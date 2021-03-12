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Для вакцинации вне очереди сначала привлекают лиц из групп риска, а если это сделать невозможно, то известных людей, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Для вакцинации вне очереди сначала привлекают лиц из групп риска, а если это сделать невозможно, то известных людей, - Ляшко

Приказом Министра здравоохранения в начале марта внесены изменения в Дорожную карту вакцинации. Это позволило популяризировать прививки против коронавируса путем вакцинации публичных и известных людей остаточными дозами имеющихся препаратов, образующиеся во время выездных мобильных сессий.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он объяснил, что вакцина CoviShield поставляется в Украину в 10-дозных флаконах. После открытия они должны быть использовано в течение 6 часов. Повторное охлаждение или перевозки таких доз запрещены. Если вакцину не используют в этот срок, она подлежит утилизации.

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"Поэтому чтобы этого не произошло - мы в первую очередь привлекаем лиц из групп риска из следующих этапов. А если это сделать невозможно, то можно привлечь известных людей, для демонстрации на конкретных примерах, что вакцинация от COVID-19 - безопасная и целесообразна", - отметил Ляшко.

Согласно внесенным изменениям к публичным и общественным деятелям отнесены:

  • участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;
  • народные депутаты Украины, руководители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения государственных администраций, главные государственные санитарные врачи (областей, города Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте), лидеры и представители религиозных организаций;
  • выдающиеся писатели, журналисты, спортсмены, музыканты, актеры, певцы, другие деятели сферы культуры, старше 60 лет.
  • Региональные Департаменты здравоохранения совместно с пресс-службами ОГА формируют список общественных деятелей области, которые могут быть вакцинированы в случае обнаружения остатков доз в конкретный день.

Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации есть остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей уточняет, кто из них сможет вакцинироваться.

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Общественные деятели должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации в течение часа до момента обязательной утилизации остатков от объявления наличия таких доз.

Отдельно стоит отметить, что все, кто был вакцинирован вне очереди, обязательно получат вторую дозу той же вакцины в срок, указанный в официальной инструкции к вакцине от коронавирусной болезни COVID-19.
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Топ комментарии
+3
Сначала вакцинируют кого не жалко, а уж потом по результату эксперимента будут принимать решения что дальше делать.
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12.03.2021 10:52
+2
Для вакцинации вне очереди сначала привлекают лиц из групп риска, а если это сделать невозможно, то известных людей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1231 Для вакцинации вне очереди сначала привлекают лиц из групп риска, а если это сделать невозможно, то известных людей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1214
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12.03.2021 10:25
+2
Он объяснил, что вакцина CoviShield поставляется в Украину в 10-дозных флаконах. После открытия они должны быть использовано в течение 6 часов.

Это капец, а почему не в цистернах. И здесь распил.
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12.03.2021 10:30
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Почему? Уже 10 часов а кодлан Коломойского ещё не начал кукарекать о светлом будущем . Типа Мы готовим, - Зеленский/ Зеленский: Нужно ускорить /нужно рекламировать, - Зеленский/ должны транслироваться, - Зеленский /считаю, - Зеленский. / встречусь, - Зеленский /начнет работу, - Зеленский. /должны появиться, - Зеленский. Стабильности нет.
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12.03.2021 10:23 Ответить
Для вакцинации вне очереди сначала привлекают лиц из групп риска, а если это сделать невозможно, то известных людей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1231 Для вакцинации вне очереди сначала привлекают лиц из групп риска, а если это сделать невозможно, то известных людей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1214
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12.03.2021 10:25 Ответить
Ідіть у сраку.(Найвеличніший майстер боротьби з ковідом.)
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12.03.2021 10:27 Ответить
Он объяснил, что вакцина CoviShield поставляется в Украину в 10-дозных флаконах. После открытия они должны быть использовано в течение 6 часов.

Это капец, а почему не в цистернах. И здесь распил.
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12.03.2021 10:30 Ответить
эта такая мировая практика по 6-10 доз в одном флаконе, плюс шприц (который иногда забирает не все дозы))) и требуется особое разрешение производителя на использование других шприцов ...
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12.03.2021 10:34 Ответить
вакцинируйте желающих (особенно если отказываются"группы риска" )
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12.03.2021 10:32 Ответить
Сначала вакцинируют кого не жалко, а уж потом по результату эксперимента будут принимать решения что дальше делать.
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12.03.2021 10:52 Ответить
Та какая очередь??? В Одессе в военном госпитале всем желающим прививают, но ажиотажа, мягко говоря, не наблюдается. Знаю крупную поликлинику, в который ни один медработник не согласился это гамно прививать.
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12.03.2021 10:48 Ответить
Поздравляю, барыги нашли способ как "приличным" людям сделать прививку без очереди. Еще раз убеждаюсь, что аморальней страны чем Украина, трудно найти. И кто-то еще думает, что при введении эпидпаспорта будут верить украинской "бомажке"? Кажись, Европа еще пожалеет о железном занавесе времен СССР...
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12.03.2021 10:52 Ответить
Як не соромно молодим , здоровим чиновникам прививаться в одній черзі з медиками, в той час коли кожну годину помирають від кронвірусу люди похилого віку. Зараз на даному етапі вони що, рекламують для медиків вакцінацію? Медики краще знають коли їм вакцинуватись і чим. Якщо для реклами , що б вакцинувались старики, то МОЗ достаменно знає, що люди похилого віку не читають соціальні мережі і новини інтернет. На залишки вакцин вважаю, що МОЗ могло дозволити записуватись тільки людям похилого віку - це була б сама краща і дієва реклама. Чому не має можливості прививаться людям із слідуючих груп риску ? Де інформація як вони можуть записаться на вакцинацію на невикористані вакцини? А так як завжди маємо ручне управління, що дає можливість позачергою вакцинуваться всім бажаючим чиновникам. Чому майже всі привезені вакцини до сих пір пиляться на складі , які б могли врятувати комусь життя. Для МОЗ підходять слова: " А нам все равно, мы ведь волжебную косим трин траву"
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12.03.2021 12:17 Ответить
Мені абсолютно пох.. вакцинувалося зе чи ні , вакцинувалася Білик з Поплачським та Зібровим чи ні . Я сам за вакцинацію і нехай скаже де я можу це зробити . Єдине , нехай мені покажуть документи , чим мене будуть вакцинувати .
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12.03.2021 12:28 Ответить
 
 