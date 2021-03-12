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Эпидзонирование Украины: четыре региона в "красной" зоне, 10 - в "оранжевой", в восьми - превышен уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Эпидзонирование Украины: четыре региона в

По состоянию на 12 марта в г. Киев и семи областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID-19, а также уровень госпитализаций. В Закарпатской области превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом - 68,8% (при норме меньше 65%), в Ивано-Франковской области этот показатель близок к пороговому значению - 64,7%.

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В "оранжевую" зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области. 

Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.

При этом по состоянию на 11 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в восьми регионах - в Киеве (73,7 на 100 тысяч населения при норме 60), Ивано-Франковской (130,5), Винницкой (121,2), Черновицкой (89,1), Закарпатской (87,3), Житомирской (87,6), Николаевской (77,4) и Хмельницкой (66,6) областях.

Эпидпорог превышен в восьми областях: Донецкой (119,4%), Житомирской (141,3%), Закарпатской (139,0%), Киевской (100,1%), Ивано-Франковской (209,1%), Сумской (109,7%), Тернопольской (147,1%) и Черкасской (101,9%).

Эпидзонирование Украины: четыре региона в красной зоне, 10 - в оранжевой, в восьми - превышен уровень госпитализации, - Минздрав 01
Эпидзонирование Украины: четыре региона в красной зоне, 10 - в оранжевой, в восьми - превышен уровень госпитализации, - Минздрав 02
Эпидзонирование Украины: четыре региона в красной зоне, 10 - в оранжевой, в восьми - превышен уровень госпитализации, - Минздрав 03
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Эпидзонирование Украины: четыре региона в "красной" зоне, 10 - в "оранжевой"

Жил-был художник один... (с) Эпидзонирование Украины: четыре региона в "красной" зоне, 10 - в "оранжевой", в восьми - превышен уровень госпитализации, - Минздрав - Цензор.НЕТ 938
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12.03.2021 11:01 Ответить
Готовится жёсткий локдаун по приказу ВОЗ. Цель - ускорение вакцинации экспериментальной индийской жижей.
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12.03.2021 11:13 Ответить
Сам зрозумів, що написав?
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12.03.2021 11:34 Ответить
Очень плохо и тревожно. Третий локдаун готовят на майские, который будет бесполезен, и так все гуляют на природе. Закрыть малый бизнес будет просто опять мяч в одни ворота.
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12.03.2021 11:25 Ответить
З 2019року вся Україна - це одна велика жопа, вибачте, зона. Червона - зона небезпеки. Хоча дехто вважає, що цю зону слід називати зеленою.
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12.03.2021 11:33 Ответить
Какая красноречивая фотка в статье: быдло на заднем фоне заботится, чтобы заразить своей грязью(и не только КОВИДом) как можно больше людей(быдло ведь не человек - скот с польского, если не ошибаюсь), такая же картина в быдлохарькове в транспорте...
Пока не будет решена эта проблема, КОВИД в Украине не победить.
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12.03.2021 11:49 Ответить
 
 