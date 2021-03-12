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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 859 человек, всего - 38 237, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 859 человек, всего - 38 237, - Минздрав

За минувшие сутки наибольшее количество прививок сделали в Киевской области - 950.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"С начала кампании привиты 38 237 человек, из них получили 1 дозу - 38 237 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 0 человек. За 11 марта 2021 привиты 8 859 человек, из них вакцинированы 1 дозой - 8 859 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 0 человек", - говорится в сообщении.

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"За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (950 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 114 прививок), наименьшее - в Черниговской области (626 прививок)", - добавили в МОЗ.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 859 человек, всего - 38 237, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 859 человек, всего - 38 237, - Минздрав 02
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Топ комментарии
+4
да, хорошие темпы..., к тому времени, когда до меня дойдет очередь, дай бог вспомнить, от чего эта вакцина...
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12.03.2021 09:27
+1
Только ЗЕленые ушлепки могут выдавать полный провал за достижение и победу. А что? Для ЗЕбыдла пойдет. ЗЕскоту можно любой дерьмо скормить выдав его за конхвету. Главное Зекарлику прокукарекать хриплым голосом и все, любое гэ для его лохтората превращается в вполне питательную субстанцию. Самый некомпетентный и коррумпированный недоминистр здравоохранения Степанов планирует выйти на 10000 вакцинаций в день!!! Только планирует!!! А так как нужно прививаться два раза, то нужно более 16 лет(!!!), тобы привить 30 млн. украинцев. А это значит, что Украина не будет привита ни-ког-да!!! И все молчат, всем по.уй. Во Франции за день сделали более 200 ТЫСЯЧ, прививок, хотят увеличить до 500 ТЫСЯЧ, и планируют вакцинировать всю страну до лета!!! В это время в место того чтобы открывать дополнительные прививочные пункты ЗЕшваль продолжает распиливать бюджет на "большой стройке".
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12.03.2021 09:26
+1
Минздрав Украины настоятельно рекомендует: "Глубоко дышите через член!"
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12.03.2021 09:34
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За 12 років вакцинують всіх.
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12.03.2021 09:14 Ответить
Только ЗЕленые ушлепки могут выдавать полный провал за достижение и победу. А что? Для ЗЕбыдла пойдет. ЗЕскоту можно любой дерьмо скормить выдав его за конхвету. Главное Зекарлику прокукарекать хриплым голосом и все, любое гэ для его лохтората превращается в вполне питательную субстанцию. Самый некомпетентный и коррумпированный недоминистр здравоохранения Степанов планирует выйти на 10000 вакцинаций в день!!! Только планирует!!! А так как нужно прививаться два раза, то нужно более 16 лет(!!!), тобы привить 30 млн. украинцев. А это значит, что Украина не будет привита ни-ког-да!!! И все молчат, всем по.уй. Во Франции за день сделали более 200 ТЫСЯЧ, прививок, хотят увеличить до 500 ТЫСЯЧ, и планируют вакцинировать всю страну до лета!!! В это время в место того чтобы открывать дополнительные прививочные пункты ЗЕшваль продолжает распиливать бюджет на "большой стройке".
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12.03.2021 09:26 Ответить
треба тищ 200-300 кожної доби, ще трохи залишилось
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12.03.2021 09:27 Ответить
да, хорошие темпы..., к тому времени, когда до меня дойдет очередь, дай бог вспомнить, от чего эта вакцина...
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12.03.2021 09:27 Ответить
К 2035 г. все будет 45 млн. населения на 8800 чел. в месяц - 14 лет всего-то За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8859 осіб, загалом - 38 237, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1612
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12.03.2021 09:45 Ответить
Минздрав Украины настоятельно рекомендует: "Глубоко дышите через член!"
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12.03.2021 09:34 Ответить
400 человек на одну область За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8859 осіб, загалом - 38 237, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6519 Мы "Чемпионы" И имя нашего "рекорда" - Зеленский
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12.03.2021 09:42 Ответить
Это даже не турборежим, а гиперлупрежим! Браво ЗЕвылупки!
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12.03.2021 09:56 Ответить
Яе нк стидно МОЗ залишками вакцинами вакцинувати молодих дипутатів, мерів, кандидатів наук і др. чиновників.для популізації Важаю, що такі діїї популізації не дають, так як читає зареєстрована в фейсбук тільки молодь, яка не зможе в найближчий час при бажанні вакцинуватись. Чутки про те, що вакцинують молодих чиновників тільки озлоблює людей похилого віку, які на даний момент самостійно навіть не можуть записатись на чергу на вакцинацію.( Сімейні врачі не записують). Вважаю, що МОЗ свідомо до сих пір не організовало належним чином можливість запису на вакцинацію, щоб не показати багато охочих на вакцинацію. Під видом, що українці не хочуть вакцинуватись, МОЗ хоче скрити повністю провальну закупку вакцин і тим більше провальні темпи вакцинації. Те, що майже 3 місяці українці похилого віку не мають доступу до вакцинації ( приклад захворюваність вчора 29 людей в інтернаті похилого віку на Волині), те що кожну годину помирають громадяни нашої країни - лежить на відповідальності Степанова. Навіть ті нещасні майже 500 тис. доз пиляться до сих пір на складі. Позор.
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12.03.2021 10:13 Ответить
хоть бы уже не позорились с такой "статистикой", уроды
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12.03.2021 10:39 Ответить
Это спринтерский темп бухой черепахи.
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12.03.2021 11:15 Ответить
 
 