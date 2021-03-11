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Новости Политика Украины
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Безсмертный (355) ЧВК Вагнера (1283)

Зеленский принимал решение об отсрочке операции, а Ермак обеспечил передачу информации Лукашенко, - Безсмертный о провале операции с "вагнеровцами"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский принимал решение об отсрочке операции, а Ермак обеспечил передачу информации Лукашенко, - Безсмертный о провале операции с

Решение перенести спецоперацию по задержанию боевиков ППК "Вагнер", которые уже находились в Беларуси, мог принять только президент Зеленский. А контакт с главой Беларуси обеспечил глава его Офиса Ермак через министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Безсмертный заявил в эфире 5 канала  в авторской программы Юрия Луценко "Прямым текстом" 

"Для меня очевидно, что слив информации состоялся из Киева, и я даже по информации, которая на тот момент была, и по пониманию, что такое Беларусь, могу сказать, в какие пункты это делалось, через кого канал этот работал, кто из присутствующих на совещании родил эту идею, кто обеспечил технологически это направление и кто решение принял ", - сказал Бессмертный.

"Мы должны понимать, что это за государство - Беларусь. Это государство, которое находится в руках одного человека. У него есть только один человек, который имеет постоянный прямой связи с контрагентами в Киеве. Министр иностранных дел Беларуси нынешний Владимир Макей", - объяснил Бессмертный.

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"Его визави мог быть только один человек - это руководитель Офиса (украинского президента), потому что это соответствующий уровень. А могли кто с украинской стороны выходить непосредственно на Лукашенко? Извините, но для того, чтобы с ним говорить, надо понимать, что это - лицо статусного характера. С ним могло говорить только первое лицо", - убежден Роман Бессмертный.

Он также отметил, что без такого разговора между украинской и белорусской стороной не могла состояться передача документов по "вагнеривцам".

"Потому что нужно понимать - это 31 человек, из которых часть были "подсажеными". То есть их надо было сегментировать. Это означало, что был еще " почтальйон", который передавал документы. В связи с тем, что как все знают, задержание произошло не всех сразу - значит, что их сегментирали по частям. А задерживали с соответствующим внешним "театром", помните, шевроны показывали - ну как это всегда делается ", - объяснил Роман Бессмертный.

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Он отметил, что решение принимал непосредственно президент, "потому что это решение никто другой не мог принимать. А вот контакт обеспечивал руководитель Офиса", - считает политик.

По мнению Бессмертного, в Офисе Зеленского не осознавали на тот момент всю ответственность за эту спецоперацию.

"На минутку давайте задумаемся: в кабинете президента находятся люди, которые за свою жизнь вообще не понимали, что такое решение и последствия. Они вообще продолжают играть роль. За исключением руководителя ГУР Министерства обороны и заместителя председателя Службы безопасности. Все остальные в этой ситуации или случайные люди, или люди, которые в любой момент могут повернуть свой флюгер в любую сторону ", - говорит он.

Бессмертный заявил, что все ответы относительно мотивов срыва операции должно дать следствие.

"Я сейчас говорю о первом человеке, который не осознавал ответственности за решение, которое принимает. Все остальные выполняли свои обязанности так, как им положено по службе", - резюмировал Роман Бессмертный.

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.

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По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.

В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+70
Зеленский принимал решение об отсрочке операции, а Ермак обеспечил передачу информации Лукашенко, - Безсмертный о провале операции с "вагнеровцами" - Цензор.НЕТ 4346
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11.03.2021 23:22
+58
Не зря перша блєдя справно комуналку в Криму за своє лігво платить.
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11.03.2021 23:26
+56
Отлично подгорает, отлично.
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11.03.2021 23:24
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ЭТО СЕРЬЁЗНЫЙ ЗАЛЁТ ЗЕЛЕНСКОГО!
ЭТО ИМПИЧМЕНТ И СУД!
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12.03.2021 12:17 Ответить
Еще один "обиженный" нарисовался ... Как оторвут от бюджетного корыта и не дают , где харчеваться ,- сразу вой "патриотов".
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12.03.2021 14:10 Ответить
Чи не здається Вам шановні ,
1. Що "ненароком"піднята тема Харківських угод вивела на замісника Данілова по РНБО, який готував текст тих угод.
2. Що після заяви адвоката Новікова й витоку інфи про те, що ОПУ зобо"язав запезпечити офіс ГЕНЕРАЛЬНОЇ Лярви убойною справою по Пороху, яка потягне на зраду, так СБУ провело нальоти на нафотопродуктовий бізнес Медведчука за СПРАВОЮ ВІДКРИТОЮ У СІЧНІ 2019 року при Порошенко, а задвинутою у довгий ящик вже при Вовці , саме після того, як він спочатку пообіцяв гучні справи по Медведчуку, а потім пішов нв злигачку з Медведчуком та Деркачем.
Тобто, як це так вийшло - сказали "А" у ВР по санкціям для Медведчука за постановю Порошенківсьої ВР, а СБУ сказали "Б" за справою від СБУ Порошенко? Чи не бойкот там у СБУ? Баканов справи виколупує проти Пороха а специ шманають Медведчука в цей час .

