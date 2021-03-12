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Минобразования (1684) дистанционное обучение (108) Шкарлет (296)

Несмотря на фейки в соцсетях и СМИ, мы все же смогли выработать алгоритм работы на дистанционном обучении, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Несмотря на фейки в соцсетях и СМИ, мы все же смогли выработать алгоритм работы на дистанционном обучении, - Шкарлет

Сегодня ровно год, как в Украине впервые был объявлен карантин в связи с распространением COVID-19. Для системы образования это стало шоковой терапией, которая вывела ее на новый качественный уровень.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Хочу поблагодарить всех педагогов, соискателей образования и их родителей за то, что достойно преодолели и преодолеваем сейчас все вызовы, которые перед нами ставит пандемия. Спасибо за оперативную адаптацию к совершенно новым, можно сказать, экстремальным условиям во время образовательного процесса. Мне приятно констатировать факт того, что несмотря на различные фейки в социальных сетях и СМИ, мы все же смогли достойно выработать алгоритм работы на дистанционном обучении. Совместно с руководителями ОГА, директорами областных управлений (департаментов) образования и науки, с учителями, родителями и соискателями образования мы справились с вызовом, который на самом деле стал для нас следующим шагом на пути к диджитализации образования в Украине - и останавливаться в этом направлении не собираемся" , - сказал министр.

Он отметил, что обучение в очном режиме, безусловно, гораздо лучше и эффективнее. Однако вызовы, которые возникают из-за пандемии коронавируса, дают толчок создавать качественные платформы для дистанционного обучения. Вирус не отступает, и снова в ряде областей вводят усиленные карантинные мероприятия - школы переходят в онлайн-режим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день оснований для перехода школ Киева на онлайн-обучение нет, - Рубан

Также Шкарлет рассказал о том, что уже сделано на сегодняшний день и о дальнейших планах.

- 3 апреля 2020 Минцифры запустило национальную онлайн-платформу с цифровой грамотности "Дия. Цифровое образование". Уроки были доступны в формате сериалов.

- 6 апреля стартовала Телешкола. На Youtube-канале Минобразования и 15 украинских телеканалах в течение 10 недель шли трансляции уроков по 11 предметам для 5-11 классов.

- Летом прошлого года началось обсуждение Национальной стратегии развития широкополосного доступа в интернет. До 2023 года к интернету должны быть подключены 95% объектов социальной инфраструктуры, среди которых - учебные заведения.

- 5 октября в тестовом режиме была запущена государственная система школьных е-дневников и электронной журналов. В конце декабря бесплатная платформа заработала в полную силу.

- 11 декабря начала Всеукраинская школа онлайн - бесплатная национальная платформа для дистанционного и смешанного обучения для учеников и учителей 5-11 классов. Инициаторами проекта стали Минобразования, Минцифры и УИРО. Исполнитель - ГС "Освитория". В момент запуска на платформе было загружено 800 уроков по 18 предметов: видеолекции, конспекты и задачи. Мобильный интернет для доступа на платформу - бесплатный.

- 29 декабря утвержден новый профстандарт для учителей. Среди перечня обязательных компетенций: информационно-цифровая, инновационная, эмоционально-нравственная, инклюзивное.

- В феврале 2021 начались съемки нового контента для ВШО. В разработке приняли участие 85 учителей со всей страны, команда из 43 методистов и 6 литредакторов. В планах 1000 новых уроков - до конца апреля и вся школьная программа - до конца лета.

- Продолжается разработка мобильного приложения ВШО для iOS и Android и кабинета учителя на сайте. Весной 2021 г. Всеукраинская школа онлайн станет единой онлайн-платформой для школьного обучения, где можно будет создавать контент, собираться в виртуальные классы, выставлять и корректировать баллы, отслеживать прогресс и отчитываться. Сейчас платформой пользуются почти 140 тыс. учеников, учителей и родителей.

