Польша вводит локдаун в Варшаве и еще двух воеводствах из-за стремительного распространения COVID-19
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Польша вводит локдаун в Варшаве и в Любуском и Мазовецком воеводствах из-за стремительного распространения коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.
Он также отметил, что наихудшая ситуация сейчас наблюдается в Варминско-Мазурском и Поморском воеводствах, там уже действует строгий карантин.
Ограничения будут действовать с 15 по 28 марта. Запрещают работу фитнес-клубов, спортзалов, саун, соляриев, казино, гостиниц, бассейнов, горнолыжных курортов и других развлекательных заведений.
В ТРЦ позволят работать продовольственным магазинам, аптекам, киоскам с прессой, книжным магазинам, зоомагазинам, оптикам, прачечным и банковским отделениям.
В последнее время распространение коронавируса в Польше приобретает угрожающий характер, 11 марта в стране подтвердили более 20 тыс. случаев заражения Covid-19.
В Польше больных коронавирусом будут выявлять собаки, обученные кинологами Государственной налоговой службы.
Служебные собаки будут выявлять инфицированных по запаху.
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Целый год уже по всему миру одни лохдауны, вот только судя по всему эпидемию они не останавливают, а кажется даже наоборот, способствуют появлению более заразных штаммов вируса. Как тут не вспомнить слова А. Эйнштейна: "Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен."