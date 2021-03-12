Для борьбы с детским суицидом нужна системная работа. Наибольшую опасность представляют не соцсети, а равнодушие взрослых, - Геращенко

Наибольшую опасность для ребенка представляют не социальные сети, а равнодушие взрослых - родителей и учителей.

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил накануне вечером в эфире программы "Право на власть", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Самая главная проблема - это отсутствие внимания к ребенку. Родители делают карьеру или занимаются собой или своими проблемами, забывая, что рядом с ними зарождается новая личность, у которой есть свои проблемы в школе, с первой любовью и тому подобное. Когда родители этого не замечают, дети могут найти себе в интернете определенную игру, которая начинает их развлекать, которая и приводит по меньшей мере к травмам, а то и самоубийству ", - рассказал заместитель министра внутренних дел.

Геращенко отметил, что полиция делает все возможное, чтобы предотвращать такие случаи, но правоохранители не в состоянии самостоятельно бороться с детскими суицидами. Нужна системная работа родителей, школы и правоохранительной системы.

"Прежде всего обращаю внимание родителей, сотен тысяч учителей, пожалуйста, отнеситесь серьезно к тому, что дети начинают замыкаться в себе. Отнеситесь серьезно, если кто-то в классе сказал, что ребенок имеет суицидальные намерения. В наших школах есть детские психологи, они должны углубляться в каждый такой вопрос, поскольку в масштабах всей страны счет самоубийств детей идет на несколько сотен в год. А попыток совершить суицид - под тысячу ", - отметил замминистра.

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По его словам, правоохранители разоблачили и пресекли деятельность некоторых групп смерти. Такие группы создают, как правило, люди с ненормальной психикой, которые хотят самоутвердиться путем указаний через социальные сети неустойчивым формирующимся личностям. "И именно те дети, которые не чувствуют поддержки родителей, находят в соцсетях суицидальные группы и начинают играть в так называемую игру, где их просят нанести порезы на теле, а потом и вовсе прыгнуть ребенку с крыши", - отметил он.

Заместитель министра также призвал граждан в случае обнаружения в сети Интернет так называемых "групп смерти" или видеороликов, содержащих призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами, склонение к суициду, - посылать такую ​​информацию в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины на электронную почту [email protected], или обращаться на горячую линию киберполиции 0800-505-170.

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