Напомним, Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил о том, что онлайн-платформа "Всеукраинская школа онлайн" станет частью Единого государственного портала цифрового образования "Дия. Цифровая образование ". Правительство утвердило соответствующее Положение.
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Топ комментарии
+4
Шкілет не легітимний. За нього кнопкодавили.
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12.03.2021 10:39
+4
вы зеленые малaдцы, но лучше бы вас не было.
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12.03.2021 10:46
+3
(там где тратят...там и тырят не хило)...наверное по этому...
более того, где съемки за прошлый год? программа не менялась их спокойно можно использовать годами (что-то подкорректировав или исправив)...ведь так?
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12.03.2021 10:47
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Правила форума Совет форумчан
а эту обезьяну не образованную когда уберут ???
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12.03.2021 10:38 Ответить
Шкілет не легітимний. За нього кнопкодавили.
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12.03.2021 10:39 Ответить
у меня в бригаде работал чел, он училчя заочно в институти и терялся с таблицей умножения,
правда выучил, после того, как его высмеяли, но то такое,
...
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12.03.2021 10:39 Ответить
Но выучил же! Попри фейки в соцмережах і ЗМІ, ми все ж змогли виробити алгоритм роботи на дистанційному навчанні, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3050Мало ли у кого в жизни какие трудности бывают.
А эти неучи лезут во власть, чтобы и другие стали неучами. Попри фейки в соцмережах і ЗМІ, ми все ж змогли виробити алгоритм роботи на дистанційному навчанні, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9873
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12.03.2021 11:03 Ответить
так не по препод же ему вьіписал волшебного пенделя, в єтом вот загвоздка. не те зарплату получили.
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12.03.2021 11:59 Ответить
В Словакии дети занимаются онлайн с октября. Учителя школы ведут уроки в ZOOM, все между собой общаются, видна посещаемость и кто что делает во время урока
ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ НА СЬЕМКИ УРОКОВ ?
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12.03.2021 10:40 Ответить
(там где тратят...там и тырят не хило)...наверное по этому...
более того, где съемки за прошлый год? программа не менялась их спокойно можно использовать годами (что-то подкорректировав или исправив)...ведь так?
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12.03.2021 10:47 Ответить
тезис правильный, но спорный, я не тырю и к етому призываю всех,
а давайте все не тырить от все мы? - от тогда и запануем.
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12.03.2021 10:51 Ответить
и тем не менее...ведь можно ж использовать наработки прошлого года, те же съемки учебных программ за 5-11 классы...но нет...надо тратить госкошты ...ибо их могут отобрать на дороги или авакову на "разное"...(как было между прочим в прошлом году)
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12.03.2021 11:03 Ответить
конечно можно, а можно еще много всего другого полезного сделать - за шо сами себе потом скажете спасибо... - но ето все перечернул апрель 19го.
и ето зделали не пиндосы - вы...
так шо превращение в людей откладывается... - все как всегда...
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12.03.2021 11:08 Ответить
пеефразия ремарка - пока шо на восточом фронте без перемен....
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12.03.2021 11:16 Ответить
Знаете , Василий. Коронавирус заставил вообще пересмотреть организацию обучения- и это хорошо. Лучше пусть молодые учат детей- чем полуотсталые от жизни пенсы. В он Лайн и классы могут быть побольше . У нас многие занимаются в школе , уехав домой в свою страну или , к примеру, в свои дома на тёплых морях
Онлайн позволит любому получать образование в лучших университетах мира , не находясь в дорогих странах и пансионах . К этому сейчас идёт
Будет всемирное ЗНО - и тогда уровень подготовки и способностей человека станет важным
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12.03.2021 11:07 Ответить
так корректировку и добавление может ввести сам учитель уже у себя в процессе преподавания.
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12.03.2021 12:02 Ответить
пусть делают видео. дело в том, что в училок такая каша в голове, их самих нужно сначала под одно целое подвести. а то у училки английского бельіе медведи в антарктиде живут (зоть бьі не поели всех пингвинов)
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12.03.2021 12:01 Ответить
если конечно мозги работают, а не как у русских училок - в книжке бред, а она ничего не корректирует, а когда ей говоришь "что єто?" сразу ложит в штаньі "єто не я, єто составители учебника. я тупая, сама не вижу или отважится не могу попереть против учебника, а вдруг ляпну что, то хоть будет чем прикрьіться "составители учебника виноватьі".
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12.03.2021 12:23 Ответить
Мои занимаются с учителями онлайн дополнительно. Во первых с 3 класса математика - обязательно. Т к математика - основа основ
И рисование и итальянский тоже по онлайн
У них даже физкультура идёт онлайн
А у меня йога 😀😀😀
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12.03.2021 12:26 Ответить
і де у моєму коментарі ваша тема?
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12.03.2021 14:02 Ответить
все депутаты и работники министерств должны проходить зно, как и выпускники, хоть один разок, под камеру онлайн
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12.03.2021 10:41 Ответить
вы зеленые малaдцы, но лучше бы вас не было.
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12.03.2021 10:46 Ответить
Дистанційне навчання зараз це оптимальний варіант вберегти життя людей від короновірусу. Єдиний правильний хід уряду Зеленського по боротьбі з короновірусом.
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12.03.2021 10:57 Ответить
ти 73%номозглая?
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12.03.2021 12:08 Ответить
Президента своего научи!
Когда нашёл первого попавшегося Шевченко в Яндексе

Попри фейки в соцмережах і ЗМІ, ми все ж змогли виробити алгоритм роботи на дистанційному навчанні, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4239
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12.03.2021 11:01 Ответить
новый качественный уровень./ Качество подготовки эксплуатационников дистанционная форма обучения конечно же снижает.
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12.03.2021 11:07 Ответить
Трынди то в меру!
Знания практически нулевые и при очном обучении.
Без ежедневного участия родителей (и/или репетиторов) шансов на образование просто нет.

