Возбуждено уголовное производство по факту пожара в доме престарелых в Киеве, - Нацполиция (обновлено)

Правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания на крыше пансионата в Подольском районе столицы. По данным ГСЧС, пансионат "Серебряный век" функционирует как дом престарелых.

На месте работают полицейские, спасатели и врачи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

"В дежурную часть столичного главка полиции поступило сообщение о возгорании крыши пансионата на улице Лесозащитной. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции, сотрудники ГСЧС и врачи. Из помещения были эвакуированы сотрудники и проживающие там люди. Возгорание ликвидировано", - подчеркивается в сообщении правоохранителей.

Отмечается также, что Подольское райуправление полиции зарегистрировало данное происшествие.

"После проведения соответствующих экспертиз будет установлена ​​причина возгорания помещения", - добавили в Нацполиции.

Позже в Нацполиции уточнили, что по данному факту следственным отделом Подольского управления полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".

Как сообщалось, в ночь на пятницу спасатели ликвидировали пожар на крыше дома престарелых в Подольском районе Киева, эвакуированы 80 человек - 65 пожилых людей и 15 человек персонала. Пострадавших нет.

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