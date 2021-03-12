С 2020 года выявлено более 90 попыток вербовки жителей Донбасса российскими спецслужбами, - контрразведка СБУ

В течение 2020-2021 годов контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала более 90 попыток вербовки жителей Донецкой и Луганской областей спецслужбами РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "В основном к противоправной деятельности пытаются привлекать украинских граждан, которые выезжают в РФ по своим делам.

Установлены случаи задержания людей во время прохождения паспортного и таможенного контроля под видом дополнительной проверки документов. После этого представители спецслужб РФ старались привлечь задержанных к негласному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины.

Из-за угроз и запугивания от украинцев требовали собирать и передавать информацию о дислокации и перемещения военных подразделений. Также "кураторов" интересовали персональные данные военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников правоохранительных органов.

Служба безопасности Украины напоминает, что такие действия квалифицируются в соответствии со ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.

Подчеркиваем, что гражданин Украины, который не совершил на выполнение преступного задания, полученного от представителей иностранной спецслужбы, никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними, освобождается от уголовной ответственности".

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