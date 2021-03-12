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Новости Экономика
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Законопроект о национализации "Мотор Сич" будет представлен в Раде через 2-3 недели, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Законопроект о национализации

Законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" могут презентовать через две-три недели.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это вопрос двух-трех недель, но это не голосование, а представление законопроекта", - сказал Корниенко во время брифинга в пятницу.

Вместе с тем он уточнил, что по состоянию на сегодняшний день соответствующий законопроект разрабатывается.

"Арахамия говорил, что есть такое направление работы. Законопроект нужно написать. Законопроект о национализации какого-либо предприятия - это не так просто юридически... Любой процесс относительно "Мотор Сичи" должен быть юридически безупречным, потому что это арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом", - добавил Корниенко.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Китаю это не понравиться)))
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12.03.2021 10:48
+1
Может и не понравитЬся, а может и понравится.
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12.03.2021 10:51
+1
ЗАЕХАЛА В ИНСТИТУТ СВАРКИ им Патона
ЖАХ. До чего академик ( покойный) довёл свой институт - все в аренде , коридоры и холл обшарпаны, Директора зарабатывают
Находится в центре Киева вместе с производственной базой( почти с Великой Василькивской) . Не сомневаюсь , что уже ведутся переговоры о продаже комплекса застройщикам для жилья
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12.03.2021 10:54
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Китаю это не понравиться)))
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12.03.2021 10:48 Ответить
Может и не понравитЬся, а может и понравится.
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12.03.2021 10:51 Ответить
с мягким знаком всегда проблема (когда тороплюсь лень проверочные слова вспоминать)))
потом читаю...ая-яй (жаль нельзя откорректировать текст после "издания" ))))
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12.03.2021 10:57 Ответить
Не знаю у кого як, а у мене рука розумніша за голову. Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" буде представлено в Раді через 2-3 тижні, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1536
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12.03.2021 11:06 Ответить
а у меня...за мыслью не успевает))))
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12.03.2021 11:36 Ответить
Да не парься ты, Василий Тарасович, на смысл коммента это не влияет. Нам физрук в школе говорил, что в грамматике должно быть одно правило: как слышится, так и пишется
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12.03.2021 11:32 Ответить
Правильно. А то скупили комсомольцы - сепаратисты украинскую промышленность и уничтожили , и никто не ответил до сих пор- где мощные заводы ? А зять Кучмы - олигарх 😀
Самый дорогой дом в Лондоне , Яхты , самолеты - откуда все это у голожопого комсомольца ?

Все это украдено у народа Украины
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12.03.2021 10:50 Ответить
а Китай тут при чем?)
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12.03.2021 10:52 Ответить
при том самом. Там такие же уроды купили моторс сич. Идут они лесом.
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12.03.2021 20:05 Ответить
ЗАЕХАЛА В ИНСТИТУТ СВАРКИ им Патона
ЖАХ. До чего академик ( покойный) довёл свой институт - все в аренде , коридоры и холл обшарпаны, Директора зарабатывают
Находится в центре Киева вместе с производственной базой( почти с Великой Василькивской) . Не сомневаюсь , что уже ведутся переговоры о продаже комплекса застройщикам для жилья
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12.03.2021 10:54 Ответить
я вам так скажу - это сейчас во всех НИИ так, в патоне еще более менее
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12.03.2021 11:03 Ответить
Я в курсе. Просто Патон возглавлял академию много лет - вот что удивляет
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12.03.2021 11:10 Ответить
Практически все НИИ живут за счет аренды: гривна институту, а гривна в карман директору. Многие арендаторы до того перестроили свои (арендуемые государственные) площади, столько вложили, что, боюсь, их оттуда уже поганой метлой не выгнать.
А поганое государство (со своими продажными СБУ. МВД, прокуратурами) не видит, что от бюджета=народа ежегодно уплывают миллиарды долларов.
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12.03.2021 11:16 Ответить
Для последующей продажи. 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Как не продешевить 04.10.2019
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12.03.2021 10:54 Ответить
Де трибунал тих мудреців, які в час війни виставили на приватизацію стратегічне оборонне підприємство, чому їх не допитують в трибуналі з конфіскацією всього ними награбованого?
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12.03.2021 11:24 Ответить
конечно..его чтоб приватизировать оттуда вывели...
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12.03.2021 11:44 Ответить
Тому і питання до влади, чому воно не стратегічне. Одним словом - трибунал!
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12.03.2021 12:17 Ответить
Отже,в майбутньому нас чекатиме націоналізація землі,націоналізація газових сверловин і вугільних шахт,обленерго і всього того,що "слуги" тепер посилено розпродають.Тут головне відкрити двері і показати дорогу,що "слуги" успішно й зробили...
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12.03.2021 13:02 Ответить
 
 