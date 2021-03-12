Спасенные с затонувшего у берегов Румынии судна украинские моряки прибыли в порт Констанцы и проходят медосмотр, - МИД
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Украинские моряки, спасенные с затонувшего в Черном море у берегов Румынии судна Volgo Balt 179, прибыли в порт Констанцы.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Volgo Balt 179: Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угрозы ее жизни нет", - уточнил он.
Кроме этого Николенко отметил, что руководитель посольства Украины в Румынии и консулы оказывают морякам необходимую консульскую помощь.
Как сообщалось, 11 марта у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжались поиски 1 человека. Позже МИД обнародовал имена погибших и пострадавших граждан Украины.
Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .
Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".
На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.
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Матросы на это дерьмо идут на рейс два если пока без опыта и не могут в приличную компанию попасть, либо временно перебиться. А если капитан - это явно ему в норм компанию дорога закрыта по разным причинам.
Эти гробы еще с горем пополам на реке использовать, но не на море. Они тонут постоянно.