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Калифорния (30) Национальная гвардия (1847) Балан (24)

Планируется визит делегации Нацгвардии штата Калифорния в Украину для обмена опытом, - пресс-служба НГУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Планируется визит делегации Нацгвардии штата Калифорния в Украину для обмена опытом, - пресс-служба НГУ

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан провел рабочую онлайн-встречу с генерал-адъютантом Национальной гвардии штата Калифорния Дэвидом Болдуином, в ходе которой обсуждались направления дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НГУ.

В частности отмечается, что стороны обсудили перспективы проведения мероприятий по подготовке офицерского и сержантского состава Национальной гвардии Украины нацгвардейцами Калифорнии.

"Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году, к сожалению, был отменен ряд важных совместных мероприятий. Однако, их реализация все же произойдет с улучшением эпидемиологической ситуации. Вакцинация наших военнослужащих уже началась, и мы готовы возобновить наше сотрудничество с Украиной на прежнем уровне, а также расширять его", - отметил Дэвид Болдуин.

Он заверил, что планирование совместных мероприятий с Нацгвардией Украины на следующие два года уже начато. Особое внимание нацелено на планирование развития Нацгвардии Украины в долгосрочной перспективе и на подготовку офицеров штаба.

Также достигнута договоренность, что делегация Нацгвардии Калифорнии во главе с командующим осуществит визит в Украину в ближайшее время.

Командующий НГУ поблагодарил за устойчивую позицию правительства Соединенных Штатов Америки в поддержке сектора безопасности и обороны Украины и предоставление материально-технической помощи как Вооруженным Силам Украины, так и Национальной гвардии Украины.

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Балан подчеркнул значимость сотрудничества с Нацгвардией штата Калифорния в рамках Государственной программы партнерства (SPP) и предложил начало сотрудничества между Бригадой быстрого реагирования Нацгвардии Украины и 79-й пехотной бригадой Нацгвардии Калифорнии с целью обмена опытом, участия в совместных учениях и совместного выполнения служебно-боевых задач в будущем.

"Только с 2014 года Национальной гвардией Калифорнии было проведено 21 совместное мероприятие с Национальной гвардией Украины. Это мероприятия, связанные с развитием сержантского состава и подготовкой офицеров штабов уровня батальон-бригада по вопросам процесса принятия военных решений. Важное значение имела совместная работа по реформированию системы управления Нацгвардии Украины с целью достижения совместимости с военными формированиями государств-членов НАТО", - отметил Балан.

В ходе встречи также обсуждались вопросы дальнейшего реформирования Национальной гвардии Украины для достижения совместимости с военными формированиями государств-членов НАТО, развития Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений НГУ, а также начала проектов технической помощи.

Автор: Ірина Дашківська
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США отбирают Арктику у РАБссии.Стратегические бомбардировщики США В-1 В Лансер в количестве 4 машин прибыли в Норвегию... Планується візит делегації Нацгвардії штату Каліфорнія в Україну для обміну досвідом, - пресслужба НГУ - Цензор.НЕТ 4697бедная РАБссия...тюлени и моржи удрали от рюсскава быдла на Полюс Северный,там экология чище.. Планується візит делегації Нацгвардії штату Каліфорнія в Україну для обміну досвідом, - пресслужба НГУ - Цензор.НЕТ 4740
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12.03.2021 09:59 Ответить
Нехай там в США поцікавляться збройним законодавством Каліфорнії щоб не писати тоталітарні дурниці в закон про обіг зброї.
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12.03.2021 11:11 Ответить
Ничему наши военизированные мусористые мусора, научиться неспособны.
Они даже у ВС Украины ничему не учатся.
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12.03.2021 11:41 Ответить
Цікаво який досвід орли Рюкзакова можуть запропонувати??? Навчити керівника нацгвардії США як рюкзаки шити, чи по схемах житло віджимати, чи як авто для мусорів закупляти на 30% дорожче...
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12.03.2021 16:54 Ответить
Цікаво який досвід орли Рюкзакова можуть запропонувати??? Навчити керівника нацгвардії США як рюкзаки шити, чи по схемах житло віджимати, чи як авто для мусорів закупляти на 30% дорожче...
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12.03.2021 16:57 Ответить
Цікаво який досвід орли Рюкзакова можуть запропонувати??? Навчити керівника нацгвардії США як рюкзаки шити, чи по схемах житло віджимати, чи як авто для мусорів закупляти на 30% дорожче...
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12.03.2021 17:03 Ответить
 
 