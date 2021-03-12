С начала года количество госпитализаций с коронавирусом на Ивано-Франковщине возросло в 4 раза, загруженность коек - свыше 84%, - МОЗ

Загруженность коек пациентами с COVID-19 в Ивано-Франковской области составляет 84,4%, с начала текущего года количество пациентов выросло в четыре раза.

Об этом сообщила первая замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ивано-Франковская область в настоящее время возглавляет рейтинг по количеству пациентов с COVID-19 в медучреждениях. Для работы задействовано 30 таких медучреждений, в которых развернуто 4,176 тыс. коек. По состоянию на 11 марта в медучреждениях пребывало 3,523 тыс. пациентов, 1,941 тыс. из них кислородозависимые. Загруженность коек составляет 84,4%, за два месяца количество пациентов выросло в четыре раза. Загруженность коек с доступом к кислороду – 84,1%, загруженность реанимационных коек – 84,6%, загруженность аппаратов ИВЛ – 31,1%",- сказала она.

Замминистра отметила, что с начала пандемии в Ивано-Франковской области заболело 70,956 тыс. человек, из которых выздоровело 51,928 тыс. человек, умерло 1,323 тыс. человек. При этом за прошедшие сутки в области выявили 533 новых случая COVID-19, госпитализировано на протяжении суток 390 человек, умерло 15.

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Помимо этого, Садовяк подчеркнула, что в области планируется создать 19 медицинских бригад и 117 пунктов прививок для вакцинации от COVID-19.

"Для проведения вакцинации будет привлечено 116 человек персонала мобильных бригад по вакцинации и 702 человека персонала пунктов прививок. По состоянию на 11 марта в области вакцинировано 884 медика. Но это связано с тем, что до четверга работала только одна бригада, с сегодня их будет девять",- добавила замминистра.