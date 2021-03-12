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YouTube пометил пропагандистский фильм России об оккупированном Крыме как "неприемлемый и оскорбительный"

Новости Цензор.НЕТ Общество

YouTube определил российский пропагандистский фильм "Крым. Путь на Родину" как "неприемлемый и оскорбительный для некоторых аудиторий".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, при попытке воспроизвести видео появляется надпись "Участники сообщества YouTube отметили это видео как неприемлемое или оскорбительное для некоторых аудиторий".

Чтобы посмотреть фильм, пользователи должны подтвердить, что ознакомились с этим предупреждением.

Пропагандистский фильм "Крым. Путь на Родину" сняла в 2015 году российская государственная компания "ВГТРК", он был посвящен годовщине оккупации полуострова. В частности, в фильм вошли два интервью президента страны-агрессора Владимира Путина.

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YouTube пометил пропагандистский фильм России об оккупированном Крыме как неприемлемый и оскорбительный 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+24
закрыли трансляцию и заблокировали канал. и ничего не надо рассказывать.
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12.03.2021 10:08
+23
YouTube позначив пропагандистський фільм Росії про окупований Крим як "неприйнятний і образливий" - Цензор.НЕТ 3307
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12.03.2021 10:14
+8
путь на уродину .
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12.03.2021 10:13
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закрыли трансляцию и заблокировали канал. и ничего не надо рассказывать.
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12.03.2021 10:08 Ответить
Это говно ещё кто-нибудь смотрит?
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12.03.2021 10:19 Ответить
путь на уродину .
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12.03.2021 10:13 Ответить
YouTube позначив пропагандистський фільм Росії про окупований Крим як "неприйнятний і образливий" - Цензор.НЕТ 3307
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12.03.2021 10:14 Ответить
Дивотворящій ПЕНДЕЛЬ .
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12.03.2021 10:20 Ответить
Русафобія!
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12.03.2021 10:15 Ответить
Що такого визначного сталося? 7 років вистачало "глубокой азабоченнності")))
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12.03.2021 10:32 Ответить
Нужно еще и "страну" что это сняла так пометить
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12.03.2021 10:35 Ответить
... но не удалил. Это всё, что надо знать про ютюбик
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12.03.2021 11:46 Ответить
Если это там, где он палится про "ихтамнет" - пусть остаётся, мир должен знать своих "героев".
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12.03.2021 14:29 Ответить
YouTube позначив пропагандистський фільм Росії про окупований Крим як "неприйнятний і образливий" - Цензор.НЕТ 9622"
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12.03.2021 11:56 Ответить
Треба це кремлівське медіалайно прирівняти до терористичних матеріалів у всьому світі YouTube позначив пропагандистський фільм Росії про окупований Крим як "неприйнятний і образливий" - Цензор.НЕТ 5762
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12.03.2021 12:09 Ответить
В новом Центре по противодействию дезинформации, который анонсировали Зеленский и Ткаченко, создать подразделение, которое будет работать по соцсетям, в частности по Ютуб контенту.
Все медиа-фейки нужно отслеживать и грамотно составляя жалобы, блокировать их.
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12.03.2021 12:23 Ответить
Ну и что? Посмотреть все-равно можно. Вот если бы удалили, тогда бы был реальный эффект.
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12.03.2021 13:42 Ответить
 
 