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вакцина (3810) COVID-19 (18596)

Вакцина Novavax эффективна против обычного штамма коронавируса на 96%, против "британского" - на 86%. Украина может получить до 15 млн доз препарата

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Вакцина Novavax эффективна против обычного штамма коронавируса на 96%, против

В компании Novavax заявили, что их вакцина на 96% эффективна при исходном штамме коронавируса и на 86% эффективна при "британском" штамме COVID-19, что в совокупности может говорить о 90% ее общей эффективности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Reuters.

В компании заявили, что в ходе испытания препарата в Британии, в котором приняли участие более 15 000 человек в возрасте 18-84 лет, не было зафиксировано ни одного случая смерти или появления серьезных побочных эффектов после укола.

При применении для штаммов COVID-19 из ЮАР вакцина Novavax оказалась эффективна на 55%, но при этом она полностью предотвратила тяжелое течение болезни, заявили производители, отметив, что это означает, что ее можно использовать и для борьбы с южноафриканской вариацией заболевания.

Сейчас Novavax планирует изготавливать вакцину на восьми производственных площадках, в том числе в Индии. Как предполагают в компании, они смогут подать на регистрацию в США свой препарат уже в мае этого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующими после медиков будут прививать пожилых людей, - Ляшко

28 декабря 2020 года Novavax начала в США финальную стадию испытаний своей вакцины от COVID-19.

5 февраля глава украинского МОЗ Степанов сообщил, что Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, а позже заявил еще о 5 млн доз вакцины Novavax – всего в Украине ожидают получить до 15 млн доз этого препарата.
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Топ комментарии
+8
Все покупается за деньги. Клянчят кацапы у пуйла, стоя на коленях.
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12.03.2021 07:59
+7
Пара случаев тромбоза у пожилых, и кто может подписаться, что это именно из за вакцины? Словоблудие, манипуляции, фейки, все по плану, как всегда...
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12.03.2021 08:07
+5
Бесплатно вакцину никто не раздает, а все остальное политический трёп в сторону электората. Когда маски продавали за рубеж никого не спрашивали, русланами возили, а как вакцину купить, то никого нет.
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12.03.2021 08:11
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Правила форума Совет форумчан
степанов и ляшко уже начали клянчить
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12.03.2021 07:56 Ответить
Все покупается за деньги. Клянчят кацапы у пуйла, стоя на коленях.
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12.03.2021 07:59 Ответить
А Зеленський і гроші клянчить. Вакцина Novavax эффективна против обычного штамма коронавируса на 96%, против "британского" - на 86%. Украина может получить до 15 млн доз препарата - Цензор.НЕТ 9850
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12.03.2021 08:00 Ответить
Кредит под проценты и ты можешь взять, если дадут. Столько бабок сколько ввалили в дороги, которые весной смоет, можно вакцины купить по канистре на каждого...
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12.03.2021 08:03 Ответить
он уже заработал у лукашенки, за слив по вагнеровцам, хватит и ему, и его вылупкам,
клован ушлый тип
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12.03.2021 08:18 Ответить
Заступник міністра Євгеній Єнін: «Звернувся до канадських партнерів щодо допомоги в отриманні партії вакцин проти COVID-19 для українських громадян».
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Министр здравоохранения Максим Степанов попросил временного поверенного в делах США в Украине Кристину Квин помочь с предоставлением вакцины «в режиме тестирования».

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Это так,на вскидку что нашёл.Наши привыкли клянчить,ссылаясь не бедность.Но как отдыхать в отелях на островах,за бюджетные деньги-то тут им равных нет,деньги на это всегда найдутся.
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12.03.2021 08:04 Ответить
Бесплатно вакцину никто не раздает, а все остальное политический трёп в сторону электората. Когда маски продавали за рубеж никого не спрашивали, русланами возили, а как вакцину купить, то никого нет.
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12.03.2021 08:11 Ответить
Мы купим ,то ,мы купим это ,завтра ,после завтра ,через Богатыреву ,нет через индуса ,мы обещаем ,они всего 1 % зарабатывают - прикиньте ,от сотен миллионов 1-2 %,мы привезем ,мы встретим самолет ( с контрабандными масками) ,мы врачи ( один месяц на практике санитаром) ,мы уберем доктор смерть ,мы не виноваты .
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12.03.2021 08:11 Ответить
Все що говорять ці борцуни з Ковідом, у майбутньому часі, "вони планують, вони зроблять, вони привезуть.....", але це працює тільки з ішаком і падішахом. **** як вони задовбали поливати мочою очі своїх виборців, але притомні люди кричали в 2019, що ці лохи вас розводять. Ну той хавайте їхнє гівно
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12.03.2021 08:32 Ответить
Що ж. Почекаємо.
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12.03.2021 07:58 Ответить
Ага, может получить, может не получить. Поднялась волна против астры, давай разворот на новакс...
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12.03.2021 08:01 Ответить
Не проти астри, а індійського дженерика.
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12.03.2021 08:03 Ответить
Пара случаев тромбоза у пожилых, и кто может подписаться, что это именно из за вакцины? Словоблудие, манипуляции, фейки, все по плану, как всегда...
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12.03.2021 08:07 Ответить
статистика, батенька, статистика.
Если частота тромбоза у привитых ВЫШЕ, чем у непривитых (при прочих равных) - ну, получается, что причина именно в прививке...

