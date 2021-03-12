YouTube пометил пропагандистский фильм России об оккупированном Крыме как "неприемлемый и оскорбительный"
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YouTube определил российский пропагандистский фильм "Крым. Путь на Родину" как "неприемлемый и оскорбительный для некоторых аудиторий".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, при попытке воспроизвести видео появляется надпись "Участники сообщества YouTube отметили это видео как неприемлемое или оскорбительное для некоторых аудиторий".
Чтобы посмотреть фильм, пользователи должны подтвердить, что ознакомились с этим предупреждением.
Пропагандистский фильм "Крым. Путь на Родину" сняла в 2015 году российская государственная компания "ВГТРК", он был посвящен годовщине оккупации полуострова. В частности, в фильм вошли два интервью президента страны-агрессора Владимира Путина.
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