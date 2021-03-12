РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17519 посетителей онлайн
Новости Происшествия
928 12
дети (6026) самоубийство (861) социальные сети (630) Геращенко Антон (1438)

Для борьбы с детским суицидом нужна системная работа. Наибольшую опасность представляют не соцсети, а равнодушие взрослых, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Для борьбы с детским суицидом нужна системная работа. Наибольшую опасность представляют не соцсети, а равнодушие взрослых, - Геращенко

Наибольшую опасность для ребенка представляют не социальные сети, а равнодушие взрослых - родителей и учителей.

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил накануне вечером в эфире программы "Право на власть", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Самая главная проблема - это отсутствие внимания к ребенку. Родители делают карьеру или занимаются собой или своими проблемами, забывая, что рядом с ними зарождается новая личность, у которой есть свои проблемы в школе, с первой любовью и тому подобное. Когда родители этого не замечают, дети могут найти себе в интернете определенную игру, которая начинает их развлекать, которая и приводит по меньшей мере к травмам, а то и самоубийству ", - рассказал заместитель министра внутренних дел.

Геращенко отметил, что полиция делает все возможное, чтобы предотвращать такие случаи, но правоохранители не в состоянии самостоятельно бороться с детскими суицидами. Нужна системная работа родителей, школы и правоохранительной системы.

"Прежде всего обращаю внимание родителей, сотен тысяч учителей, пожалуйста, отнеситесь серьезно к тому, что дети начинают замыкаться в себе. Отнеситесь серьезно, если кто-то в классе сказал, что ребенок имеет суицидальные намерения. В наших школах есть детские психологи, они должны углубляться в каждый такой вопрос, поскольку в масштабах всей страны счет самоубийств детей идет на несколько сотен в год. А попыток совершить суицид - под тысячу ", - отметил замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобразования разработали рекомендации по безопасности детей в Интернете

По его словам, правоохранители разоблачили и пресекли деятельность некоторых групп смерти. Такие группы создают, как правило, люди с ненормальной психикой, которые хотят самоутвердиться путем указаний через социальные сети неустойчивым формирующимся личностям. "И именно те дети, которые не чувствуют поддержки родителей, находят в соцсетях суицидальные группы и начинают играть в так называемую игру, где их просят нанести порезы на теле, а потом и вовсе прыгнуть ребенку с крыши", - отметил он.

Заместитель министра также призвал граждан в случае обнаружения в сети Интернет так называемых "групп смерти" или видеороликов, содержащих призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами, склонение к суициду, - посылать такую ​​информацию в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины на электронную почту [email protected], или обращаться на горячую линию киберполиции 0800-505-170.

Читайте также: 14-летняя девочка выпрыгнула с 18-го этажа в Святошинском районе Киева (обновлено)

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
раньше телевидение принимало активное участие в воспитании молодежи. а сейчас только реклама водки с пивом и сраных сигарет. фильмы и сериалы только про продажных мусоров про наркотов и проституток ну и сказки про прекрасных принцем мажоров...
показать весь комментарий
12.03.2021 10:03
+1
Он не пробовал целый день работать на работе, потом побегать по магазинам, потом приготовить, а потом проявить внимание и всё такое?Это не в тиктоке страдать фигнёй.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:17
+1
Кто такой єтот Геращенко, что бы его цитировать, и что он сделал для того, что бы не было суицидов?
показать весь комментарий
12.03.2021 09:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Он не пробовал целый день работать на работе, потом побегать по магазинам, потом приготовить, а потом проявить внимание и всё такое?Это не в тиктоке страдать фигнёй.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:17 Ответить
а коли це батьки вдома сиділи цілодобово і дітьми займались ?.
Херні не пишіть. Якщо батькам похер на ВИХОВАННЯ своєї дитини, то і виросте з неї безтолоч яка нічого крім тіктоку не знає.
п.с. ВИХОВАННЯ дітей це дуже важкий і єдиний обовязок батьків. Гроші і "я любий" мають бути на другому плані.
показать весь комментарий
12.03.2021 10:30 Ответить
мусора хотят управлят детьми, нормик, хоооший рынок для наркоторговли ...
показать весь комментарий
12.03.2021 09:26 Ответить
Кто такой єтот Геращенко, что бы его цитировать, и что он сделал для того, что бы не было суицидов?
показать весь комментарий
12.03.2021 09:31 Ответить
Теткам из соц. служб глубоко нас...ть на детей!!! Детский спорт- который нужно оплачивать родителям !!!! При чем тут равнодушие- даже те, кто должен заниматься этим вопросом - им НАСРАТЬ!!!!!! Мама пятерых детей в разводе - год разводили - теперь год определяют место жительства детей!!!! И ВСЕМ НАСРАТЬ!!!! Бардак !!!!!
НО несмотря на всех этих чиновников- Украина это сказка!!! И все будет ОК!!!!!
показать весь комментарий
12.03.2021 09:40 Ответить
"В наших школах есть детские психологи, они должны углубляться в каждый такой вопрос" --- в ваших є, а в наших, звичайних - лише вчителі, які працюють (поки що) за мізерну зарплату і не мають жодного впливу на дітей, сидячих носами в смартфонах прямо на уроках.

"По его словам, правоохранители разоблачили и пресекли деятельность некоторых групп смерти" - скільки конкретно злочинців притягнуто за це до відповідальності?--- Вони блокують... молодці, до дупи всі ці блокування, навіть дитина знає, як користуватися ВПНом. А де саме злочинці, організатори, де їх арешти та суди з реальними термінами?
показать весь комментарий
12.03.2021 09:43 Ответить
не смеши, там просто педкоронованньіе, там нет психологов. пару лет назад на Говорит Украина такие две клуши вьіступали, колхоз глубокий. А вот психолог пудвуза одобрила буллинг целого городатудентами педвуза, зачетьі они так здают: https://www.youtube.com/watch?v=-GwnPsgMRZM
показать весь комментарий
12.03.2021 12:43 Ответить
Антоха у нас і швець і жнець і на дуді гравець.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:47 Ответить
раньше телевидение принимало активное участие в воспитании молодежи. а сейчас только реклама водки с пивом и сраных сигарет. фильмы и сериалы только про продажных мусоров про наркотов и проституток ну и сказки про прекрасных принцем мажоров...
показать весь комментарий
12.03.2021 10:03 Ответить
Не квартирные воры виноваты, а равнодушие взрослых. Не пьяные за рулём, а ... И т.д. и т.п.
показать весь комментарий
12.03.2021 10:16 Ответить
ну училки например сами могут довести до такого целенаправленно.
показать весь комментарий
12.03.2021 12:44 Ответить
Герщенко, це попутник Революції Гідності. Міцна статура. Гідний хлопець. Таких би побільше у владу.
показать весь комментарий
12.03.2021 11:55 Ответить
 
 