На то и есть - КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ.
Вот Израиль массовую прививку пфайзером и предложил (сам) рассматривать, отчасти, как такие испытания.
И у пфайзера - испытания весьма успешные.
И ни тебе тромбоза, ни чего еще.

Но зеленые - если чего можно ********, то ******* точно.
Потому в Албании пфайзер, а тут - какой-то "кови-шит", который вообще никто не испытывал...
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12.03.2021 08:28 Ответить
Головой думай!

Если бы не тромбоз, а что-то другое - почечная недостаточность, т.п. - можно было бы предполагать, что осложнения не связаны с прививкой. Но тромбоз отличительная черта короновирусной инфекции, почерк ковида, извращенная имунная реакция организма на ковид. Или на вакцину, которая обманывает организм, провоцируя имунную реакцию "на ковид".

Астразенека оказалась опасна тем, что в каких-то отношениях работает сильно похоже на ковид.
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12.03.2021 09:02 Ответить
Значит ВСЕ вакцццины этого типа! ВСЕ кроме файзера.
ВСЕ! Мод.,Астр.,J&J,S-Vovan.
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12.03.2021 09:59 Ответить
Да, именно так, и мне видятся за этим чьи то пейсатые лица... Вакцина Novavax ефективна проти звичайного штаму коронавірусу на 96%, проти "британського" - на 86%. Україна може отримати до 15 млн доз препарату - Цензор.НЕТ 5376
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12.03.2021 10:01 Ответить
Зальцмана,насаженного на руку Бени!
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12.03.2021 10:25 Ответить
Вакцины, которые ты перечислил, разного типа. Похожи, но не совпадают, только AZ и спутник. И кстати, у спутника побочка - огого.
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12.03.2021 10:33 Ответить
Основа одна! "Сильно похоже на ковид"- ты сам сказаал!
Только 1 имеет другую основу!
Побочка - результат технологии,а действие зависит от генома человека.
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12.03.2021 10:42 Ответить
Еще раз. Основа одна - у модерны и пфайзера, другая - у астразенеки и спутника, третья - у джонсон & джонсон. Три разных "основы", три разных принципа, три разных технологии.
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12.03.2021 11:06 Ответить
Насколько мне известно их 2.
Одна геноинженерная,нестабильная (отсюда хранение -70С°)конструкция,другая - ослабленный/измененый базовый вирус.
Какой третий?
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12.03.2021 13:22 Ответить
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-race-for-a-covid-19-vaccine-explained
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12.03.2021 14:06 Ответить
Вижу 2(ДВА)!!
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12.03.2021 14:24 Ответить
Очки купи. У тебя "-1".

1. Традиционная (на основе оригинального вируса, мертвого или ослабленного)
2. Векторная
3. мРНК
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12.03.2021 15:48 Ответить
Лапоть!Читать научись!
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13.03.2021 12:02 Ответить
Хоть думай, хоть не думай, пропаганда наше все, так вопили про вымышленного Вальцмана, что дурачки выбрали настоящего еврея. Человек неудачно пальцы скрестил, или перднул, оторвался тромб, фенита ля комедия, сколько таких случаев, но у фармо корпораций свое мнение на этот счет, всегда...
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12.03.2021 10:00 Ответить
Не дружишь с логикой. Фармкорпорации как раз заинтересованы, чтобы тромбоз не с прививкой НЕ ассоциировался.

Фармкорпорации заинтересованы списывать осложнения на случайность, т.е. буквально повторять твои слова: "человек неудачно пальцы скрестил, или перднул, оторвался тромб".

