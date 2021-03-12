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На следующей неделе Рада планирует рассмотреть законопроекты о земельных аукционах и передаче земли в громады, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На следующей неделе Рада планирует рассмотреть законопроекты о земельных аукционах и передаче земли в громады, -

Верховная Рада на предстоящей неделе планирует рассмотреть законопроекты о передачи земли в громады и об электронных земельных аукционах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе форума "Эффективные бюджеты" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"У нас была мечта, чтобы люди распоряжались землёй, и с 1 июля это будет. На этой неделе (с 15 по 19 марта. - Ред.), кстати, в Верховной Раде будем голосовать за (законопроект) 2194, он стоит на повестке дня, - это законопроект, который передаст вам землю. И вместе с ним - 2195 об аукционах", - отметил Корниенко.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ожидают, что Украина продолжит реформы сельскохозяйственных земель, СБУ и судебной системы.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Які громади представлятимуть Бєня, Гудок та інші пінчуки?
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12.03.2021 09:55 Ответить
КС ещё не готов узаконить продажу 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки. И закон о двойном гражданстве ещё не принят. Слишком торопится Коломойский.
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12.03.2021 10:04 Ответить
всем громадам или тоьько охметовским ?
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12.03.2021 10:22 Ответить
 
 