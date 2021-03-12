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Дело о взяточничестве: отстраненный почти год назад первый замглавы КГГА Поворозник вернулся к работе

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Дело о взяточничестве: отстраненный почти год назад первый замглавы КГГА Поворозник вернулся к работе

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник, который около года был отстранен от должности в связи с расследованием производства о взяточничестве, вернулся к исполнению своих обязанностей.

Об этотм Поворозник написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Возвращаюсь ... Почти год без полноценной работы. Но это тоже опыт, который многому научил и оставил рядом только настоящих и верных друзей. Я благодарю семье, друзьям и коллегам за поддержку!

Вызовов много - и пандемия, и ее последствия для экономики города, и работа над обновлением инфраструктуры столицы, и многие другие. Я готов к работе!" - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый замглавы КГГА Поворозник не является стороной или участником производства о получении взятки. О подозрениях ему не сообщали, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски. Также сообщалось, что Кличко отстранил Поворозника с должности первого заместителя главы КГГА на время следствия.

Дело о взяточничестве: отстраненный почти год назад первый замглавы КГГА Поворозник вернулся к работе 01
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Топ комментарии
+7
Вот и хорошо.
Честному человеку и СБУ ничего пришить не может. Не стерненко ж какой.
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12.03.2021 10:03
+6
Ниче Антоненко отсидит за всех. Вот только один вопрос, кто же все таки убил Катю Гондзюк?
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12.03.2021 10:13
+4
обтрусился и "за работу!" Дело о взяточничестве: отстраненный почти год назад первый замглавы КГГА Поворозник вернулся к работе - Цензор.НЕТ 5453
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12.03.2021 10:12
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Вот и хорошо.
Честному человеку и СБУ ничего пришить не может. Не стерненко ж какой.
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12.03.2021 10:03 Ответить
обтрусился и "за работу!" Дело о взяточничестве: отстраненный почти год назад первый замглавы КГГА Поворозник вернулся к работе - Цензор.НЕТ 5453
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12.03.2021 10:12 Ответить
Ниче Антоненко отсидит за всех. Вот только один вопрос, кто же все таки убил Катю Гондзюк?
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12.03.2021 10:13 Ответить
Бюджет Киева лакомый кусочек для Коломойского.Он руками своего кодлана хотел поставить на раздачу своего человечка- Ткаченко: Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа / Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко .Но Ткаченко киевляне забрезговали и вора государственного значения-Ткаченко своровал Одесскую киностудию- Коломойский определил в министры культуры.
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12.03.2021 10:18 Ответить
ну вот, а говорят Украина рассадник корупции ...
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12.03.2021 10:20 Ответить
гловне - вчасно обтруситися...
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12.03.2021 10:21 Ответить
Кристальной честности человек.
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12.03.2021 10:26 Ответить
да, орел..., такие люди во власти на вес золота..., не верю, что коррупцию мы когда-нибудь сможем победить, это все равно, что вытащить себя за волосы из болота...
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12.03.2021 10:30 Ответить
Такие люди для власти на вес золото - очень нужный человек, умеет заметать следы
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12.03.2021 10:42 Ответить
Зелену хабарну відбірну росаду перевірену на полях державних посад знову в поля! Як мило що у нас підняли голови недобиті риги, примчались лижники, які чомусь мають право на мільярдні кредити від України, одним словом -Зашквар!
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12.03.2021 10:46 Ответить
Не верююююююю.
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12.03.2021 11:06 Ответить
З повідомлення не зрозуміло нічого, чи слідсво триває, чи закінчене, чи зупинене, чи справа закрита. Чи повернувся на роботу до суду, чи виправданий повністю (що малоймовірно). Не повідомлення, а дріжжі у багні хайпу, пусте.
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12.03.2021 11:10 Ответить
ПОЗОР! Как такое может быть!
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12.03.2021 11:36 Ответить
Разве человек с такой фамилией может воровать у киевлян? Посмотрите в эти чеснейшие глаза! Да он только о нариде и думает...круглосуточно...
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12.03.2021 13:10 Ответить
Клічко, сам не бере , а шісток посилає на хабарі. Нічого зараз дась друганові відбити бабло, за то що рік був не при кориті
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12.03.2021 17:15 Ответить
 
 