Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Общество
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины начинает сотрудничество с американской метеорологической компанией "Baron - Critical Weather Intelligence". Меморандум об этом подписали в четверг в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство США в Украине.
"Сегодня мы с радостью поддержали подписание меморандума о взаимопонимании между ГСЧС Украины и "Baron Weather" для повышения готовности и защиты украинцев от чрезвычайных ситуаций, смягчения негативных последствий изменения климата, усиления прогнозирования погоды и т.п.".
Сотрудничество имеет целью полностью реформировать гидрометеорологической систему государства, не обновлялась с 70-х годов прошлого века. Об этом говорится в сообщении МВД Украины по случаю подписания меморандума.
Как рассказали в министерстве, в Украине появится 13 крупных радаров и несколько тысяч специальных датчиков, которые помогут делать быстрее и вероятнее метеопрогнозы и тем самым заблаговременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и опасные погодные и природные явления.
Новую гидрометеорологическую систему обещают развернуть в Украине уже через 2-3 года.
Компания "Baron - Critical Weather Intelligence", основана в 1989 году, является одной из ведущих компаний США в сфере метеопрогнозування. Технологии "Baron" позволяют отслеживать штормы и распространять точную информацию клиентам - правительственным ведомствам, авиации, морской промышленности, а также обеспечивать защиту каждого бизнеса и каждой семьи от неблагоприятных погодных условий.
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радары американской метеорологической компании "Baron", прогноз погоды на завтра !
Если посетите украинский интернет аукцион Violity ,то увидите и убедитесь ,что не имеет ценности и не будет расти в цене из мирового только любое китайское барахло, что бы им ни было, хоть сервиз ,хоть техника, правда старый антикварный Китай например доисторические вазы конечно же не в счёт, а вот советы особенно до 70 ценятся ,причём даже очень, керамика , приборы ,фотоаппараты,монеты ,марки, ордена и медали и т д и т п
те приборы на метеостанциях работают и новых приборов тоже наставили, и данные с них передаются как украинским службам так и международным
раньше предсказывали то есть гадали какая будет погода а теперь прогнозы погоды моделируют вычислениями на суперкомпьютерах
Синоптик.уа хорошо угадывает.
На 3 дня достаточно точно.
Завтра -3 ночью будет, а потом и выше.
Примерно о том же.
а в ближайшее время нас ждет малое оледенение так что голландцы опять будут на коньках по своим каналам кататься зимой а может ледники накроют всю скандинавию, сгорнут всю Норвегию в море
https://earth.nullschool.net/ru/#current/ocean/surface/currents/overlay=sea_surface_temp/orthographic=-18.53,60.70,1075
Высосаны с пальца.
Ночью кот пошёл гулять -
Приморозил яйца