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Польша (7495) украинцы (3738) заробитчане (584)

Количество граждан Украины, имеющих действительный вид на жительство в Польше, превысило 250 тыс.

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Количество граждан Украины, имеющих действительный вид на жительство в Польше, превысило 250 тыс.

Количество граждан Украины, которые имеют действительный вид на жительство в Польше, превысило 250 тыс. В основном это молодые люди в возрасте до 40 лет, которые эмигрируют из-за работы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское Радио", об этом сообщил спикер Управления по делам иностранцев в Польше Якуб Дудзяк.

Данные Управления по делам иностранцев показывают, что граждане Украины находятся в Польше в основном недолго на основе безвизового режима или на основании виз.

"Однако все больше из них хотят оставаться в стране на более длительный период. Об этом свидетельствует растущее число заявлений на получение разрешения на проживание и группа людей, которые уже имеют такие документы", - сказал Дудзяк.

По данным Управления, из более 250 тыс. граждан Украины с действительными картами пребывания, примерно 61% - это люди в возрасте 18-40 лет. Дети и подростки в возрасте до 18 лет составляют примерно 12%, а люди за 40 лет - примерно 27%.

Отмечается, что приведенные выше данные не включают лиц, временно находящихся в Польше на основе безвиза или на основании виз. Они также не включают тех, у кого разрешения на временное проживание, срок действия которых временно продлен из-за пандемии.

Читайте: Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Тю, тут узеленські створили стопіццот робочих місць, а вони пхнуться в Польщу.
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12.03.2021 11:19
+4
Певно таких більше мільйона.
Поляки всіляко заохочують українців до Польщі. Навіть пропонують виплачувати утримання дітям, які лишаються в Україні.
Зараховують український стаж.
Все що забажаєте.
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12.03.2021 11:18
+4
Ну вот и ответ. Это только вид на жительство. Но есть еще и рабочие визы на длительный срок. И самое интересное - возраст этих людей 18-40лет. Как раз активные и трудоспособные люди своей стране оказались не нужны. Ну-ну...
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12.03.2021 11:28
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Певно таких більше мільйона.
Поляки всіляко заохочують українців до Польщі. Навіть пропонують виплачувати утримання дітям, які лишаються в Україні.
Зараховують український стаж.
Все що забажаєте.
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12.03.2021 11:18 Ответить
а в Украине идет ************...
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12.03.2021 11:19 Ответить
Количество граждан Украины, имеющих действительный вид на жительство в Польше, превысило 250 тыс. - Цензор.НЕТ 9135
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12.03.2021 11:23 Ответить
Холопок для холопов...
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12.03.2021 11:25 Ответить
Тю, тут узеленські створили стопіццот робочих місць, а вони пхнуться в Польщу.
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12.03.2021 11:19 Ответить
а почему бы всей Украине не выйти на границу и не прокричать АЗЮЛЬ ????
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12.03.2021 11:20 Ответить
Наверное, из 500 000 рабочих мест, которые создал Шмыгаль, 250 000 создались в Польше!
Принцип реверсного инжиниринга...
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12.03.2021 11:24 Ответить
Все логично и закономерно. Жизнь у людей одна и тратить ее на бесплодные поиски работы они не хотят. А наши тупые правительства (начиная с самого первого и заканчивая последним) так до сих пор и поняли, что именно люди являются самым главным активом государства. Не будет их здесь в достаточных количествах - не будет и страны.
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12.03.2021 11:27 Ответить
Правители у нас не тупые. Не придумывайте.
Цель любого олигарха - дерибан страны. По определению.
В Ураине обычный олигархический строй.... И пока наши люди мечтают(!) о правильном ссаре ("гетьмане", "хозяственнике"...) и считают, что им кто-то что-то должен, ничего не изменится.

Должен уйти последний, рожденный в рабстве.
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12.03.2021 11:38 Ответить
Ну вот и ответ. Это только вид на жительство. Но есть еще и рабочие визы на длительный срок. И самое интересное - возраст этих людей 18-40лет. Как раз активные и трудоспособные люди своей стране оказались не нужны. Ну-ну...
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12.03.2021 11:28 Ответить
ЧВЕРТЬ ЛЯМА СРАКОЛИЗІВ
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12.03.2021 11:31 Ответить
спасибо Народу Польши за помощь обворованным своим государством уараинцам ...
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12.03.2021 11:32 Ответить
украинцам
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12.03.2021 11:35 Ответить
Судді КС призначили своїми помічницями дружин та родичів своїх колег - "Схеми" (Українська правда)
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12.03.2021 11:34 Ответить
+ пенсія судді КС ло 100 *штук * ! Кількість громадян України, які мають дійсні посвідки на проживання в Польщі, перевищила 250 тис. - Цензор.НЕТ 4500
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12.03.2021 11:43 Ответить
Людина шукає де краще, а риба де глибше.
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12.03.2021 12:13 Ответить
Цікаво яка цивільна зброя може стільки дати зменьшення населення, як організована владою втеча від зубожіння і боргів в 90 млр. доларів?
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12.03.2021 13:49 Ответить
Поляки не дурні, замість того щоб запустити в країну всяких ледачих арабів і негрів, вони запускають працьовитих українців. В результаті Польща розвивається 7 мильними кроками, а Німеччина і Франція починають деградувати, в них вже навіть є повністю арабські райони з криміналом і неробами які живуть на державні дотації.
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12.03.2021 14:44 Ответить
 
 