Польша вводит локдаун в Варшаве и еще двух воеводствах из-за стремительного распространения COVID-19

Польша вводит локдаун в Варшаве и в Любуском и Мазовецком воеводствах из-за стремительного распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Он также отметил, что наихудшая ситуация сейчас наблюдается в Варминско-Мазурском и Поморском воеводствах, там уже действует строгий карантин.

Ограничения будут действовать с 15 по 28 марта. Запрещают работу фитнес-клубов, спортзалов, саун, соляриев, казино, гостиниц, бассейнов, горнолыжных курортов и других развлекательных заведений.

В ТРЦ позволят работать продовольственным магазинам, аптекам, киоскам с прессой, книжным магазинам, зоомагазинам, оптикам, прачечным и банковским отделениям.

В последнее время распространение коронавируса в Польше приобретает угрожающий характер, 11 марта в стране подтвердили более 20 тыс. случаев заражения Covid-19.

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В Польше больных коронавирусом будут выявлять собаки, обученные кинологами Государственной налоговой службы.

Служебные собаки будут выявлять инфицированных по запаху.