РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17377 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
2 704 29
карантин (16725) Ляшко Виктор (1319) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

COVID-19 продолжает набирать агрессивность и борется со всеми мерами, которые против него применяют, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

COVID-19 продолжает набирать агрессивность и борется со всеми мерами, которые против него применяют, - Ляшко

В Минздраве прогнозируют уменьшение количества заболеваемости COVID-19, "но есть несколько переменных, которые могут повлиять на этот процесс".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил главный санврач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Когда мы говорили и вводили карантин зимний, мы говорили, он нужен для того, чтобы спокойно пройти рост заболеваемости, который прогнозируется на середину-конец февраля. Это мы видим сегодня, что рост произошел, наши прогнозы, к сожалению, также оправдались. Хотелось бы, чтобы этого роста не было. Но что будет дальше? Дальше будет, потенциально мы рассчитываем, на уменьшение количества случаев, но есть несколько переменных, которые могут повлиять на этот процесс. Эти переменные касаются самого вируса", - отметил главный санврач.

Ляшко отметил, что COVID-19 продолжает набирать агрессивность.

"Продолжает бороться со всеми мерами, которые против него применяют и буквально на днях опубликована статья, британский штамм коронавируса имеет еще большую летальность, кроме того, что он гораздо быстрее передается от человека к человеку", - добавил главный санврач.

Также читайте: Следующими после медиков будут прививать пожилых людей, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Ну так вы ж на стороне ковида, а не людей. С такими борцунами, как ваша гоп-компания, уменьшение заболеваемости нам не светит.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:31
+5
Вот оно как COVID-19 продолжает набирать агрессивность и борется со всеми мерами, которые против него применяют, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9993. Не Стпенов - Ляшко борятся с вирусом всеми мерам, а он с ними COVID-19 продолжает набирать агрессивность и борется со всеми мерами, которые против него применяют, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8357
Обосравшиеся чемпионы
показать весь комментарий
12.03.2021 09:34
+4
Что-то предлагать уже 2 года как поздно.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так вы ж на стороне ковида, а не людей. С такими борцунами, как ваша гоп-компания, уменьшение заболеваемости нам не светит.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:31 Ответить
ну, и что Вы предлагаете?
показать весь комментарий
12.03.2021 09:35 Ответить
Что-то предлагать уже 2 года как поздно.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:37 Ответить
или порошенко виноват или ковид или американци COVID-19 продовжує набирати агресивність і бореться з усіма заходами, які проти нього застосовують, - Ляшко - Цензор.НЕТ 146
показать весь комментарий
12.03.2021 10:41 Ответить
Вот оно как COVID-19 продолжает набирать агрессивность и борется со всеми мерами, которые против него применяют, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9993. Не Стпенов - Ляшко борятся с вирусом всеми мерам, а он с ними COVID-19 продолжает набирать агрессивность и борется со всеми мерами, которые против него применяют, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8357
Обосравшиеся чемпионы
показать весь комментарий
12.03.2021 09:34 Ответить
А, поскольку у вируса мозгов больше, то ясно, кто проиграет.
показать весь комментарий
12.03.2021 10:11 Ответить
А где ожидаемая концовочка: "Все на вакцинацию!"??? Странно, запамятовал дядя-врач.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:34 Ответить
самое правильное - предложить выбор - вакцинация или письменный отказ с, в случае тяжелой формы, оплатой всех услуг самостоятельно.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:38 Ответить
Та я готов подписать такую бумагу, всегда! Но, я пойду иным путем: когда эта срань станет обязательной- я просто куплю сертификат о том, что вакцинирован.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:41 Ответить
ну и чудненько! а зачем он Вам, сертификат? выпустить по нему точно не выпустят из Украины, разве что в ******** - ибо проверить сертификат - один раз сканером щелкнуть....
показать весь комментарий
12.03.2021 09:48 Ответить
А это у вас будет такой сертификат, для ********. А у меня будет Железный, даже Стальной сертификат! Я не жадный, сделаю предложение от которого не никакой врач не сможет отказаться.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:56 Ответить
Хо хо, а кто сказал, что он будет поддельный? За деньги вас и в базу внесут и печать поставят и остальное сделают, всё как положено. Или вы забыли в какой стране живёте? ))
показать весь комментарий
12.03.2021 09:56 Ответить
Вакцинация-это прекрасно, но вы уверены в качестве вакцины? От астрозенек отказались(приостановили использование) уже 8 стран. Таки есть побочные эффекты-тромбы, а это смерть для сердечников. А у нас даже не астрозенек.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:42 Ответить
а вот с таким подходом, пожалуй, сердечникам можно просто решить жить вечно. но выбор как-бы не велик - тромбы от ковида и возможные тромбы от вакцины. Но решение, как писалось выше, каждый должен принять сам за себя и нести соответствующие последствия за свои решения. Как например выбор сериального актера-популиста президентом..
показать весь комментарий
12.03.2021 09:53 Ответить
степанов, ты что ль? перелогинься
показать весь комментарий
12.03.2021 09:57 Ответить
Так вакцин нет. А так нарид сам виноват
показать весь комментарий
12.03.2021 10:12 Ответить
ну так зекоманда ковид фонд разворовали на "постройку дорог", вот так и нужно бороться с вирусом.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:37 Ответить
ляшко, іді нх.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:39 Ответить
"Хотелось бы", "прогнозы не сбылись"... Короче будут и дальше делать вид бурной деятельности, а там как повезет.

P.s. Вот гад какой этот вирус... Борется против "чемпионов" и не сдается.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:43 Ответить
Как говорил Абдула - "..хорошо тому у кого есть кинжал в нужный момент и плохо тому, у кого его нет."
показать весь комментарий
12.03.2021 09:43 Ответить
А що там Буковель? Це один із засобів боротьби, я так розумію? Це таке хитре рішення звюібрати всіх інфікованих в одному місці і позбавити здоровими, щоб швидше виробився колективний імунітет?
показать весь комментарий
12.03.2021 09:45 Ответить
А может все таки " ВЕКТОР" ???????
показать весь комментарий
12.03.2021 09:46 Ответить
Складывается странное ощущение, что вся эта бадяга кем придумана и кто-то очень хочет, чтобы это не кончалось никогда. Один и тот же источник придумывает и распространяет вирусс и его разновидности, а параллельно разрабатывает и продает вакцину против этой заразы.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:49 Ответить
Просто ребятки-фармацевты в 2009-ом пролетели с птичьим гриппом и теперь, учтя все свои предыдущие ошибки, ринулись в бой с новыми силами.)))
показать весь комментарий
12.03.2021 10:00 Ответить
Че-то мне кажется, что рыло в пуху у нашего сводного мещерского-монгольского брата. Чекизды воюют со всем человечеством.
показать весь комментарий
12.03.2021 10:11 Ответить
COVID-19 продовжує набирати агресивність і бореться з усіма заходами, які проти нього застосовують, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1603 COVID-19 продовжує набирати агресивність і бореться з усіма заходами, які проти нього застосовують, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8990
показать весь комментарий
12.03.2021 10:21 Ответить
Только мирные переговоры!
Никакой вакцинации, никакого лечения!
COVID-19 продовжує набирати агресивність і бореться з усіма заходами, які проти нього застосовують, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2908
показать весь комментарий
12.03.2021 10:22 Ответить
Главное, перестать колоть!!! Борцуны))))
показать весь комментарий
12.03.2021 10:55 Ответить
вірусам просто ЧХАТИ на карантинні міри
показать весь комментарий
12.03.2021 11:49 Ответить
 
 