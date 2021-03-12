В эту субботу будет разыграно $169 миллионов! Узнайте, как принять участие онлайн (Реклама)

Лотерея США Powerball разыграет приз в $169 миллионов в эту субботу, и у украинцев, заинтересованных в участии в крупнейшей лотерее США, есть шанс его выиграть.

Вам не обязательно жить в Америке, чтобы играть в Powerball. Да, билеты на тиражи продаются только в США, но благодаря сервису theLotter, вы можете играть в лотереи онлайн и получить шанс выиграть многомиллионные джекпоты.

Лотерея, разыгравшая полтора миллиарда долларов

Powerball известна по всему миру, во многом благодаря рекордному тиражу с джекпотом в $1,586 млрд. Ее розыгрыши проводятся 2 раза в неделю – по субботам и средам. Для выигрыша в Powerball необходимо угадать 5 чисел от 1 до 69, а также 1 дополнительный номер "Powerball" из диапазона 1-25. Начальный джекпот составляет около $20 млн, и приз будет продолжать расти до тех пор, пока кому-нибудь не удастся его выиграть.

Более одного способа стать миллионером

Громкие джекпоты – не единственная возможность стать миллионером с Powerball. Лотерея также разыгрывает второй приз в $1 млн, который выплачивается игрокам, угадавшим 5 основных номеров (без номера "Powerball"). Это неоднократно удавалось и игрокам theLotter. Среди них Х. из Эль-Сальвадора, сделавший это в январе 2016 в том самом тираже, разыгравшем 1,58 миллиарда, и канадец П., зарегистрировавшийся на сайте сервиса, чтобы принять участие в рекордном розыгрыше. В тот раз ему не удалось сорвать приз, но он продолжил играть, и всего месяц спустя удача таки улыбнулась ему.

Вот как вы можете принять участие в лотерее США из Украины:

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Заполните поля вашими любимыми номерами или воспользуйтесь автоматическим выбором. Подтвердите покупку, и вы официально можете стать одним из победителей в предстоящем тираже.

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Адриан Коореманс, представитель компании TheLotter объясняет: "TheLotter дарит участникам потрясающую возможность участвовать в крупнейших и самых захватывающих лотереях мира. И что самое лучшее? Наши клиенты не просто участвуют в лотереях – они в них выигрывают!

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