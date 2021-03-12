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Польша вводит локдаун в Варшаве и еще двух воеводствах из-за стремительного распространения COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Польша вводит локдаун в Варшаве и еще двух воеводствах из-за стремительного распространения COVID-19

Польша вводит локдаун в Варшаве и в Любуском и Мазовецком воеводствах из-за стремительного распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Он также отметил, что наихудшая ситуация сейчас наблюдается в Варминско-Мазурском и Поморском воеводствах, там уже действует строгий карантин.

Ограничения будут действовать с 15 по 28 марта. Запрещают работу фитнес-клубов, спортзалов, саун, соляриев, казино, гостиниц, бассейнов, горнолыжных курортов и других развлекательных заведений.

В ТРЦ позволят работать продовольственным магазинам, аптекам, киоскам с прессой, книжным магазинам, зоомагазинам, оптикам, прачечным и банковским отделениям.

В последнее время распространение коронавируса в Польше приобретает угрожающий характер, 11 марта в стране подтвердили более 20 тыс. случаев заражения Covid-19.

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В Польше больных коронавирусом будут выявлять собаки, обученные кинологами Государственной налоговой службы.

Служебные собаки будут выявлять инфицированных по запаху.
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Топ комментарии
+5
Ничего подобного, в Польше с ноября месяца дети удаленно учатся и постоянно локдаун за локдауном обьявляют.
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12.03.2021 10:56
+5
Подтверждаю, у нас в доме одна комната-это техникум электроникм, вторая- это мореходка,в третьей- школа. И так уже почти год.
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12.03.2021 11:27
+4
Samoje krupnaja kompanija Polse PKN Orlean podpisala dolgosrocni kontrakt s amerikansami na zakubku nefti kotoraja budet pererabatyvatsia v ix zavodax Polse,Cexiji ,Litve.Ranse oni zakupali bolse polovini s raski Польша вводит локдаун в Варшаве и еще двух воеводствах из-за стремительного распространения COVID-19 - Цензор.НЕТ 878
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12.03.2021 11:04
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Якщо Україна введе на місяць дистанційне навчання для усіх закладів освіти, то нам не доведеться вводити локдаун.
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12.03.2021 10:54 Ответить
Ничего подобного, в Польше с ноября месяца дети удаленно учатся и постоянно локдаун за локдауном обьявляют.
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12.03.2021 10:56 Ответить
Подтверждаю, у нас в доме одна комната-это техникум электроникм, вторая- это мореходка,в третьей- школа. И так уже почти год.
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12.03.2021 11:27 Ответить
Але дистанційне навчання явно сприяє зменшенню кількості хворих. Чи ви не згодні?
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12.03.2021 14:50 Ответить
Не могу ответить. т.к. У нас в Польше уже почти полгода закрыты кино, рестораны (только на вынос), а люди все равно болеют. Вот видите очередной логдаун. Значит эти все меры не сильно помагают.
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12.03.2021 15:31 Ответить
Вузы уже год ! Сидят на удаленке. И что? Вся страна при этом работает. Студенты тоже нашли себе работу. На работу ходить - вируса нет, а в универ - сразу Ковид нарисовался.
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12.03.2021 11:12 Ответить
У них тоже есть свой Буковель? Польша вводит локдаун в Варшаве и еще двух воеводствах из-за стремительного распространения COVID-19 - Цензор.НЕТ 1743

Польша вводит локдаун в Варшаве и еще двух воеводствах из-за стремительного распространения COVID-19 - Цензор.НЕТ 956
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12.03.2021 10:56 Ответить
Ёма-ё! Гданьск- это ж Поморское воеводство, верно? Хреново, однако... Контора моя точно на удаленке, значит... Утомило ожидание вылета...
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12.03.2021 11:01 Ответить
Samoje krupnaja kompanija Polse PKN Orlean podpisala dolgosrocni kontrakt s amerikansami na zakubku nefti kotoraja budet pererabatyvatsia v ix zavodax Polse,Cexiji ,Litve.Ranse oni zakupali bolse polovini s raski Польша вводит локдаун в Варшаве и еще двух воеводствах из-за стремительного распространения COVID-19 - Цензор.НЕТ 878
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12.03.2021 11:04 Ответить
"Ну тупые" (с)
Целый год уже по всему миру одни лохдауны, вот только судя по всему эпидемию они не останавливают, а кажется даже наоборот, способствуют появлению более заразных штаммов вируса. Как тут не вспомнить слова А. Эйнштейна: "Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен."
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12.03.2021 11:56 Ответить
 
 