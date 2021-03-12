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Новости Происшествия
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моряки (1075) Нигерия (86) пираты (546) похищение (1658)

Пираты напали на танкер Davide B в Гвинейском заливе и похитили 15 членов экипажа. На борту были украинские моряки, - Trade Winds

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пираты напали на танкер Davide B в Гвинейском заливе и похитили 15 членов экипажа. На борту были украинские моряки, - Trade Winds

Девять вооруженных пиратов в Гвинейском заливе атаковали танкер Davide B под флагом Мальты и похитили 15 членов экипажа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус", об этом пишет специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Trade Winds.

Нападение произошло у берегов Нигерии 11 марта. Группе из девяти вооруженных пиратов удалось высадиться на борт танкера для перевозки жидких химических веществ и захватить в заложники 15 из 21 членов экипажа.

Группе из девяти вооруженных пиратов удалось 11 марта высадиться на борт танкера и захватить 15 из 21 члена экипажа. Портал Dryad Global отмечает, что команда танкера состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин. Есть ли среди заложников граждане Украины — пока неизвестно.

Отметим, что МИД Украины пока не предоставило официальной информации о похищении украинских моряков с танкера Davide B.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черном море затонул сухогруз с украинским экипажем: два человека погибли, десять спасены, - Agerpres

В момент атаки пиратов судно находилось в девяти морских милях от восточной границы нигерийской исключительной экономической зоны. Суда в этой зоне особенно уязвимы, так как она находится вне зоны действия региональных сил безопасности. В течение 2020 года здесь произошло пять инцидентов, включая похищение людей.

Международное морское бюро отмечает, что в минувшем году в Гвинейском заливе с судов были похищены 130 членов экипажей — 95% от всех подобных захватов в мире за указанный период.
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Топ комментарии
+4
Можно подумать что захватив Крым и кусок Донбасса это не мавзолейное пиратство.не говоря о Приднестровье и прочих Осетиях Абхазиях,тоже самое только в более уродливой форме,отбирая у рюсскагаварящих жителей все что плохо лежит... Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8634 Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8634
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12.03.2021 11:50
+4
Зря вы так, моряки в Украину привозят и тратят большие деньги по нашим меркам, в некоторых южных городах Одесса, Херсон и др. моряки существенная составляющая экономики этих регионов. Это не такой уж прикольный и легкий труд, но десятки тысяч украинских семей живут в отличном достатке, благодаря морякам.
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12.03.2021 12:12
+3
Исключая меня. Я с Нового года не просыхаю почти, чисто от нечего делать. Вот нечего! И холодно, а уже лет 10 зиму не видел.
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12.03.2021 11:43
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*** 21 ВЕК... ПИРАТЫ..
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12.03.2021 11:33 Ответить
та то ж гибридные пираты) Не знаю как нигерийские, но наши сограждане которые служили во французском Легионе, говорят сомалийские абсолютно не умеют ни воевать, ни пользоваться толком оружием, какой-то фейковый движ. Огромный отряд разбегается при виде парочки белых с автоматами. Были случаи когда моряки сами от них отбивались, просто это не афишируется судовладельцами.
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12.03.2021 11:44 Ответить
Но есть одна проблема: на коммерческих судах нет оружия.
А у папуасов на резиновых лодках, целые арсеналы.
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12.03.2021 11:51 Ответить
Деньги награбленные пиратами в Сомали вкладывают только в Сомали. А деньги награбленные украинскими пиратами вкладывают в ЕС и США. Запрета на эти деньги Запад не вводил.
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12.03.2021 12:13 Ответить
Огромный, никем не считанный бизнес. Счет на сотни и сотни миллионов долларов в год.
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12.03.2021 11:45 Ответить
Вагнерівці підробляють.... Кухар ху*ла не доплачує...Санкції...
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12.03.2021 12:05 Ответить
что-то нашим морякам как-то не поперло в этом году...
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12.03.2021 11:35 Ответить
Исключая меня. Я с Нового года не просыхаю почти, чисто от нечего делать. Вот нечего! И холодно, а уже лет 10 зиму не видел.
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12.03.2021 11:43 Ответить
На круизных лайнерах кто работает массово пьют и впадают в депрессняк у них вообще почти полностью остановилось все.
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12.03.2021 11:53 Ответить
Да-да... есть такое, приходилось читать. Кто-бы мог подумать?! На пике строительства именно круизных лайнеров...
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12.03.2021 11:57 Ответить
А они чем нибудь другим заняться пробовали? Пожалеть их, кто ли?
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12.03.2021 12:07 Ответить
Зря вы так, моряки в Украину привозят и тратят большие деньги по нашим меркам, в некоторых южных городах Одесса, Херсон и др. моряки существенная составляющая экономики этих регионов. Это не такой уж прикольный и легкий труд, но десятки тысяч украинских семей живут в отличном достатке, благодаря морякам.
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12.03.2021 12:12 Ответить
Та я ничего против не имею. Сверху пишут, что они бухают и депрессия у них. Никогда не понимал таких.
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12.03.2021 12:15 Ответить
_Гвинейский залив - внезапно! - оказался нихера не в Гвинее, а, например, в Нигерии. Пиратов - валить уродов! Шакалы. Вздёрнуть на рее, тысяча чертей! Пираты напали на танкер Davide B в Гвинейском заливе и похитили 15 членов экипажа. На борту были украинские моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 4849 Канальи.
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12.03.2021 11:44 Ответить
Сомалийских пиратов вылечили,появились новые джентльмены удачи,типа повесить флаг Веселого Роджера и айда на абордаж подводную. лодку Курск Пираты напали на танкер Davide B в Гвинейском заливе и похитили 15 членов экипажа. На борту были украинские моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 2643
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12.03.2021 11:45 Ответить
Можно подумать что захватив Крым и кусок Донбасса это не мавзолейное пиратство.не говоря о Приднестровье и прочих Осетиях Абхазиях,тоже самое только в более уродливой форме,отбирая у рюсскагаварящих жителей все что плохо лежит... Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8634 Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8634
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12.03.2021 11:50 Ответить
Товаристч чЛенин и Шариков правильно говорили...забрать и поделить... Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 3158 Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 3158
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12.03.2021 11:53 Ответить
давно пора прекратить грузовой трафик с нигерией
многие судовладельцы грузы на нигерию не вассматривают вообще
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12.03.2021 11:53 Ответить
Каждый у кого в год зарплата и иные выплаты меньше 75 000 долларов получат короновирусную компенсацию от Джо Байдена,вот это я понимаю заботливый дед о своих детях Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 6728
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12.03.2021 11:58 Ответить
У меня вышло в прошлом году зарплата вышла 132 000 гривен,у жены 84,у старшего сына 147 00,млалший еще студент,..,украинский Байден из 95 квартала нам ничего не даст Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8954 Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8954
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12.03.2021 12:04 Ответить
Пираты, пираты, вёслами гредут
Капитан и боцман девушек е..........
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12.03.2021 12:28 Ответить
 
 