Предполагать причинно-следственную связь заставляют законы, ограничивающие деятельность корпораций. Поэтому об осложнениях пишут только в цивилизованных странах, где законы работают. В россии, китае - не пишут.
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12.03.2021 10:50 Ответить
Може отримати, а може ні
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12.03.2021 08:00 Ответить
Проигравшие гонку хотят своей доли рынка.
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12.03.2021 08:02 Ответить
Може це не значить що отримає.
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12.03.2021 08:17 Ответить
Вы там получите, а потом озвучивайте, хватит планировать, может, не может, ПРОВАЛИЛИ ВСЕ, вот это можешь озвучить, это точно. Хватит фантазий.
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12.03.2021 08:20 Ответить
А может и не получить...
Пока что зеленые лузеры эффектно ******** абсолютно все! - ******* и Нововакц...
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12.03.2021 08:22 Ответить
Вакцина Novavax ефективна проти звичайного штаму коронавірусу на 96%, проти "британського" - на 86%. Україна може отримати до 15 млн доз препарату - Цензор.НЕТ 927
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12.03.2021 08:22 Ответить
Може отримати, а може і не отримати вакцину. Може Novavax, а може і ні, може 15 мільонів, а може не 15... Як що держава розмовляє з громадянами таким чином, так може нам настав час взяти приклад та відповідати: "може заплачу податки, а може і ні, подивлюсь на вашу поведінку"?!
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12.03.2021 08:37 Ответить
Хватит пиз#еть, везите уже!
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12.03.2021 08:40 Ответить
Вакцина Novavax ефективна проти звичайного штаму коронавірусу на 96%, проти "британського" - на 86%. Україна може отримати до 15 млн доз препарату - Цензор.НЕТ 1999 Вакцина Novavax ефективна проти звичайного штаму коронавірусу на 96%, проти "британського" - на 86%. Україна може отримати до 15 млн доз препарату - Цензор.НЕТ 399
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12.03.2021 08:44 Ответить
Прислали мне тут добрые люди копию формочки, которую надо подписывать желающим получить "вацину" от ковида в Австралии, consent form.
Вы не знали, что формочку на "вакцинацию" от ковида надо подписывать?
От гриппа не подписывали?
Ну, теперь знаете - таки да, требуется подписать, типа с информацией о "вакцине" от ковида ознакомлен и согласие даю на 2 укола (2 вакцинации).

Да только вот какое дело, TGA (Therapeutic Goods Administration) - это австралийская гос. организация, которая отвечает за безопасность используемых мед. препаратов и их соответствие принятым стандартам - почему то написала на своем сайте, что одобрение вакцины от ковида "заблаговременное", то есть зарегистрировали "вакцины" заранее.
"COVID-19 vaccine: Provisional registrations"
https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccine-provisional-registrations

Что такое, как же так, зачем же эдакое слово использовать, как "provisional"?
А "вакцины" от ковида не тестировали на канцерогенность, то есть не проверяли, а не вызывают ли эти вакцины "рак, рачок"(С).
"Это мы понять можем"(С), тестирование медикаментов на канцерогенность занимает годы, а тут человечество спасать надо, ибо пандемия.

И почесал тут репу какой-нибудь врач, которого пОциентов "вакцинировать" от ковида обязали, да и позвонил своему адвокату, и спросил его:
- Что же это,получается, это - тестирование вакцины, трайал? И ежели через годков 5 придет ко мне какой пОциент с раком и скажет, что это - последствия той "вакцины" от ковида, которую я ему вколол, то я отвечу трудовым рублем?
- Натурально, ответишь, - сказал адвокат, а может и дети твои, и внуки твои ответят, смотря на то, сколько десятков миллионов компенсации раковому больному суд отмерит заплатить,, ведь "вакцину" на канцерогенность не тестировали.

Еще есть вопросы?
У меня есть.
На формочке согласия на "вакцинацию" от ковида (consent form) должно быть написано: Caveat Emptor, то бишь "риск лежит на покупателе", тогда платить врачам не придется (и не только врчам, но и '"тепановым" со всякими "ляшко").
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12.03.2021 08:48 Ответить
А куда все зелефаны подевались? Где про "научится", "потерпеть", "хороший мальчик"? Тарифы, вакцинацию, локдауны пережевывают? Интереснейший продукт на выходе будет...
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12.03.2021 08:50 Ответить
Говно будет на выходе. Зеленые кроме говна ничего не производят.
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12.03.2021 09:03 Ответить
Видосиками срать будут!
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12.03.2021 10:05 Ответить
Ага,самые ефективные вакцины только к степашке везут, шип и теперь вакс.Сам Человек-паук их сделал.
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12.03.2021 08:52 Ответить
Пиши правильно! Не "шип", а "шит". Covi-Shit.
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12.03.2021 09:04 Ответить
Спасибо,Т9 помогает.
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12.03.2021 09:44 Ответить
Я пошутил. Не я придумал, есть теперь такая шутка. Загляни в словарик, поймешь.
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12.03.2021 09:50 Ответить
А может и не получить...
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12.03.2021 09:06 Ответить
А шо там в « смертьдержаве»? Уже всех укололи?
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12.03.2021 09:28 Ответить
5 февраля глава украинского МОЗ Степанов сообщил, что Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, а позже заявил еще о 5 млн доз вакцины Novavax - всего в Украине ожидают получить до 15 млн доз этого препарата.Источник: https://censor.net/ru/n3252827

