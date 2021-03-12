В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал
Новости Цензор.НЕТ Общество
Мэр Тернополя Сергей Надал предупредил, что будут отключать воду, отопление и другие сети в учреждениях, которые не соблюдают карантинных ограничений.
Об этом Надал сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в последнее время от контролирующих органов поступает много информации о нарушениях со стороны субъектов хозяйствования.
"Особенно развлекательные заведения, ночные заведения нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции", - отметил Надал.
Мэр города отметил, что сейчас правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением карантинных требований.
"Кроме того, поручено управлению торговли присоединиться к этой работе и, в случае необходимости, тем заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, будет идти речь об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей", - сообщил Надал.
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отключать воду в карантин (когда надо мыть руки и все вокруг... по возможности чаще)
это круто!! еще мусор у них перестань вывозить..
ее "запускают по стояку сверху и перекрывают слив из квартиры...думаю чтоб что-то пробить наверное придется что-то разобрать...
а не проще платить за воду (а долг можно реструктуризировать на несколько лет)
ну ну
От Зеленський наприклад відкрив сезон в Буковелі - тепер маємо епідемію.
..То вєб....штрафи захмарні ...!. .А то що , *ночнік * за ніч заробляє 50-70 тис (середній ) а штраф мізер !