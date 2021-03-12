Несмотря на фейки в соцсетях и СМИ, мы все же смогли выработать алгоритм работы на дистанционном обучении, - Шкарлет

Сегодня ровно год, как в Украине впервые был объявлен карантин в связи с распространением COVID-19. Для системы образования это стало шоковой терапией, которая вывела ее на новый качественный уровень.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Хочу поблагодарить всех педагогов, соискателей образования и их родителей за то, что достойно преодолели и преодолеваем сейчас все вызовы, которые перед нами ставит пандемия. Спасибо за оперативную адаптацию к совершенно новым, можно сказать, экстремальным условиям во время образовательного процесса. Мне приятно констатировать факт того, что несмотря на различные фейки в социальных сетях и СМИ, мы все же смогли достойно выработать алгоритм работы на дистанционном обучении. Совместно с руководителями ОГА, директорами областных управлений (департаментов) образования и науки, с учителями, родителями и соискателями образования мы справились с вызовом, который на самом деле стал для нас следующим шагом на пути к диджитализации образования в Украине - и останавливаться в этом направлении не собираемся" , - сказал министр.

Он отметил, что обучение в очном режиме, безусловно, гораздо лучше и эффективнее. Однако вызовы, которые возникают из-за пандемии коронавируса, дают толчок создавать качественные платформы для дистанционного обучения. Вирус не отступает, и снова в ряде областей вводят усиленные карантинные мероприятия - школы переходят в онлайн-режим.

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Также Шкарлет рассказал о том, что уже сделано на сегодняшний день и о дальнейших планах.

- 3 апреля 2020 Минцифры запустило национальную онлайн-платформу с цифровой грамотности "Дия. Цифровое образование". Уроки были доступны в формате сериалов.

- 6 апреля стартовала Телешкола. На Youtube-канале Минобразования и 15 украинских телеканалах в течение 10 недель шли трансляции уроков по 11 предметам для 5-11 классов.

- Летом прошлого года началось обсуждение Национальной стратегии развития широкополосного доступа в интернет. До 2023 года к интернету должны быть подключены 95% объектов социальной инфраструктуры, среди которых - учебные заведения.

- 5 октября в тестовом режиме была запущена государственная система школьных е-дневников и электронной журналов. В конце декабря бесплатная платформа заработала в полную силу.

- 11 декабря начала Всеукраинская школа онлайн - бесплатная национальная платформа для дистанционного и смешанного обучения для учеников и учителей 5-11 классов. Инициаторами проекта стали Минобразования, Минцифры и УИРО. Исполнитель - ГС "Освитория". В момент запуска на платформе было загружено 800 уроков по 18 предметов: видеолекции, конспекты и задачи. Мобильный интернет для доступа на платформу - бесплатный.

- 29 декабря утвержден новый профстандарт для учителей. Среди перечня обязательных компетенций: информационно-цифровая, инновационная, эмоционально-нравственная, инклюзивное.

- В феврале 2021 начались съемки нового контента для ВШО. В разработке приняли участие 85 учителей со всей страны, команда из 43 методистов и 6 литредакторов. В планах 1000 новых уроков - до конца апреля и вся школьная программа - до конца лета.

- Продолжается разработка мобильного приложения ВШО для iOS и Android и кабинета учителя на сайте. Весной 2021 г. Всеукраинская школа онлайн станет единой онлайн-платформой для школьного обучения, где можно будет создавать контент, собираться в виртуальные классы, выставлять и корректировать баллы, отслеживать прогресс и отчитываться. Сейчас платформой пользуются почти 140 тыс. учеников, учителей и родителей.

Напомним, Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил о том, что онлайн-платформа "Всеукраинская школа онлайн" станет частью Единого государственного портала цифрового образования "Дия. Цифровая образование ". Правительство утвердило соответствующее Положение.