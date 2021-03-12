Комиссия допустила 133 человека к участию в конкурсе на руководящие должности в САП. СПИСОК

Конкурсная комиссия во время заседания 11 марта утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как передает Цензор.НЕТ, перечень всех кандидатов обнародован на сайте Офиса Генпрокурора.

В частности, среди лиц, допущенных к участию в конкурсе, бывший руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, народный депутат и глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин, бывший заместитель генпрокурора Юрий Севрук, первый заместитель прокурора Тернопольской области Александр Божко.

Кроме того, на конкурс подали свои кандидатуры нынешний и.о. руководителя САП Максим Грищук и прокуроры ведомства - Роман Сымкив, Сергей Козачина, Андрей Перов и Ольга Яровая.

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Также на пост главы САП претендует руководитель подразделения детективов НАБУ Елена Кролевецкая, бывший председатель Высшего админсуда Александр Нечитайло и руководитель Киевской местной прокуратуры №4 Максим Тимошенко.

К конкурсу были не допущены 36 человек.





