Ключевое слово - ОЖИДАЮТ.
Осталось вспомнть, сколько обещанного ждут.
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12.03.2021 09:42 Ответить
Вона буде вироблятися, в тому числі і в Індії, під тією ж маркою "Novavax".
А це значить, що виробник вакцини буде контролювати її якість і нести за неї відповідальність.
Хто несе відповідальність за "Covishield"?
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12.03.2021 09:54 Ответить
КовиШит Вакцина Novavax ефективна проти звичайного штаму коронавірусу на 96%, проти "британського" - на 86%. Україна може отримати до 15 млн доз препарату - Цензор.НЕТ 7160, это вроде Китайская вакцина. Народ, укрепляйте иммунитет, а то вас обманут хитрые твари по любому....
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12.03.2021 10:05 Ответить
Неважливо під якою назвою! Важливим є регістраційна ідентифікація!
А назва то для лохів!
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12.03.2021 10:09 Ответить
Украина может десант на Марс высадить... может... может... может... кому нужно это пустое "может"???
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12.03.2021 10:19 Ответить
Тему просто забалтывают, а реально вакцинации нет. Лично меня интересует, когда я смогу куда то поехать как раньше, но для этого нужен паспорт вакцинации международного образца, и тут наступает полный мрак, какая астра, какой новакс, а что в Европе творится...
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12.03.2021 10:24 Ответить
паспорт вакцинации ВОЗ не рекомендует цивилизованным обществам. это для дикарей.
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12.03.2021 10:26 Ответить
А Украину Вы к какой категории относите, мы обогнали Зимбабве по количеству вакцинированных? Да я и не про паспорт, а про свободное перемещение, а что там и как, мне без разницы. А пока что происходит полный бардак, и манипуляции общественным сознанием.
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12.03.2021 10:30 Ответить
я про паспорт.
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12.03.2021 11:33 Ответить
Novavax:

ACCINE NAME: NVX-CoV2373 (Protein-Based Vaccine)
EFFICACY: 89.3% against most variants
DOSE: 2 doses, 3 weeks apart
TYPE: Muscle injection
STORAGE: Stable in refrigerator
On Jan. 28, Novavax reported that their United Kingdom trial determined an efficacy rate of 89.3 percent. But in South Africa, the result was just under 50 percent - potentially the result of a new variant there that can evade the antibodies produced by the vaccine. The company is developing a new version of the vaccine that is tailored to the variant.
Feb. 18, Novavax announced it would supply 1.1 billion doses to COVAX, a consortium that seeks to distribute vaccines to all countries across the world.

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html#novavax

EMA розпочинає огляд вакцини COVID-19 від Novavax (NVX-CoV2373) - 03 лютого.2021.

Вакцина Novavax ефективна проти звичайного штаму коронавірусу на 96%, проти "британського" - на 86%. Україна може отримати до 15 млн доз препарату - Цензор.НЕТ 4853 3 причини придбати акції Novavax після величезного відступу (NASDAQ)
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12.03.2021 10:20 Ответить
а я ответственно заявляю что после прививки на 99% процентов у женщин грудь становиться 4 размера, даже если была 6, а у мужиков член по 50 см даже если был 70см.
хотя правда такая что в Великобритании 200 000 врачей отказалось от вакцинации. вот это правда.
пруф.
https://richieallen.co.uk/200000-nhs-staff-are-refusing-to-have-a-jab-what-do-they-know/?fbclid=IwAR0I3t5v8Jk0S5pwq2jeFicwzi1n5d_nZlkyD0s1Z-2MDz6VJeKCavhI3c0
частичный перевод.
https://gyazo.com/6705a16f918fb2ddf8ff5d41823a29ce
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12.03.2021 11:45 Ответить
Тільки у дебілів 12+5 дорівнює 15.
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12.03.2021 12:34 Ответить
Курва, на цензорі в коментах одна кончена тупоголова вата яка мнить себе освіченими.
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12.03.2021 12:36 Ответить
 
 