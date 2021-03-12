Спасенные с затонувшего у берегов Румынии судна украинские моряки прибыли в порт Констанцы и проходят медосмотр, - МИД

Украинские моряки, спасенные с затонувшего в Черном море у берегов Румынии судна Volgo Balt 179, прибыли в порт Констанцы.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Volgo Balt 179: Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угрозы ее жизни нет", - уточнил он.

Кроме этого Николенко отметил, что руководитель посольства Украины в Румынии и консулы оказывают морякам необходимую консульскую помощь.

Как сообщалось, 11 марта у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжались поиски 1 человека. Позже МИД обнародовал имена погибших и пострадавших граждан Украины.

Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.

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