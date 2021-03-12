РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14229 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины
1 164 7
СБУ (18714) вербовка (218)

С 2020 года выявлено более 90 попыток вербовки жителей Донбасса российскими спецслужбами, - контрразведка СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С 2020 года выявлено более 90 попыток вербовки жителей Донбасса российскими спецслужбами, - контрразведка СБУ

В течение 2020-2021 годов контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала более 90 попыток вербовки жителей Донецкой и Луганской областей спецслужбами РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "В основном к противоправной деятельности пытаются привлекать украинских граждан, которые выезжают в РФ по своим делам.

Установлены случаи задержания людей во время прохождения паспортного и таможенного контроля под видом дополнительной проверки документов. После этого представители спецслужб РФ старались привлечь задержанных к негласному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины.

Из-за угроз и запугивания от украинцев требовали собирать и передавать информацию о дислокации и перемещения военных подразделений. Также "кураторов" интересовали персональные данные военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников правоохранительных органов.

Служба безопасности Украины напоминает, что такие действия квалифицируются в соответствии со ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.

Подчеркиваем, что гражданин Украины, который не совершил на выполнение преступного задания, полученного от представителей иностранной спецслужбы, никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними, освобождается от уголовной ответственности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы РФ вербуют жителей ОРДЛО в частные военные компании, - разведка

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
90 случаев !? С 2020 года выявлено более 90 попыток вербовки жителей Донбасса российскими спецслужбами, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5223.. чет с трудом верится .. может пару ноликов потеряли в цифрах !? тогда верю !!
показать весь комментарий
12.03.2021 02:19 Ответить
Штирлиц подходит к Вихтару Индюковичу й каже : Витя ты сидел в 2 раза,от третьей ходки тебя спас твой земляк космонавт Береговой,я тебя спасу от четвертой ходки,хочешь? А шо надо делать? Сдать Украину Путлеру,...за 3 бакса,,,Есть товарищ Штирлиц...С 2020 года выявлено более 90 попыток вербовки жителей Донбасса российскими спецслужбами, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9106 С 2020 года выявлено более 90 попыток вербовки жителей Донбасса российскими спецслужбами, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7924
показать весь комментарий
12.03.2021 02:24 Ответить
у нас целый Мертвечук по стране шастает уже сколько лет и СБУ ему нихрена предьявить не хочет, а тут предупреждают про 15 лет за гос.измену каких-то чернорабочих
показать весь комментарий
12.03.2021 03:28 Ответить
Півкраїни говорить як москва, думає як москва і живе як москва. А тут всього 90 випадків? Та увімкніть телебачення чи радіо - там вербовка повним ходом. Цілодобово.
показать весь комментарий
12.03.2021 04:41 Ответить
А завербованные ранее Зеля, Елдак, Демченко, Татаров, Портнов и прочая киздота уже не в счёт? С 2020 года выявлено более 90 попыток вербовки жителей Донбасса российскими спецслужбами, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 4854
показать весь комментарий
12.03.2021 06:57 Ответить
а у Криму... два букетики поклали Кобзарю...
показать весь комментарий
12.03.2021 07:18 Ответить
Цікаво, їх викрили чи вони самі заявили про вербовку?
показать весь комментарий
12.03.2021 17:11 Ответить
 
 