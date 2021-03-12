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В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал

Мэр Тернополя Сергей Надал предупредил, что будут отключать воду, отопление и другие сети в учреждениях, которые не соблюдают карантинных ограничений.

Об этом Надал сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в последнее время от контролирующих органов поступает много информации о нарушениях со стороны субъектов хозяйствования.

"Особенно развлекательные заведения, ночные заведения нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции", - отметил Надал.

Мэр города отметил, что сейчас правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением карантинных требований.

"Кроме того, поручено управлению торговли присоединиться к этой работе и, в случае необходимости, тем заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, будет идти речь об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей", - сообщил Надал.

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Топ комментарии
+12
Вообще странно: Буковель - самый злостный нарушитель всего и вся, а отключать воду будут в Тернополе. Буковель, я так понимаю, отключать не будут, поскольку это вредно для здоровья отключающих.
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12.03.2021 11:05
+8
Да, методы интересные! Третья степень устрашения, как в Гестапо, приблизительно. В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 3922
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12.03.2021 11:08
+7
В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 6473 В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 7490
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12.03.2021 11:14
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Правила форума Совет форумчан
ты себя услышал ???
отключать воду в карантин (когда надо мыть руки и все вокруг... по возможности чаще)
это круто!! еще мусор у них перестань вывозить..
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12.03.2021 11:05 Ответить
Да, методы интересные! Третья степень устрашения, как в Гестапо, приблизительно. В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 3922
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12.03.2021 11:08 Ответить
В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 6473 В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 7490
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12.03.2021 11:14 Ответить
Вообще странно: Буковель - самый злостный нарушитель всего и вся, а отключать воду будут в Тернополе. Буковель, я так понимаю, отключать не будут, поскольку это вредно для здоровья отключающих.
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12.03.2021 11:05 Ответить
а не могли бы вы отключить отопление у меня в квартире ??? 3500 гривен за эту кабальную услугу мне приходится платить ущемляя себя в продуктах...
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12.03.2021 11:06 Ответить
Интересно только, как они будут осуществлять свои угрозы? Ведь вода и отопление подаются централизованно.
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12.03.2021 11:10 Ответить
у нас в Днепре приспособились должников по воде в многоквартирных домах отключать индивидуально при помощи "спрута", устройство (затычка, грубо говоря) которое закрывает выход из квартиры в канализационной трубе ...т.е вода есть, а горшок не смыть и душ не принять - нет слива... с отоплением - только если индивидуальное (у ФОПов оно такое)
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12.03.2021 11:25 Ответить
Схема зрозуміла,але будь який чоловік у якого руки не обидві ліві і не ростуть із задниці проб"є ту затичку в каналізацію з чого вона б не була - хоч з бетону,хоч з цементного розчину на рідкому склі,хоч заварена металом.Це,звичайно,якщо він здуру пустить тих поців у свою квартиру,куди буз мотивованого рішення суду чи ордеру прийти чужим - зась.
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12.03.2021 12:56 Ответить
"заслонка" ставиться со стороны стояка (т.е. в квартиру попадать не надо)
ее "запускают по стояку сверху и перекрывают слив из квартиры...думаю чтоб что-то пробить наверное придется что-то разобрать...
а не проще платить за воду (а долг можно реструктуризировать на несколько лет)
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12.03.2021 13:08 Ответить
В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 9397
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12.03.2021 11:10 Ответить
начинается геноцид
ну ну
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12.03.2021 11:12 Ответить
Співчуття...
В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 5860
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12.03.2021 11:12 Ответить
Ну да, типа - я вирус разгоню руками.... В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 958
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12.03.2021 11:19 Ответить
Там, куда приезжает зеля, закономерно случаются всякие негаразды. Какими же будут последствия этой поездки...
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12.03.2021 11:33 Ответить
Весна, потепление... Скорее всего затопит.
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12.03.2021 11:49 Ответить
А якщо застосувати до власників цих закладів ********* палички, по методу китайців?
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12.03.2021 11:12 Ответить
На 15 марта ФТУ чемпионат Украины в Тернополе не отменяет. Двойные стандарты всегда действуют на нервы
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12.03.2021 11:16 Ответить
Может, дело в фамилии ? Надаль
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12.03.2021 11:18 Ответить
А чого ж не можна..
От Зеленський наприклад відкрив сезон в Буковелі - тепер маємо епідемію.
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12.03.2021 11:23 Ответить
На открытом воздухе - это другое. Но корты закрытые.сейчас, ещё холодно. Летом в Измаиле был турнир с очень хорошей организацией, родители только в масках, спортсмены до игры тоже.
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12.03.2021 11:44 Ответить
Так що штрафних санкцій замало .?
..То вєб....штрафи захмарні ...!. У Тернополі відключатимуть воду та опалення в закладах, які порушують карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 3853 .А то що , *ночнік * за ніч заробляє 50-70 тис (середній ) а штраф мізер ! У Тернополі відключатимуть воду та опалення в закладах, які порушують карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 5310
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12.03.2021 11:35 Ответить
В нацистській Німеччині мріяти не могли про такі "заходи".
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12.03.2021 11:46 Ответить
Це точно. Прямо неофашизм якийсь.
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12.03.2021 12:00 Ответить
Мера Тернополя повісити на гиляку, щоб другим наука була.
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12.03.2021 14:33 Ответить
 
 