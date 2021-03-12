Количество граждан Украины, имеющих действительный вид на жительство в Польше, превысило 250 тыс.

Количество граждан Украины, которые имеют действительный вид на жительство в Польше, превысило 250 тыс. В основном это молодые люди в возрасте до 40 лет, которые эмигрируют из-за работы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское Радио", об этом сообщил спикер Управления по делам иностранцев в Польше Якуб Дудзяк.

Данные Управления по делам иностранцев показывают, что граждане Украины находятся в Польше в основном недолго на основе безвизового режима или на основании виз.

"Однако все больше из них хотят оставаться в стране на более длительный период. Об этом свидетельствует растущее число заявлений на получение разрешения на проживание и группа людей, которые уже имеют такие документы", - сказал Дудзяк.

По данным Управления, из более 250 тыс. граждан Украины с действительными картами пребывания, примерно 61% - это люди в возрасте 18-40 лет. Дети и подростки в возрасте до 18 лет составляют примерно 12%, а люди за 40 лет - примерно 27%.

Отмечается, что приведенные выше данные не включают лиц, временно находящихся в Польше на основе безвиза или на основании виз. Они также не включают тех, у кого разрешения на временное проживание, срок действия которых временно продлен из-за пандемии.

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