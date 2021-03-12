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Гидрометцентр (665) радар (62) ГСЧС (4490)

Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Общество

Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины начинает сотрудничество с американской метеорологической компанией "Baron - Critical Weather Intelligence". Меморандум об этом подписали в четверг в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство США в Украине.

"Сегодня мы с радостью поддержали подписание меморандума о взаимопонимании между ГСЧС Украины и "Baron Weather" для повышения готовности и защиты украинцев от чрезвычайных ситуаций, смягчения негативных последствий изменения климата, усиления прогнозирования погоды и т.п.".

Сотрудничество имеет целью полностью реформировать гидрометеорологической систему государства, не обновлялась с 70-х годов прошлого века. Об этом говорится в сообщении МВД Украины по случаю подписания меморандума.

Как рассказали в министерстве, в Украине появится 13 крупных радаров и несколько тысяч специальных датчиков, которые помогут делать быстрее и вероятнее метеопрогнозы и тем самым заблаговременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и опасные погодные и природные явления.

Новую гидрометеорологическую систему обещают развернуть в Украине уже через 2-3 года.

Компания "Baron - Critical Weather Intelligence", основана в 1989 году, является одной из ведущих компаний США в сфере метеопрогнозування. Технологии "Baron" позволяют отслеживать штормы и распространять точную информацию клиентам  - правительственным ведомствам, авиации, морской промышленности, а также обеспечивать защиту каждого бизнеса и каждой семьи от неблагоприятных погодных условий.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Хто знає, є в нас хоч одна галузь, у якій пан Аваків не є фахівцем? Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3201 Добрався вже чорт до погодьі !!!! Запам'ятай чорт - за один невірний прогноз - тюрма! ... Відразу виконуй вимогу суду - а потім вже оскаржуй з тюрми !!! Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8599 (с)
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12.03.2021 02:16
+6
Хрен зна что за такое глобальное потепление! За окошком, в Мариуполе, в данный момент аж -11. Бедные коты дворовые! Должен признать, что ещё в конце февраля вот этот чудный ресурс, который я рекомендую всем, точнейше предсказал этот кошмар: https://www.ventusky.com/?p=47.52;35.69;6&l=temperature-2m&t=20201126/1100
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12.03.2021 06:22
+5
по приборах советов ТО прогноз погоды НА вчера Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6870
радары американской метеорологической компании "Baron", прогноз погоды на завтра !
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12.03.2021 02:42
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Хто знає, є в нас хоч одна галузь, у якій пан Аваків не є фахівцем? Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3201 Добрався вже чорт до погодьі !!!! Запам'ятай чорт - за один невірний прогноз - тюрма! ... Відразу виконуй вимогу суду - а потім вже оскаржуй з тюрми !!! Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8599 (с)
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12.03.2021 02:16 Ответить
Я повторюсь: Арсенборисыч "закусил удила".
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12.03.2021 04:30 Ответить
Это уже что то .А то печатали позорище от харьковского бабака
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12.03.2021 08:22 Ответить
И жнец и жрец и рюкзаков швец и на дуде игрец. Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6160
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12.03.2021 08:27 Ответить
Монах,какой ты жестокий человек... Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9865Арсен Борисович старается не быть Нострадамусом,а простым чиновником ему проще....,сказал и все дела... Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9865
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12.03.2021 02:19 Ответить
Интересно раньше же предсказывали погоду пользуясь своими приборами по крайней мере во времена сраных советов , такое впечатление ,что свои пошли как и многое другое на драги ведь, в приборах и металлы платиновой группы и золотишко использовались,а позже китайские из силумина врали поэтому и прогноз давали службы типа температура будет от -9до+6 градусов в среднем по всей Украине Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3937
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12.03.2021 02:23 Ответить
по приборах советов ТО прогноз погоды НА вчера Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6870
радары американской метеорологической компании "Baron", прогноз погоды на завтра !
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12.03.2021 02:42 Ответить
Правильно будет так от хорошего к плохому Штатовские современные ,,далее совковые с содержанием драг металлов, потом многоточие............. китайские пластико-силуминовые Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9443
Если посетите украинский интернет аукцион Violity ,то увидите и убедитесь ,что не имеет ценности и не будет расти в цене из мирового только любое китайское барахло, что бы им ни было, хоть сервиз ,хоть техника, правда старый антикварный Китай например доисторические вазы конечно же не в счёт, а вот советы особенно до 70 ценятся ,причём даже очень, керамика , приборы ,фотоаппараты,монеты ,марки, ордена и медали и т д и т п Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9
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12.03.2021 03:06 Ответить
Для більш точних прогнозів погоди в Україні розгорнуто радари американської метеорологічної компанії Baron, - ДСНС - Цензор.НЕТ 967Как быстро забыть о крепатуре в веках и двигаться дальше( 1991 кырдык)
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12.03.2021 12:45 Ответить
Я про антиквар и коллекционирование , а не про духовные скрепы Для більш точних прогнозів погоди в Україні розгорнуто радари американської метеорологічної компанії Baron, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1522
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12.03.2021 12:56 Ответить
а причем приборы к прогнозу погоды?

