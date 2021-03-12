Вакцина Novavax эффективна против обычного штамма коронавируса на 96%, против "британского" - на 86%. Украина может получить до 15 млн доз препарата
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В компании Novavax заявили, что их вакцина на 96% эффективна при исходном штамме коронавируса и на 86% эффективна при "британском" штамме COVID-19, что в совокупности может говорить о 90% ее общей эффективности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Reuters.
В компании заявили, что в ходе испытания препарата в Британии, в котором приняли участие более 15 000 человек в возрасте 18-84 лет, не было зафиксировано ни одного случая смерти или появления серьезных побочных эффектов после укола.
При применении для штаммов COVID-19 из ЮАР вакцина Novavax оказалась эффективна на 55%, но при этом она полностью предотвратила тяжелое течение болезни, заявили производители, отметив, что это означает, что ее можно использовать и для борьбы с южноафриканской вариацией заболевания.
Сейчас Novavax планирует изготавливать вакцину на восьми производственных площадках, в том числе в Индии. Как предполагают в компании, они смогут подать на регистрацию в США свой препарат уже в мае этого года.
28 декабря 2020 года Novavax начала в США финальную стадию испытаний своей вакцины от COVID-19.
5 февраля глава украинского МОЗ Степанов сообщил, что Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, а позже заявил еще о 5 млн доз вакцины Novavax – всего в Украине ожидают получить до 15 млн доз этого препарата.
Пожалуйста, подождите...
клован ушлый тип
--------------------------------------------------------------------------------------------
Министр здравоохранения Максим Степанов попросил временного поверенного в делах США в Украине Кристину Квин помочь с предоставлением вакцины «в режиме тестирования».
--------------------------------------------------------------------------------------------
Это так,на вскидку что нашёл.Наши привыкли клянчить,ссылаясь не бедность.Но как отдыхать в отелях на островах,за бюджетные деньги-то тут им равных нет,деньги на это всегда найдутся.
Если частота тромбоза у привитых ВЫШЕ, чем у непривитых (при прочих равных) - ну, получается, что причина именно в прививке...
На то и есть - КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ.
Вот Израиль массовую прививку пфайзером и предложил (сам) рассматривать, отчасти, как такие испытания.
И у пфайзера - испытания весьма успешные.
И ни тебе тромбоза, ни чего еще.
Но зеленые - если чего можно ********, то ******* точно.
Потому в Албании пфайзер, а тут - какой-то "кови-шит", который вообще никто не испытывал...
Если бы не тромбоз, а что-то другое - почечная недостаточность, т.п. - можно было бы предполагать, что осложнения не связаны с прививкой. Но тромбоз отличительная черта короновирусной инфекции, почерк ковида, извращенная имунная реакция организма на ковид. Или на вакцину, которая обманывает организм, провоцируя имунную реакцию "на ковид".
Астразенека оказалась опасна тем, что в каких-то отношениях работает сильно похоже на ковид.
ВСЕ! Мод.,Астр.,J&J,S-Vovan.
Только 1 имеет другую основу!
Побочка - результат технологии,а действие зависит от генома человека.
Одна геноинженерная,нестабильная (отсюда хранение -70С°)конструкция,другая - ослабленный/измененый базовый вирус.
Какой третий?
1. Традиционная (на основе оригинального вируса, мертвого или ослабленного)
2. Векторная
3. мРНК
Фармкорпорации заинтересованы списывать осложнения на случайность, т.е. буквально повторять твои слова: "человек неудачно пальцы скрестил, или перднул, оторвался тромб".
Предполагать причинно-следственную связь заставляют законы, ограничивающие деятельность корпораций. Поэтому об осложнениях пишут только в цивилизованных странах, где законы работают. В россии, китае - не пишут.
Пока что зеленые лузеры эффектно ******** абсолютно все! - ******* и Нововакц...
Вы не знали, что формочку на "вакцинацию" от ковида надо подписывать?
От гриппа не подписывали?
Ну, теперь знаете - таки да, требуется подписать, типа с информацией о "вакцине" от ковида ознакомлен и согласие даю на 2 укола (2 вакцинации).
Да только вот какое дело, TGA (Therapeutic Goods Administration) - это австралийская гос. организация, которая отвечает за безопасность используемых мед. препаратов и их соответствие принятым стандартам - почему то написала на своем сайте, что одобрение вакцины от ковида "заблаговременное", то есть зарегистрировали "вакцины" заранее.
"COVID-19 vaccine: Provisional registrations"
https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccine-provisional-registrations
Что такое, как же так, зачем же эдакое слово использовать, как "provisional"?
А "вакцины" от ковида не тестировали на канцерогенность, то есть не проверяли, а не вызывают ли эти вакцины "рак, рачок"(С).
"Это мы понять можем"(С), тестирование медикаментов на канцерогенность занимает годы, а тут человечество спасать надо, ибо пандемия.
И почесал тут репу какой-нибудь врач, которого пОциентов "вакцинировать" от ковида обязали, да и позвонил своему адвокату, и спросил его:
- Что же это,получается, это - тестирование вакцины, трайал? И ежели через годков 5 придет ко мне какой пОциент с раком и скажет, что это - последствия той "вакцины" от ковида, которую я ему вколол, то я отвечу
трудовым рублем?
- Натурально, ответишь, - сказал адвокат, а может и дети твои, и внуки твои ответят, смотря на то, сколько десятков миллионов компенсации раковому больному суд отмерит заплатить,, ведь "вакцину" на канцерогенность не тестировали.
Еще есть вопросы?
У меня есть.
На формочке согласия на "вакцинацию" от ковида (consent form) должно быть написано: Caveat Emptor, то бишь "риск лежит на покупателе", тогда платить врачам не придется (и не только врчам, но и '"тепановым" со всякими "ляшко").
Ключевое слово - ОЖИДАЮТ.
Осталось вспомнть, сколько обещанного ждут.
А це значить, що виробник вакцини буде контролювати її якість і нести за неї відповідальність.
Хто несе відповідальність за "Covishield"?
А назва то для лохів!
ACCINE NAME: NVX-CoV2373 (Protein-Based Vaccine)
EFFICACY: 89.3% against most variants
DOSE: 2 doses, 3 weeks apart
TYPE: Muscle injection
STORAGE: Stable in refrigerator
On Jan. 28, Novavax reported that their United Kingdom trial determined an efficacy rate of 89.3 percent. But in South Africa, the result was just under 50 percent - potentially the result of a new variant there that can evade the antibodies produced by the vaccine. The company is developing a new version of the vaccine that is tailored to the variant.
Feb. 18, Novavax announced it would supply 1.1 billion doses to COVAX, a consortium that seeks to distribute vaccines to all countries across the world.
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html#novavax
EMA розпочинає огляд вакцини COVID-19 від Novavax (NVX-CoV2373) - 03 лютого.2021.
3 причини придбати акції Novavax після величезного відступу (NASDAQ)
хотя правда такая что в Великобритании 200 000 врачей отказалось от вакцинации. вот это правда.
пруф.
https://richieallen.co.uk/200000-nhs-staff-are-refusing-to-have-a-jab-what-do-they-know/?fbclid=IwAR0I3t5v8Jk0S5pwq2jeFicwzi1n5d_nZlkyD0s1Z-2MDz6VJeKCavhI3c0
частичный перевод.
https://gyazo.com/6705a16f918fb2ddf8ff5d41823a29ce