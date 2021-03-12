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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма не внесли принципиальные предложения Меджлиса, - Чубаров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма не внесли принципиальные предложения Меджлиса, - Чубаров

11 марта СНБО Украины была одобрена публичная часть Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, но в нее не попал ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в заседании СНБОУ при обсуждении Стратегии деоккупации Крыма приняли участие и выступили национальный лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев и Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Целью Стратегии, которая рассматривалась и одобрена, является создание условий для деоккупации и безопасной реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополь, нейтрализации угроз национальной и международной безопасности, обеспечение прав и свобод человека.

Меджлис крымскотатарского народа был привлечен к участию в обсуждении первоначального текста публичной части Стратегии, в который мы направили свои предложения и замечания. Часть из них была учтена, и они отражены в принятом тексте.

Но (как всегда возникает это многозначное украинское "но"), ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа, которые, по нашему убеждению, обязательно должны были быть включены в перечень задач государственной политики, направленных на обеспечение деоккупации временно оккупированной территории Украины и ее безопасной интеграции, в одобренный текст Стратегии не вошли", - написал Чубаров.

Он отметил, что Меджлисом предлагалось включить в перечень задач Стратегии следующее: - "защита и реализация неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства". А в раздел "Приоритетные направления", где говорится о предпосылках реинтеграции временно оккупированной территории, предлагалось записать "определение статуса Крыма как национально-территориальной автономии, которая образуется в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение, и которая является неотъемлемой составляющей Украины, который осуществляет полномочия определенные Конституцией Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

"Эти и другие предложения Меджлиса крымскотатарского народа были снова Мустафа Агьа и мной озвучены на заседании СНБОУ.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что все высказанные нами предложения могут быть детализированы и взяты в работу при разработке Кабинетом Министров Украины плана мероприятий по реализации Стратегии деоккупации Крыма.

Президент Украины отметил "своевременность и важность предложений, высказанных Чубаровым" (цитата смысловая) и также предложил работать над их реализацией совместно с правительством Украины, которое будет организовывать всю работу над выполнением данной Стратегии ...", - написал глава Меджлиса.

Также Чубаров добавил, что Стратегия деоккупации Крыма рассчитана на 5 лет: "Конечно, мы не планируем, что через 5 лет понадобится утверждать новый документ об освобождении Крыма от российских захватчиков. Конечно, Меджлис крымскотатарского народа, как собственно и сам крымскотатарский народ, будет продолжать и дальше борьбу по очистке собственной земли от российских оккупантов".

"И еще одно важное замечание. Как утверждают эксперты, наши международные партнеры, вежливо слушая украинских политиков, особое внимание уделяют сути документов, принятых органами государственной власти Украины. Жаль, что в принятой Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя наши международные партнеры пока не найдут четкого ответа на вопрос о том, каким будет статус Крыма после восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом? И насколько этот статус позволит обеспечить государственные гарантии сохранения и развития на своей земле коренного крымскотатарского народа? Пока СНБО Украины ответственным за эти вопросы назвала Кабинет Министров Украины, поручив ему разработать план мероприятий по реализации утвержденной Стратегии ...В любом случае, не останавливаемся, идем дальше ...", - резюмировал глава Меджлиса.

В Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма не внесли принципиальные предложения Меджлиса, - Чубаров 01
В Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма не внесли принципиальные предложения Меджлиса, - Чубаров 02
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Топ комментарии
+31
Жодних автономій в складі України не має бути, і не мрійте. Крапка.
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12.03.2021 07:42
+18
Я вважаю, що це сепаратистські висловлювання, які є державною зрадою.
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12.03.2021 07:50
+15
Крим повинен стати Сімферопільським районом Херсонської Області України,без будь яких прав на будь який статус автономії.
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12.03.2021 07:53
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Страница 3 из 3
Дележка шкуры не убитого медведя. Крым нужно сначала деокупировать, что нереально в обозримом будущем, а потом уже устраивать всякие та автономии. Татары с самого начала были за Украину. Кидать их и терять союзников было бы скотство. Мы уже и так переругались со всеми.
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12.03.2021 09:59 Ответить
"Скотство" почнеться коли Україну вже розділять на 10 шматків, як уже вирішено... Побачимо, як вони називатимуться. А Кримсько-Татарська автономія якби була, то й раша б не окупувала, і військової російської бази там би не було, Меджліс би не дозволив...
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12.03.2021 13:16 Ответить
До Стратегії деокупації та реінтеграції Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9764 До Стратегії деокупації та реінтеграції Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9764 До Стратегії деокупації та реінтеграції Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9764
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13.03.2021 08:39 Ответить
Немита посиплеться у найближчі роки.
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13.03.2021 14:28 Ответить
Qirimli i Ukrainci ! Razom proti spilnogo VOROGA rosii ! Tilki razom silni !
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12.03.2021 10:02 Ответить
Интересно, зачем татарам автономия? Не для того ли, чтобы потом качать права на присоединение к Турции? Или вообще, к РФ официально захотят присоединиться. Возвращение в родную казанскую гавань.
Выходит так, что татары автономны от других народов Украины? Мы - это что-то одно, а татары - что-то другое?
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12.03.2021 10:04 Ответить
Меджлис в 2014 году сидел на жопе ровно, а могли собственноручно выбить кучку российских *********..
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12.03.2021 10:06 Ответить
Как рассказывали потом кацапские ************* (что отчасти соотносится с реальными событиями и действиями отдельных персонажей - например, Чубарова, Ислямова и Джемилева), переговоры с лидерами крымских татар велись до аннексии. Якобы предварительно договорились о том, что в новом "совете" и "правительстве" треть мест будет принадлежать татарам в обмен на лояльность к аншлюсу. Но потом, в последний момент, лидеры меджлиса затребовали половину мест (подкрепив это требование обширным митингом), на что кацапы взяли паузу, обещали подумать, но в итоге начали все делать без оглядки на меджлис.
Как это соотносится с событиями? Чубаров сам распустил митинг под радой Крыма как раз накануне ее захвата - хотя часть митингующих собиралась ночевать, что, вероятно, осложнило бы ее захват в ту же ночь (или, как это не цинично звучит, стало бы причиной пролития крови крымцев со стороны кацапского спецназа, из-за чего все события воспринимались совсем по другому в мире).
Джемилев уже вечером следующего дня в телефонном интервью ТСН заявил, что россия "готовит аннексию". На вопрос ведущего, откуда у него такая информация он отмазался "ну не все новости из газет узнают". Удивительная проницательность! Еще власти в Киеве не в курсе что происходит, западные разведки не могут понять - что это, бунт населения на фоне кацапских учений или операция ***** с созданием марионеточного государства (отчасти потому, что мало кто 24-25 февраля 2014-го верил, что аннексия возможна в 21-м веке). Даже Константинов с Аксеновым в те дни заявляли, что выхода из Украины не планируется, а лишь расширение полномочий автономии. А Джемилев откуда то знает, что речь уже идет именно об аннексии.
Ислямов вообще уже после "референдума" стал "вице-премьером", хоть и на полтора месяца. Весь этот период торги за влияние крымских татар продолжались, но кацапы уже поняли, что все получилось и без них и можно не боятся ни крупномасштабных выступлений крымцев, ни внешнеполитических осложнений относительно них, а небольшую активную прослойку можно подавить обычной репрессивной машиной.
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12.03.2021 10:27 Ответить
Крымские татары сейчас наши люди (мы в одной лодке), а кацапы очень много зла сделали украинцам и обещают "повторить". Да в Крыму есть сложности, в том смысле что небольшая горстка татар стала сотрудничать с оккупантами (по подобию казанских), но Московию татары не любят и за это их прессуют.
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12.03.2021 10:39 Ответить
Кацапські тролі тут брешуть. Татари ніхто не хотів і не хоче до Росії. А ті, що "сотрудничают", просто мусять лишитися в Криму, інакше там їх не буде і їхня земля відійде ворогу. Хіба росіяни і українці не "сотрудничали" з німцями в окупацію? Треба ж працювати, щоб вижити.
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12.03.2021 13:23 Ответить
Мене важко віднести до симпатиків Зеленського та ко, але тут все вірно адже ніяких автономій в складі України не повинно бути, бо ж Україна є унітарною державою.
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12.03.2021 11:46 Ответить
Унітарною та не зовсім.
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12.03.2021 13:26 Ответить
ЗОВСІМ ТА НАВІКИ!
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13.03.2021 00:11 Ответить
НЕОБХОДИМО СТОЧНЫЕ ВОДЫ ПУСТИТЬ В СЕВЕРОКРЫМСКИЙ КАНАЛ !)
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12.03.2021 12:20 Ответить
Все дуже просто: Крим повинен бути чітко прив'язаним до Дніпровської води. Крим в Україні - є вода, Крим що попало інше - немає води. Як і електроенергії. Не думаю, що коцаби будуть її подавати, якщо Крим вернеться додому.
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12.03.2021 17:27 Ответить
Татары, в случае чего, могут и не повторять ошибок паРашки. Просто начнут требовать, чтобы к их "автономии" присоединили и южные части Херсонской и Запорожской областей - это тоже их "коренные земли", для ногайцев как минимум. А всякие Беляковы и Стецькивы начнут их в этих хотелках поддерживать - мол, помните, как они на митинг один раз вышли? Помните, как несколько десятков (из 200+ тысяч) кырымлы в тюрьму посадили? Нужно обязательно им отдать Херсон и Мелитополь, они это заслужили.
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12.03.2021 18:15 Ответить
Важко щось наперед сказати, але можна точно констатувати, що татари - роботяги. І вода їм буде потрібна.
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12.03.2021 18:30 Ответить
алкаш безмозглый... правда, падла, бегает в мечеть и читает باسم الله
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13.03.2021 00:10 Ответить
Не стоит сейчас делить шкуру не только не убитого, но и пока ещё не зачатого медведя!
Хотите пересраться заранее?
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13.03.2021 10:18 Ответить
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