Може доки Вова в очікуванні кіно, памперси міняє , справжні специ роблятьтаки свою справу для України ( теж на кіно чекаючи)
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12.03.2021 14:40 Ответить
Виродків треба судити за державну зраду і давати максимальні сроки. Хоча, з нашими судами... Самі суди треба судити, скажем так
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12.03.2021 15:07 Ответить
А що ви від актора хотіли, тим паче від актора - совкодрочера для якого незалежна

Україна то якесь нєдоразумєніє, звісно він думав, точніше не думав що це серйозна
спецоперація по затримці вбивця вояків України і мирних громадян на Донбасі і в
Сирії. Ну звідкіля ви хочете знайти там розум масштабу державної особи, там його
нема і все що буде зараз робити Зе, так це триматись руками і ногами за свою
посаду змінюючи кольори по два рази на день. пам ятаю в історії України вже був
один персонаж який змінював кольори як хамелеон, хвала Бог його забрав Зеленський ухвалював рішення про відстрочення операції, а Єрмак забезпечив передачу інформації Лукашенку, - Безсмертний про провал операції з "вагнерівцями" - Цензор.НЕТ 6491
Зеленський ухвалював рішення про відстрочення операції, а Єрмак забезпечив передачу інформації Лукашенку, - Безсмертний про провал операції з "вагнерівцями" - Цензор.НЕТ 6951
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12.03.2021 15:54 Ответить
Безсмертный указывет, что слить американо-украинскую операцию мог только сам Зеленский - остальные выполняли его приказ.
Итак, операцию начала пара Порошенко-Трамп, каков будет конец игры у пары Зеленский-Байден?
Я более, чем уверен, что будет нулевой конец, зеро, все уйдет в песок.
Возможно Зеро уже подготовил речь, что если бы он не слил операцию, то разозлил бы пуйло, а это страшно, т.е. он спас всех... себя точно.., но не надолго.
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12.03.2021 16:05 Ответить
зелю отмазуєть....
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12.03.2021 16:20 Ответить
тот случай, когда порох себе такого не позволил!
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12.03.2021 17:02 Ответить
Більше місяця вже гуде Україна про фільм -розслідування. Й тільки вчора, позавчора автори взяли інтерв"ю у людей, причтних зі спеслужб , журналістів й отримали відмовлення на інтерв"ю від офісу. Тобто 15-го мала вийти "пустишка" для України, чисто про розслідування компанії Вагнер та її дєлішек, що й обіцяли , а потм колись художній фільм з сюжетом від спецопераціїї в Україні? Доброхотов з Інсайдер , що співпрацюють з Белінгкет щось на таке й натякнув.
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12.03.2021 17:53 Ответить
Bellingcat не шантажирует украинское руководство расследованием по вагнеровцам - главред The Insider 11.03.21
Роман Доброхотов.
Расследование до сих пор идет, и никаких выводов по нему еще не сделано.
Главный редактор интернет-издания The Insider, которое совместно с Bellingcat проводит расследование вероятного срыва спецоперации по вагнеровцам, Роман Доброхотов в программе «Київ викликає» на телеканале «Исландия» заявил, что никаких выводов по расследованию еще не сделано, так как оно до сих пор продолжается и шантаж украинского руководства этим расследованием «невозможен».
Также, ведущий передачи Владимир Петров задал вопрос о том, может ли быть такое, что этим расследованием шантажируют руководство Украины, и этим самым пытаются вынудить к переговорам или же каким-то другим «меркантильным коммуникациям».

«Нет, это абсолютно невозможно, поскольку я много лет работаю с Bellingcat, и я знаю как они работают. Это абсолютно журналистский подход. Никакого шантажа быть не может по миллиону причин. Одна из которых - это никому не нужно. Задача и у Bellingcat, и у нас - понять что на самом деле произошло, и если кто-то виноват, то кто именно. Поговорить со всеми сторонами. Для этого журналист Bellingcat и приехал в Украину, чтобы пообщаться со всеми. Да, это серьезная политическая карта во внутриполитической борьбе, но сам Bellingcat, как и The Insider не имеют к этому никакого отношения», - ответил главный редактор The Insider.
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12.03.2021 17:48 Ответить
Ну як вам друзі такий анонс довгоочікуваного фільму? )
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12.03.2021 17:50 Ответить
Ну і що тепер робити з цими слизняками? За законами воєнного часу - це зрада!
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12.03.2021 18:42 Ответить
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