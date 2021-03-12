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15-летняя девушка в Кривом Роге пыталась покончить с собой, выпив 40 таблеток анальгетика, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

15-летняя девушка в Кривом Роге пыталась покончить с собой, выпив 40 таблеток анальгетика, - полиция

В Кривом Роге 15-летняя школьница выпила 40 таблеток анальгетика, чтобы покончить с собой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию OBOZREVATEL заявила пресс-секретарь Криворожского районного управления полиции Оксана Лесонен.

Медики из Криворожской городской клинической больницы №8 сообщили полицейским, что к ним поступила девушка 2005 года рождения с отравлением медикаментами. Школьница выпила 40 таблеток анальгетика.

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает. Обстоятельства инцидента выясняют представители ювенальной превенции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16-летняя девушка в Сумах выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата: она в реанимации, - полиция

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
дебилы крутите по телевизору ролики из реанимации, а не рекламу водки, сигарет и пива.
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12.03.2021 11:15
+17
Жена работает в Аптеке.
Рассказала что в течении недели,около 10 детей приходили в аптеку за спазмалгоном или ношпой или цитрамомоном и другими..
В Аптеке им не отпускали или отпустили после разговора с родителями по видеосвязи..
Из 10 детей отпустили только одному..

На жаль,нет закона запрещающего продавать лекарства детям..
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12.03.2021 11:24
+13
спасибо Вашей жене...и всем адекватным провизорам - 9 человек они уже спасли!
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12.03.2021 11:27
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12.03.2021 11:15 Ответить
дебилы крутите по телевизору ролики из реанимации, а не рекламу водки, сигарет и пива.
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12.03.2021 11:15 Ответить
100 баллов
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12.03.2021 11:16 Ответить
Дети телевизор не смотрят
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12.03.2021 11:25 Ответить
И фотки отравленных во всей красе в пене и блевотине..
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12.03.2021 12:51 Ответить
Заблокировать тикток... Отследить куратора посредством «спец» доступа к аккаунту и повесить за шарики .... В и выложить в тикток .... потом заблокировать эту сеть
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12.03.2021 11:16 Ответить
не надо ничего блокировать, надо искать и сажать тех полудурков которые предлагают детям всякую чушь, а если хотите блокировать все подряд, то это вам в рашку
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12.03.2021 12:10 Ответить
2005 рік народження, через кілька місяців буде 16 років - можна навіть самостійно за кордон виїзджати; мають бути в такому віці мозги.
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12.03.2021 13:41 Ответить
«Итальянское ведомство по защите персональных данных решило временно заблокировать аккаунты всех итальянских пользователей cоциальной сети TikTok, чей возраст невозможно точно установить.» А теперь лично для тебя « Когда технологии заменят живое общение, мы получим поколение идиотов» Энштейн.
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12.03.2021 13:53 Ответить
Ну як щось заблокуєш? Є куча способів обійти любе блокування. Хто захоче-обійде. Хоча, звичайно, багатьох це зупинить.
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12.03.2021 17:19 Ответить
Ще одну тіктокнуло....
Може треба смарфони заборонити до повноліття, бо так надивляться блохерів і білизну почнуть ковтати, заїдаючи пральним порошком.
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12.03.2021 11:20 Ответить
зато на выходе - чистая одежда
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12.03.2021 12:02 Ответить
надо таких блохеров сажать, а не смартфоны запрещать
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12.03.2021 12:11 Ответить
Може пральні порошки заборонити дітям до 18(як ліки хочуть заборонити купляти дітям)?))
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12.03.2021 13:43 Ответить
Ох, уж этот "тик-ток"....... Мусорный сайт для незрелого ума противопоказан и даже опасен. Но как объяснить подросткам что это бяка? Запретить? Так запретный плод .....Тут нужно серьезно подумать ....и побыстрее!
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12.03.2021 11:23 Ответить
Жена работает в Аптеке.
Рассказала что в течении недели,около 10 детей приходили в аптеку за спазмалгоном или ношпой или цитрамомоном и другими..
В Аптеке им не отпускали или отпустили после разговора с родителями по видеосвязи..
Из 10 детей отпустили только одному..

