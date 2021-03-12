На следующей неделе Рада планирует рассмотреть законопроекты о земельных аукционах и передаче земли в громады, - "слуга народа" Корниенко

Верховная Рада на предстоящей неделе планирует рассмотреть законопроекты о передачи земли в громады и об электронных земельных аукционах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе форума "Эффективные бюджеты" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"У нас была мечта, чтобы люди распоряжались землёй, и с 1 июля это будет. На этой неделе (с 15 по 19 марта. - Ред.), кстати, в Верховной Раде будем голосовать за (законопроект) 2194, он стоит на повестке дня, - это законопроект, который передаст вам землю. И вместе с ним - 2195 об аукционах", - отметил Корниенко.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ожидают, что Украина продолжит реформы сельскохозяйственных земель, СБУ и судебной системы.

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