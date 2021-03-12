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15-летняя девушка в Кривом Роге пыталась покончить с собой, выпив 40 таблеток анальгетика, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Кривом Роге 15-летняя школьница выпила 40 таблеток анальгетика, чтобы покончить с собой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию OBOZREVATEL заявила пресс-секретарь Криворожского районного управления полиции Оксана Лесонен.
Медики из Криворожской городской клинической больницы №8 сообщили полицейским, что к ним поступила девушка 2005 года рождения с отравлением медикаментами. Школьница выпила 40 таблеток анальгетика.
Сейчас жизни девушки ничего не угрожает. Обстоятельства инцидента выясняют представители ювенальной превенции.
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+17 Felix Trinidad
показать весь комментарий12.03.2021 11:15
+17 Pedagog
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+13 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий12.03.2021 11:27
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Може треба смарфони заборонити до повноліття, бо так надивляться блохерів і білизну почнуть ковтати, заїдаючи пральним порошком.
Рассказала что в течении недели,около 10 детей приходили в аптеку за спазмалгоном или ношпой или цитрамомоном и другими..
В Аптеке им не отпускали или отпустили после разговора с родителями по видеосвязи..
Из 10 детей отпустили только одному..
На жаль,нет закона запрещающего продавать лекарства детям..
так шо не трынди. причины не в этом.
у Вас дети есть?
Если б соцсетями можно было человека склонить к самоубийству, то на цензоре б в живых один ИгорьЛ остался.