На жаль,нет закона запрещающего продавать лекарства детям..
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12.03.2021 11:24 Ответить
Да..возраст от 10 лет до 13.. по виду
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12.03.2021 11:26 Ответить
спасибо Вашей жене...и всем адекватным провизорам - 9 человек они уже спасли!
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12.03.2021 11:27 Ответить
да не в лекарствах дело, дело в клоуне и шапито 95, жить с каждым днём становится всё хуже и хуже и это сказывается на наших детях, запрети продавать лекарства и что это изменит? да ничего, будут прыгать из окон или под поезд.
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12.03.2021 11:44 Ответить
при барыге такого не было!
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12.03.2021 12:04 Ответить
при порохе такого не было, а при шуте катапультируются пачками и каждый день.
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12.03.2021 12:07 Ответить
клоун их сам лично закармливает таблетками и с крыш пихает.
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12.03.2021 12:12 Ответить
я удивлён как ты выжил. ведь до 95го были ленин и партия, потом кравчук, кучма и так далее. при каждом следующем жилось хуже, чем при предыдущем. только детям на это всё пох.
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12.03.2021 12:06 Ответить
сказывается на детях в достатке, а достаток в этом возрасте могут обеспечить только родители, ты хоть поинтересуйся почему они не хотят жить? у меня в гараже есть нокиа 3310, могу тебе для эксперимента отправить.
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12.03.2021 12:20 Ответить
насчет достатка: я застал времена, когда хлеб был ограничен. мои родители были простые инженер и медсестра. ни у меня, ни у моей сестры почему-то никогда не было желания покончить с собой.
так шо не трынди. причины не в этом.
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12.03.2021 13:52 Ответить
цинично!
у Вас дети есть?
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12.03.2021 11:28 Ответить
Почему они "всё по 40"?Насмотрелись ТикТока, только здесь и сейчас, без регистрации и смс?Лучше бы токолитиков бы наелась, раз через голову не доходит...
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12.03.2021 11:28 Ответить
теперь должны включиться в работу аптечные сотрудники (провизоры) чтобы исключить покупку любого медикамента (особенно по 40 шт) малолетними идиотами...
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12.03.2021 11:31 Ответить
Да сколько можно-то, а?! Ну пистец... Если это реально соцсети, то это просто зло какое-то.
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12.03.2021 11:39 Ответить
Ето не соцсети.
Если б соцсетями можно было человека склонить к самоубийству, то на цензоре б в живых один ИгорьЛ остался.
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12.03.2021 12:16 Ответить
Та заблокируйте вы уже этот конченный тикток!
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12.03.2021 11:40 Ответить
Не соцсети такие кровожадные - жизнь такая жёсткая и уродливая. Попробуйте не запрещать и упрекать, а полюбить и посочувствовать. Давайте вместе попробуем. У нас получится и у ваших детей появится шанс
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12.03.2021 11:54 Ответить
може не треба їм заважати...один хрєн лапті сплетуть поки прєдкі рос тв з соловьйово-кісєльовим дивляться - це вже єстєствєнний відбір
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12.03.2021 12:03 Ответить
Діти не бачать перспектив, тому й не хочуть жити.
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12.03.2021 12:03 Ответить
А нельзя ли снять смешное видео (постановочное, конечно) как одна юная ТП выпила 40 таблеток, а потом здыхала в реанимации, а к ней никто не подходил и все смеялись и радовались еще одной лошаре-бесплатному донору.
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12.03.2021 12:06 Ответить
Уже не трогают подобные новости, авторы, смените пластинку.
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12.03.2021 12:21 Ответить
100% состояла в "группе смерти"
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12.03.2021 12:33 Ответить
Да не существуют "групп смерти" Единичный случай с "синим китом" раздут до глобальной страшилки для переориентации внимания с социальных проблем на виртуального врага. Буду повторятся: Только тупость и стервозность родителей приводит решению покончить с собой. Не можете жить в согласии понимании с собственными детьми - ЗАСТРЕЛИТЕСЬ !!!
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12.03.2021 15:38 Ответить
В Кривом Роге все беды идут от зе., он всему виной...
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12.03.2021 15:21 Ответить
Она живет на 95-м квартале.
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12.03.2021 16:29 Ответить
Ще в однієї 3,14-ка зазуділа.
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12.03.2021 17:21 Ответить
 
 