Зеленский в ближайшее время внесет в Раду законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации, чтобы сделать ее неотвратимой, - "слуга народа" Корниенко
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Верховная Рада ожидает, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время подаст законопроект о внесении изменений в Конструкцию в части децентрализации, сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Чтобы децентрализация была неотвратимой и уже такой, которую очень сложно повернуть назад, - это (должны быть приняты. - Ред.) изменения в Конструкцию. Сейчас мы над этим работаем, президент дал нам такие поручения... Мы будем работать над этим как парламентарии, ожидаем в ближайшее время от президента внесение текста (законопроекта. - Ред.)", - сказал Корниенко во время форума "Эффективные бюджеты" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Вместе с тем, обращаясь к присутствующим главам громад, он призвал их поддержать этот вопрос.
"Когда мы дойдём до изменений в Конституцию, я думаю, что может быть необходимость куда-то поехать, на какой-то митинг, потому что в Верховной Раде, как мы видим, есть много тех, кто хочет политически это использовать для себя, дескать, не время: зачем та децентрализация, пусть будут РДА", - добавил Корниенко.
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в чём децентрализация ?
"Типаж Володимира Зеленського такий, що він намагається всі зусилля докласти саме для того, щоб не було ескалації, щоб не було конфлікту. Загалом це людина дійсно дуже миролюбна. І загалом він намагається будь-який конфлікт вирішити власною харизмою, власною симпатичністю, власною можливістю домовитись, сподобатись, викликати лайки, оплески. І це його типова манера поведінки", - сказав Кім.
Він зауважив, що після того, як Зеленський занурився в політичне життя, тобто потрапив в обставини невизначеності, до яких в нього немає поки що ніякої компетенції, він намагається вирішити все саме таким чином, яким він звик.
"Ця поведінка може бути ефективною, якщо ти дійсно великий знавець на тому, як сподобатись. Але все це працює до першого психопата - як тільки ти зустрічаєш психопатичну особистість, якій начхати на те, як саме ти поводишся і, як у байці Крилова, "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"… Тобто Путіну просто хочеться їсти і йому начхати, як поводить себе Меркель, Зеленський чи будь-який інший світовий лідер. Він намагається досягти своєї мети", - додав Кім.
Він зазначив, що Володимир Зеленський намагається вирішити питання власним чином, але, напевно, вже і сам розуміє, що в нього не виходить.
"Саме тому з його риторики пішла тема війни, пішла тема Донбасу і пішла тема замирення. Саме тому він останнім часом починає щось там говорити про те, що наші хлопці самі знають, як їм треба відповідати. І це вже про перекладання відповідальності на інших", - завершив Кім.
Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану."
Какие изменения в Конституцию? У нас вроде бы и война, и пандемия.
В этом у меня нет сомне5ний. ВСЁ, к чему прикасаються липкие воровитые ручёнки этого суч..ка, превращается либо в говно, либо в бабло, на его счетах в офшорах Омана и Кипра.