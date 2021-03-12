Не соответствуют правилам пожарной безопасности: спасатели Херсонщины просят суд закрыть три дома престарелых и четыре гостиницы

На Херсонщине ни один из объектов, который проверялся после смертельного пожара в частном гериатрическом доме на Харьковщине, в полной мере не соответствует правилам пожарно-техногенной безопасности, а по 7 объектам представлены исковые заявления на прекращение эксплуатации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГСЧС в Херсонской области Владимир Беляев.

"По результатам проверок мы можем утверждать, что нет ни одного учреждения на территории области (из проверенных. - Ред.), которое бы в полной мере соответствовало правилам пожарно-техногенной безопасности ... Нашей службой подано семь исковых заявлений на прекращение эксплуатации - это три дома для пожилых людей и четыре гостиницы", - отметил Беляев.

Это, в частности, один частный дом по уходу за престарелыми в Херсоне, где нет элементарных средств защиты от пожаров, системы пожарной защиты, в ненадлежащем состоянии пути эвакуации. Так же есть вопросы к Высокопольскому территориальному центру социального обслуживания и к стационарному отделению для постоянного проживания нетрудоспособных граждан пожилого возраста и инвалидов в селе Стрелковое Генического района. Также не соответствуют сфере безопасности нормам четыре гостиницы - поэтому спасатели будут доказывать в суде, что эти объекты должны быть закрыты.

Как отмечалось на брифинге, важно обратить внимание органов местного самоуправления, в ведении которых учреждения для людей с инвалидностью и престарелых, о необходимости выделения средств на меры по обеспечению пожарной безопасности - оборудование автоматической пожарной сигнализацией, приведение в надлежащее состояние электросетей, источников водоснабжения, содержание этого всего в надлежащем состоянии.

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По словам Беляева, для проверки определили 121 объект - это, в частности, 89 гостиниц, 4 хостела, 3 пансионата, 25 домов престарелых и лиц с инвалидностью. Но результаты с составлением соответствующих актов и предписаний на устранение нарушений законодательства только по 100 объектам. А вот по 21 заведению проверки не смогли осуществить: есть те, которые пока не работают, в большинстве своем это гостиницы, но и такие заведения, которые вообще не хотят допускать проверки, например, гостиничный комплекс "Гринстоун" в Херсоне, отметил спасатель.

Как рассказали на брифинге, вводится система единого Инспекционного портала, которая сейчас работает в пилотном режиме, где можно узнать о плановых и внеплановых проверках, ознакомиться с актами проверок.

"Можно узнать, подпадает ли объект под проверку, проверялся ли ранее, какие были недостатки", - отметил Беляев.

Напомним, 21 января в доме престарелых в Харькове произошел пожар, он унес жизни 15 человек. Девять человек удалось спасти, однако впоследствии 80-летний мужчина умер в больнице. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте.