Несмотря на фейки в соцсетях и СМИ, мы все же смогли выработать алгоритм работы на дистанционном обучении, - Шкарлет
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Сегодня ровно год, как в Украине впервые был объявлен карантин в связи с распространением COVID-19. Для системы образования это стало шоковой терапией, которая вывела ее на новый качественный уровень.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
"Хочу поблагодарить всех педагогов, соискателей образования и их родителей за то, что достойно преодолели и преодолеваем сейчас все вызовы, которые перед нами ставит пандемия. Спасибо за оперативную адаптацию к совершенно новым, можно сказать, экстремальным условиям во время образовательного процесса. Мне приятно констатировать факт того, что несмотря на различные фейки в социальных сетях и СМИ, мы все же смогли достойно выработать алгоритм работы на дистанционном обучении. Совместно с руководителями ОГА, директорами областных управлений (департаментов) образования и науки, с учителями, родителями и соискателями образования мы справились с вызовом, который на самом деле стал для нас следующим шагом на пути к диджитализации образования в Украине - и останавливаться в этом направлении не собираемся" , - сказал министр.
Он отметил, что обучение в очном режиме, безусловно, гораздо лучше и эффективнее. Однако вызовы, которые возникают из-за пандемии коронавируса, дают толчок создавать качественные платформы для дистанционного обучения. Вирус не отступает, и снова в ряде областей вводят усиленные карантинные мероприятия - школы переходят в онлайн-режим.
Также Шкарлет рассказал о том, что уже сделано на сегодняшний день и о дальнейших планах.
- 3 апреля 2020 Минцифры запустило национальную онлайн-платформу с цифровой грамотности "Дия. Цифровое образование". Уроки были доступны в формате сериалов.
- 6 апреля стартовала Телешкола. На Youtube-канале Минобразования и 15 украинских телеканалах в течение 10 недель шли трансляции уроков по 11 предметам для 5-11 классов.
- Летом прошлого года началось обсуждение Национальной стратегии развития широкополосного доступа в интернет. До 2023 года к интернету должны быть подключены 95% объектов социальной инфраструктуры, среди которых - учебные заведения.
- 5 октября в тестовом режиме была запущена государственная система школьных е-дневников и электронной журналов. В конце декабря бесплатная платформа заработала в полную силу.
- 11 декабря начала Всеукраинская школа онлайн - бесплатная национальная платформа для дистанционного и смешанного обучения для учеников и учителей 5-11 классов. Инициаторами проекта стали Минобразования, Минцифры и УИРО. Исполнитель - ГС "Освитория". В момент запуска на платформе было загружено 800 уроков по 18 предметов: видеолекции, конспекты и задачи. Мобильный интернет для доступа на платформу - бесплатный.
- 29 декабря утвержден новый профстандарт для учителей. Среди перечня обязательных компетенций: информационно-цифровая, инновационная, эмоционально-нравственная, инклюзивное.
- В феврале 2021 начались съемки нового контента для ВШО. В разработке приняли участие 85 учителей со всей страны, команда из 43 методистов и 6 литредакторов. В планах 1000 новых уроков - до конца апреля и вся школьная программа - до конца лета.
- Продолжается разработка мобильного приложения ВШО для iOS и Android и кабинета учителя на сайте. Весной 2021 г. Всеукраинская школа онлайн станет единой онлайн-платформой для школьного обучения, где можно будет создавать контент, собираться в виртуальные классы, выставлять и корректировать баллы, отслеживать прогресс и отчитываться. Сейчас платформой пользуются почти 140 тыс. учеников, учителей и родителей.
Напомним, Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил о том, что онлайн-платформа "Всеукраинская школа онлайн" станет частью Единого государственного портала цифрового образования "Дия. Цифровая образование ". Правительство утвердило соответствующее Положение.
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правда выучил, после того, как его высмеяли, но то такое,
...
А эти неучи лезут во власть, чтобы и другие стали неучами.
ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ НА СЬЕМКИ УРОКОВ ?
более того, где съемки за прошлый год? программа не менялась их спокойно можно использовать годами (что-то подкорректировав или исправив)...ведь так?
а давайте все не тырить от все мы? - от тогда и запануем.
и ето зделали не пиндосы - вы...
так шо превращение в людей откладывается... - все как всегда...
Онлайн позволит любому получать образование в лучших университетах мира , не находясь в дорогих странах и пансионах . К этому сейчас идёт
Будет всемирное ЗНО - и тогда уровень подготовки и способностей человека станет важным
И рисование и итальянский тоже по онлайн
У них даже физкультура идёт онлайн
А у меня йога 😀😀😀
Когда нашёл первого попавшегося Шевченко в Яндексе
Знания практически нулевые и при очном обучении.
Без ежедневного участия родителей (и/или репетиторов) шансов на образование просто нет.
Большинство учителей не способны объяснить ученикам курс 7-го класса!!! Знаю не по наслышке.
Определения учить не требуют, перескажите своими слова. Как это? На чем еще учить лаконичной непротиворечивой форме изложения мысли?
С таким трендом в недалекой исторической перспективе мычать только будут учить в школе.
Удаленка - где этот ресурс? Где программа, где материалы, где расписание? Не было НИЧЕГО и уверен - нет и сейчас.
Отдельные учителя научились пользоваться ресурсами от Гугл. А, государство здесь где?
Может быть хоть оборудование для доступа предоставило или интернет?
А чому ж тоді олігархи продовжують "водити" своїх дітей до приватних закладів?
"нове" не означає автоматично "хороше"
для мене нічого дивного, що фаната гівностендапу буде відстоювати дистанційну форму навчання
але є питання: в якому законі вказано, що будь-яку дитину можуть перевести на дистанційку проти її бажання?