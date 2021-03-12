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Новости Происшествия
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МИД (6655) моряки (1075) Румыния (908) крушение (501) Николенко (155)

Спасенные с затонувшего у берегов Румынии судна украинские моряки прибыли в порт Констанцы и проходят медосмотр, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спасенные с затонувшего у берегов Румынии судна украинские моряки прибыли в порт Констанцы и проходят медосмотр, - МИД

Украинские моряки, спасенные с затонувшего в Черном море у берегов Румынии судна Volgo Balt 179, прибыли в порт Констанцы.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Volgo Balt 179: Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угрозы ее жизни нет", - уточнил он.

Кроме этого Николенко отметил, что руководитель посольства Украины в Румынии и консулы оказывают морякам необходимую консульскую помощь.

Как сообщалось, 11 марта у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжались поиски 1 человека. Позже МИД обнародовал имена погибших и пострадавших граждан Украины.

Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.

Читайте также: ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки украинки, пострадавшей в результате крушения судна в Черном море 

Автор: Ірина Дашківська
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Какие "украинские моряки". Макшане с паспортами Украины
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12.03.2021 08:49 Ответить
Це ті шо Мертвенчуковське вугілля видобуте у Лугандоні везли з Ростову?Так то ще ті "українці",і не втопли курви.
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12.03.2021 08:51 Ответить
там черга 10/1 під запис.
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12.03.2021 09:09 Ответить
Їх ще преЗедент в Феофанію повезе лікуватись.
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12.03.2021 09:18 Ответить
Судя по тому, что погиб капитан, вполне вероятно что он остался верен Кодексу Чести- попытался покинуть судно последним. Не свезло. Я просто вспомнил, что когда мой племянник тонул в Азовском море, зимой, на такой же лоханке, правда- турецкой, то капитан-азербот в шлюпку спустился первым, кстати- с багажом своим. А судно таки не утонуло... После чего, племяш просто порвал Паспорт моряка. Щас в Днепре... на каких-то стройках.
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12.03.2021 08:53 Ответить
а может он был буховый. Адекватный капитан не поведет гроб волгобалт.
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12.03.2021 09:55 Ответить
Та всё может быть. Может и просто старый, с перебором, что сердечко не выдержало.
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12.03.2021 10:18 Ответить
это корыто мало того что гамно изначально, так еще и гамно которому 50 лет. Плюс еще что волгобалты используют совковые компании которые экономят на всем, включая на ремонтах...
Матросы на это дерьмо идут на рейс два если пока без опыта и не могут в приличную компанию попасть, либо временно перебиться. А если капитан - это явно ему в норм компанию дорога закрыта по разным причинам.
Эти гробы еще с горем пополам на реке использовать, но не на море. Они тонут постоянно.
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12.03.2021 14:32 Ответить
 
 