положено по службе", - резюмировал Роман Бессмертный.
Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.
В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.
По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.
В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.
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ЭТО ИМПИЧМЕНТ И СУД!
1. Що "ненароком"піднята тема Харківських угод вивела на замісника Данілова по РНБО, який готував текст тих угод.
2. Що після заяви адвоката Новікова й витоку інфи про те, що ОПУ зобо"язав запезпечити офіс ГЕНЕРАЛЬНОЇ Лярви убойною справою по Пороху, яка потягне на зраду, так СБУ провело нальоти на нафотопродуктовий бізнес Медведчука за СПРАВОЮ ВІДКРИТОЮ У СІЧНІ 2019 року при Порошенко, а задвинутою у довгий ящик вже при Вовці , саме після того, як він спочатку пообіцяв гучні справи по Медведчуку, а потім пішов нв злигачку з Медведчуком та Деркачем.
Тобто, як це так вийшло - сказали "А" у ВР по санкціям для Медведчука за постановю Порошенківсьої ВР, а СБУ сказали "Б" за справою від СБУ Порошенко? Чи не бойкот там у СБУ? Баканов справи виколупує проти Пороха а специ шманають Медведчука в цей час .
Може доки Вова в очікуванні кіно, памперси міняє , справжні специ роблятьтаки свою справу для України ( теж на кіно чекаючи)
Україна то якесь нєдоразумєніє, звісно він думав, точніше не думав що це серйозна
спецоперація по затримці вбивця вояків України і мирних громадян на Донбасі і в
Сирії. Ну звідкіля ви хочете знайти там розум масштабу державної особи, там його
нема і все що буде зараз робити Зе, так це триматись руками і ногами за свою
посаду змінюючи кольори по два рази на день. пам ятаю в історії України вже був
один персонаж який змінював кольори як хамелеон, хвала Бог його забрав
Итак, операцию начала пара Порошенко-Трамп, каков будет конец игры у пары Зеленский-Байден?
Я более, чем уверен, что будет нулевой конец, зеро, все уйдет в песок.
Возможно Зеро уже подготовил речь, что если бы он не слил операцию, то разозлил бы пуйло, а это страшно, т.е. он спас всех... себя точно.., но не надолго.
Роман Доброхотов.
Расследование до сих пор идет, и никаких выводов по нему еще не сделано.
Главный редактор интернет-издания The Insider, которое совместно с Bellingcat проводит расследование вероятного срыва спецоперации по вагнеровцам, Роман Доброхотов в программе «Київ викликає» на телеканале «Исландия» заявил, что никаких выводов по расследованию еще не сделано, так как оно до сих пор продолжается и шантаж украинского руководства этим расследованием «невозможен».
Также, ведущий передачи Владимир Петров задал вопрос о том, может ли быть такое, что этим расследованием шантажируют руководство Украины, и этим самым пытаются вынудить к переговорам или же каким-то другим «меркантильным коммуникациям».
«Нет, это абсолютно невозможно, поскольку я много лет работаю с Bellingcat, и я знаю как они работают. Это абсолютно журналистский подход. Никакого шантажа быть не может по миллиону причин. Одна из которых - это никому не нужно. Задача и у Bellingcat, и у нас - понять что на самом деле произошло, и если кто-то виноват, то кто именно. Поговорить со всеми сторонами. Для этого журналист Bellingcat и приехал в Украину, чтобы пообщаться со всеми. Да, это серьезная политическая карта во внутриполитической борьбе, но сам Bellingcat, как и The Insider не имеют к этому никакого отношения», - ответил главный редактор The Insider.