Локдаун могут ввести в случае угрозы коллапса медсистемы, чтобы этого не произошло, ввели адаптивный карантин, - Ляшко
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В Украине ввели адаптивный карантин, чтобы избежать локдауна, однако в случае угрозы коллапса медсистемы локдаун все же могут ввести.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Если будет угроза коллапса системы здравоохранения, я, как главный санитарный врач, буду обращаться к правительству о введении жесткого карантина на территории всей Украины. Сегодня для того, чтобы этого не произошло, мы ввели адаптивный карантин", - подчеркнул главный санврач.
Ляшко объяснил, как работает разделение на зоны карантина.
"Говорим об оранжевом уровне опасности - это сигнал, что область в ближайшее время может перейти в красный уровень и может быть угроза функционированию бизнеса, экономики, системы здравоохранения. Каждый должен подумать: что он может сделать на данном конкретном месте для того, чтобы препятствовать росту количества случаев коронавирусной болезни", - отметил он.
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Из за того что кто то не хочет делать свою работу-всем придётся сидеть без работы...кретины и мрази,у меня просто нет других слов!
А в нас суцільна профанація.
Тому нічого доброго нас не чекає.
Низи не хотять дотримуватися правил, верхи не можуть забезпечити примус і контроль