те приборы на метеостанциях работают и новых приборов тоже наставили, и данные с них передаются как украинским службам так и международным
раньше предсказывали то есть гадали какая будет погода а теперь прогнозы погоды моделируют вычислениями на суперкомпьютерах
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12.03.2021 06:58 Ответить
+100 .датчиками может любой обложится вокруг своего дома . а моделировать погоду может только сверхмощный компьютер\ которых в мире несколько штук \ без него все эти датчики просто игрушка для взрослых
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12.03.2021 10:09 Ответить
Раніше метеостанція в кожному райцентрі була. А зараз і райцентрів немає. Одні опг
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12.03.2021 10:14 Ответить
По старому стилю весна еще не наступила,15 марта наступит...ждем-с... Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9726
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12.03.2021 02:32 Ответить
Всякое может быть ,лишь бы в апреле снег не выпал ,как несколько лет назад было , в последнее время в прогнозе часто ошибаются,слышал обещали раннюю и теплую весну ну что то пока холодно и минуса . Кстати аналогично про клёв на рыбалке глаголят не впопад всякие там прогноз-сайты- умники Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6615
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12.03.2021 02:48 Ответить
главное, что амер радары будут отслеживать наше пространство и высоко и далеко...
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12.03.2021 03:51 Ответить
Ну нужные радары, которые и высоко и далеко уже стоят на других направлениях в Польше, Прибалтике и в Норвегии - в этой части Европы особо некого охранять и упреждать.
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12.03.2021 06:12 Ответить
Да что вы такое говорите? Прямо таки некого? 😁✈️
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12.03.2021 06:34 Ответить
Далеко, аж до Гонконга.
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12.03.2021 06:35 Ответить
Эта статья на правах рекламы?
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12.03.2021 04:32 Ответить
Хрен зна что за такое глобальное потепление! За окошком, в Мариуполе, в данный момент аж -11. Бедные коты дворовые! Должен признать, что ещё в конце февраля вот этот чудный ресурс, который я рекомендую всем, точнейше предсказал этот кошмар: https://www.ventusky.com/?p=47.52;35.69;6&l=temperature-2m&t=20201126/1100
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12.03.2021 06:22 Ответить
Та да... Котамклизмы идут.
Синоптик.уа хорошо угадывает.
На 3 дня достаточно точно.
Завтра -3 ночью будет, а потом и выше.
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12.03.2021 06:38 Ответить
Ага! Мой вентускай дает всё те же -3 на завтрашнюю ночь.
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12.03.2021 06:49 Ответить
Жду не дождусь, когда уже на Белосарайку будем выезжать.
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12.03.2021 06:55 Ответить
Та я там тока позавчера был. Уныло и холодно.
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12.03.2021 06:58 Ответить
Я помню песню Андрея Миронова - "Падает снег на пляж..."
Примерно о том же. Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7680
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12.03.2021 07:35 Ответить
какое глобальное потепление, оттепель в последний ледниковый период которая началась с 10 тыс.лет назад,
а в ближайшее время нас ждет малое оледенение так что голландцы опять будут на коньках по своим каналам кататься зимой а может ледники накроют всю скандинавию, сгорнут всю Норвегию в море
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12.03.2021 07:04 Ответить
Какой глобальное потепление??? Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7140 А то, о котором весь ИНЕТ воет уже несколько лет подряд. О Гольфстриме, почти остановившемся, только сейчас вспомнили.
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12.03.2021 07:10 Ответить
течение, температура на глобальной карте погоды
https://earth.nullschool.net/ru/#current/ocean/surface/currents/overlay=sea_surface_temp/orthographic=-18.53,60.70,1075
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12.03.2021 07:20 Ответить
ща в Скобеевой скажут что это НАТОвские локаторы для прослушки россиян
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12.03.2021 07:01 Ответить
ну, хоч якась ППО
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12.03.2021 07:03 Ответить
Говорят, шо оборудование "Baron - Critical Weather Intelligence" предсказывает даже манну небесную. Тут главное тарой запастись, а то шоколад уже поднадоел (облизывается)
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12.03.2021 07:11 Ответить
А пока прогнозы, млять,
Высосаны с пальца.
Ночью кот пошёл гулять -
Приморозил яйца
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12.03.2021 07:38 Ответить
А вот котов я попрошу не трогать! Они- ни в чем не виноваты!
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12.03.2021 07:40 Ответить
Андрей, так это я в защиту мартовских котов - прогнозы неверный выдают, а коты страдают
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12.03.2021 08:13 Ответить
А-а-а-а-а... тогда всё верно! Виноват.
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12.03.2021 08:35 Ответить
Радар есть. Осталось ракеты подвезти.
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12.03.2021 07:35 Ответить
Буде ... Через 2-3 роки.
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12.03.2021 11:13 Ответить
Кацапы, не надувайте щёки. Вам же сказали, что эти радары для более точного прогноза погоды. И ядерного оружия у нас тоже нет, но если понадобится, то мы его применим. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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12.03.2021 07:57 Ответить
Ех ... А шахти порушили.
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12.03.2021 11:14 Ответить
Хорошая новость. Для авиации НАТО надо знать точный прогноз погоды и не от Гисметео. Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8520
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12.03.2021 08:29 Ответить
замечательно..будут изучать Грады,Смерчи,и прочую аномальную неприродную нечисть ,которая все время норовит накрыть Украину..так что Авакову-респект!заодно можно изучить и атмосферу над Кремлем..мало ли что..вдруг там случится землетрясение-а мы неготовы..))
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12.03.2021 12:26 Ответить
 
 