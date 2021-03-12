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Локдаун могут ввести в случае угрозы коллапса медсистемы, чтобы этого не произошло, ввели адаптивный карантин, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Локдаун могут ввести в случае угрозы коллапса медсистемы, чтобы этого не произошло, ввели адаптивный карантин, - Ляшко

В Украине ввели адаптивный карантин, чтобы избежать локдауна, однако в случае угрозы коллапса медсистемы локдаун все же могут ввести.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Если будет угроза коллапса системы здравоохранения, я, как главный санитарный врач, буду обращаться к правительству о введении жесткого карантина на территории всей Украины. Сегодня для того, чтобы этого не произошло, мы ввели адаптивный карантин", - подчеркнул главный санврач.

Ляшко объяснил, как работает разделение на зоны карантина.

"Говорим об оранжевом уровне опасности - это сигнал, что область в ближайшее время может перейти в красный уровень и может быть угроза функционированию бизнеса, экономики, системы здравоохранения. Каждый должен подумать: что он может сделать на данном конкретном месте для того, чтобы препятствовать росту количества случаев коронавирусной болезни", - отметил он.

Читайте: Украина пока не будет вводить свидетельства о вакцинации, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Локдаун могут ввести в случае угрозы коллапса медсистемы, чтобы этого не произошло, ввели адаптивный карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5557 Локдаун могут ввести в случае угрозы коллапса медсистемы, чтобы этого не произошло, ввели адаптивный карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8391
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12.03.2021 11:37 Ответить
Локдаун могут ввести в случае угрозы коллапса медсистемы, чтобы этого не произошло, ввели адаптивный карантин, - Ляшко - С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививаний в сутки, - Ляшко

Главный санврач: Медицинские маски не защищают от коронавируса
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12.03.2021 11:39 Ответить
Где штрафы за маски,почему работает буковель?
Из за того что кто то не хочет делать свою работу-всем придётся сидеть без работы...кретины и мрази,у меня просто нет других слов!
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12.03.2021 11:41 Ответить
Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7937Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6570Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6570 Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1275
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12.03.2021 11:44 Ответить
Скажите, а после карантина дадут путевки в санаторий для лечения алкоголизма и ожирения?*** Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4182 Наступило время, когда запах спирта на собеседовании вызывает доверие и уважение.*** Локдаун можуть ввести в разі загрози колапсу медсистеми, щоб цього не сталося, ввели адаптивний карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4182
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12.03.2021 11:46 Ответить
Адаптивний карантин ефективний, коли є контроль:від носіння масок до збільшення кількості громадського транспорту.
А в нас суцільна профанація.
Тому нічого доброго нас не чекає.
Низи не хотять дотримуватися правил, верхи не можуть забезпечити примус і контроль
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12.03.2021 12:20 Ответить
Якщо такі темпи вакцинації, то в Україні грозить сплошний локдаун, одним словом п.........
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12.03.2021 12:26 Ответить
Для початку хотя би всі школи перевили на дистанційку, користь була би більша від усіх їхніх запроваджених мір. Значна кількість дітей хворіє які розносять хворобу серед дорослих батьків, дідусь, бабусь - а ті потім в своїх робочих коллективах. І пішло, поїхало.
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12.03.2021 12:35 Ответить
 
 