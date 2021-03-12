Самый большой флаг страны в Киеве приспускают на неопределенный срок из-за сильного ветра, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Главный флаг Украины, установленный в Киеве, второй раз за несколько дней приспустили из-за ветренной погодыу до улучшения погодных условий
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп
"Мы продолжаем заботиться о нашем флаг. Поэтому вновь приспустили его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище", - отметило он.
Флаг может остаться приспущенным до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий.
Сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Крупнейший в государстве флаг Украины подняли в Киеве 22 августа 2020. 7 марта он уже приспускали за непогоды.
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Потому что то, что мы считаем признаком неудачи, в конечном итоге может стать самой большой победой, а проблемы мы обычно создаём себе сами, и потом сами же их решаем.
Чтобы всё было хорошо, верить надо в себя, а не в приметы !!
скільки разів і коли в роки незалежності таке було??
https://youtu.be/uEfRwbjCckY
Збудували здоровенну й непотрібну річ, а тепер вітер виявляється винуватий...
Або падлюки, або придурки.
берем шиныплохой знак, надо выложить попам с 10млн. шоп поп.росили своего пахана шоп испугал Путина и тот не напал.
разве туда-сюда дергать легче? разве не понятно что "приспускать" выглядит трагично..
флаг - это государственный символ (и не в размерах тут дело) а приспущенный - тоже символ.. трагедии, траура (а не ветра, урагана )...каждому ведь не объяснишь..