Большинство учителей не способны объяснить ученикам курс 7-го класса!!! Знаю не по наслышке.
Определения учить не требуют, перескажите своими слова. Как это? На чем еще учить лаконичной непротиворечивой форме изложения мысли?
С таким трендом в недалекой исторической перспективе мычать только будут учить в школе.
Удаленка - где этот ресурс? Где программа, где материалы, где расписание? Не было НИЧЕГО и уверен - нет и сейчас.
Отдельные учителя научились пользоваться ресурсами от Гугл. А, государство здесь где?
Может быть хоть оборудование для доступа предоставило или интернет?
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12.03.2021 11:33 Ответить
Фейки - це обгрунтовані точки зору спеціалістів, зокрема психологів, про те, що дистанційна освіта робить з дітей дебілів і інвалідів?
А чому ж тоді олігархи продовжують "водити" своїх дітей до приватних закладів?
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12.03.2021 11:48 Ответить
немає там фейків, а є нестиковка досвіду батьків з тим, як за дистанційку вчаться діти. це називають фейками. люди повідомляють про те, що бачуть, їм це не довподобьі, що вони самі дітей навчають,а вчителі гроші отримують. не подобається вчителям, є чудове слово фейк.
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12.03.2021 14:05 Ответить
дистанційка в будь-якому випадку не може бути нав'язана, тому той, хто хоче, має право здобувати освіту в традиційній формі
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12.03.2021 21:25 Ответить
а що для тебе нав"язування? якщо ти убогий мозгом і просто не хочеш, хоч і маєш можливість, то це не нав"язування освітою форми подачі знань, а просто твоє бикування. Якщо просто немає можливості, то це треба вирішувати. А у цілому для совків усе нав"язування, коли щось нове.
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12.03.2021 22:28 Ответить
нав'язування - це як мінімум дії, які протирічать чинному законодавству і здоровому глузду

"нове" не означає автоматично "хороше"
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12.03.2021 22:35 Ответить
так ти визначись вже: говориш ти за нав"язування чи нове-хороше-погане?
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12.03.2021 22:51 Ответить
одне іншому обов'язково протирічить?
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12.03.2021 22:59 Ответить
це різні теми.. лише у совків це одна єдина каша.
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12.03.2021 23:20 Ответить
совки вміють бачить у законодавстві те, чого немає, але ну дуже хочеться.
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12.03.2021 22:52 Ответить
це лише твоя суб'єктивна некомпетентна думка
для мене нічого дивного, що фаната гівностендапу буде відстоювати дистанційну форму навчання

але є питання: в якому законі вказано, що будь-яку дитину можуть перевести на дистанційку проти її бажання?
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12.03.2021 23:02 Ответить
здоровий глузд тобі не закон? у мене є досвід дистанційних курсів, мені краще, ніж очка. і зараз в Україні все більше і більше дітей переходять у дистанційні школи і дуже задоволені. Проблема української школи у тому, що вона просто не готова була до такої різкої зміни, для якої треба по іншому давати знання, перевіряти їх рівень і взагалі організовувати все. Старих багато у школах, дурних і переляканих, які без інструкції лишній рух зробити не можуть. Це все совкам занадто складно. Якби не було карантину, його б треба було видумати для грипу. Кожен рік школи на гриповий карантин відпускали дітей байдикувати, чогось тоді батьки не ходили на мітинги, а як за комп посадили, так у совків засвербіло від власної відсталості.
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12.03.2021 23:14 Ответить
ти - імбецил, розмову закінчено
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12.03.2021 23:18 Ответить
а ведеш себе як імбіцил саме ти. але то класика совкового мозгу називати усіх чим попало, аби не признати себе обмеженим совком.
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12.03.2021 23:58 Ответить
Пишіть, будь ласка, "міністр освіти" в лапках. У нас поки немає міністра освіти в Україні. Моральна потвора та плагіатор Шкарлет - тимчасова огидна бутафорія, а не міністр освіти!
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12.03.2021 14:39 Ответить
поки по докам від не в лапках, докажуть, що не легітимний, і він забарикадується у кабінеті і буде звідти править, тоді писатимуть у лапках, або "так званий"
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13.03.2021 00:00 Ответить
 
 