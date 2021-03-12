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Самый большой флаг страны в Киеве приспускают на неопределенный срок из-за сильного ветра, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Самый большой флаг страны в Киеве приспускают на неопределенный срок из-за сильного ветра, - КГГА

Главный флаг Украины, установленный в Киеве, второй раз за несколько дней приспустили из-за ветренной погодыу до улучшения погодных условий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп

"Мы продолжаем заботиться о нашем флаг. Поэтому вновь приспустили его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище", - отметило он.

Флаг может остаться приспущенным  до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий.

Сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Крупнейший в государстве флаг Украины подняли в Киеве 22 августа 2020. 7 марта он уже приспускали за непогоды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве Кличко поднял самый большой флаг Украины. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Зі сторони це виглядає як знущання над символами - постійне "опускання".

Збудували здоровенну й непотрібну річ, а тепер вітер виявляється винуватий...
Або падлюки, або придурки.
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12.03.2021 04:32
+5
почему нельзя для таких случаев сделать флаг меньшего размера???
разве туда-сюда дергать легче? разве не понятно что "приспускать" выглядит трагично..
флаг - это государственный символ (и не в размерах тут дело) а приспущенный - тоже символ.. трагедии, траура (а не ветра, урагана )...каждому ведь не объяснишь..
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12.03.2021 08:12
+3
Согласен.. но с этими зебуинами начинаешь потихоньку думать и в приметы , и где Мы так Украинцы проигрались что такое с нами происходит !?
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12.03.2021 01:23
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хм.. подозреваю что тут ни в ветре дело - у нас что в Киеве ураган !?... плохой знак *** от зебуинов...
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12.03.2021 00:38 Ответить
Не стоит верить в приметы, особенно в плохие.
Потому что то, что мы считаем признаком неудачи, в конечном итоге может стать самой большой победой, а проблемы мы обычно создаём себе сами, и потом сами же их решаем.
Чтобы всё было хорошо, верить надо в себя, а не в приметы !!
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12.03.2021 01:17 Ответить
Согласен.. но с этими зебуинами начинаешь потихоньку думать и в приметы , и где Мы так Украинцы проигрались что такое с нами происходит !?
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12.03.2021 01:23 Ответить
Для меня всё происходящее в нашей стране воспринимается , как страшный сон , который вот , вот закончится !
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12.03.2021 01:35 Ответить
ну так если почитать ваши вопли и проклятия там у вас на сайте Антиколорадоса, то сон не только страшный, но и ура-поцреотичный. чёго жё тут спорить то.
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12.03.2021 08:02 Ответить
16x24... Вот же ж бараны понтовитые. Конечно, в такой парус... Самый большой флаг страны в Киеве приспускают на неопределенный срок из-за сильного ветра, - КГГА - Цензор.НЕТ 3032
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12.03.2021 00:39 Ответить
шо
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12.03.2021 00:48 Ответить
Ну, а в Баку интересно приспускают в подобных случаях Самый большой флаг страны в Киеве приспускают на неопределенный срок из-за сильного ветра, - КГГА - Цензор.НЕТ 1669 , там он просто гигантских размеров Самый большой флаг страны в Киеве приспускают на неопределенный срок из-за сильного ветра, - КГГА - Цензор.НЕТ 3341
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12.03.2021 00:51 Ответить
Бакинский флаг Высота флагштока - 162 метра, диаметр его основания - 3,2 метра, а верхней части - 1,09 метра. Общий вес конструкции - 220 тонн. Ширинафлага составляет 35 метров, длина - 70 метров, общая площадь - 2450 квадратных метров, а вес - примерно 350 килограммов.
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12.03.2021 00:53 Ответить
так у вас не только на флаги кучу бабла угрохать могут, но и на капища, которые только вред приносят - тянут ваше бабло на непойми что, плюс - надоедливый вой муэдзинов по утрам, приказывающий вам начинать бесноваться.
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12.03.2021 08:04 Ответить
К Азербайджану и вообще к к мусульманам никакого отношения не имею и привёл всего лишь пример ,придуманная фамилия состоит из двух известных брендов Тойота и Субару в чём и состоит прикол , да и имя Азамат на сколько осведомлён встречается у Казахов и Кыргызов ,у азеров добавляется к имени "оглы " Найбільший прапор країни в Києві приспускають на невизначений термін через сильний вітер, - КМДА - Цензор.НЕТ 2705
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12.03.2021 12:47 Ответить
Хтось може знайти інфу:
скільки разів і коли в роки незалежності таке було??
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12.03.2021 00:51 Ответить
вже забули жиди
https://youtu.be/uEfRwbjCckY
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12.03.2021 00:53 Ответить
https://youtu.be/ialKy3PNXmo
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12.03.2021 01:06 Ответить
Это Джо Байден послал в Черное море 2 ударных авианосца "Рональд Рейган" и менее мелкий "Энтерпрайз",потому и ветер ветерный подул... Самый большой флаг страны в Киеве приспускают на неопределенный срок из-за сильного ветра, - КГГА - Цензор.НЕТ 6798
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12.03.2021 01:38 Ответить
Зі сторони це виглядає як знущання над символами - постійне "опускання".

Збудували здоровенну й непотрібну річ, а тепер вітер виявляється винуватий...
Або падлюки, або придурки.
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12.03.2021 04:32 Ответить
это гнусное зеленое чмо посылает сигналы *****.
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12.03.2021 06:43 Ответить
Мрія Кличка збулася: він збудував гігантський флагшток. А чи потрібен він, чи ні - його вже не цікавить. А музею розкопок під Поштовою площею так і нема. Бо на музей нема грошей.
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12.03.2021 07:44 Ответить
интересно - заверещат ли об этом на московских к.аналах? если да, то берем шины плохой знак, надо выложить попам с 10млн. шоп поп.росили своего пахана шоп испугал Путина и тот не напал.
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12.03.2021 08:06 Ответить
почему нельзя для таких случаев сделать флаг меньшего размера???
разве туда-сюда дергать легче? разве не понятно что "приспускать" выглядит трагично..
флаг - это государственный символ (и не в размерах тут дело) а приспущенный - тоже символ.. трагедии, траура (а не ветра, урагана )...каждому ведь не объяснишь..
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12.03.2021 08:12 Ответить
 
 