Водитель маршрутки в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП в Киеве, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Патрульные составили админматериалы на нетрезвого водителя автобуса и врача, который допустил его к работе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Вчера патрульных вызвали на улицу Ивана Выговского, где произошло ДТП с маршрутным транспортным средством. Участники ДТП успели отменить вызов и отметили, что вызвали полицию поспешно и не имеют претензий друг к другу. Однако патрульные обнаружили у водителя автобуса "Богдан" признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование, результат - 0,56 промилле. В таком состоянии он осуществлял перевозку пассажиров", - сказано в сообщении.

Патрульные сообщили о происшествии коллегам из отдела безопасности дорожного движения, а те выяснили, что согласно имеющимся документам, водитель утром прошел осмотр врача. Поэтому патрульные отдела приехали на базу перевозчика и составили на врача материалы по ч. 1 ст. 129 (допуск к управлению водителей, находящихся в состоянии опьянения) КоАП.

На водителя составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

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О происшествии информируют Департамент транспортной инфраструктуры и Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.







Фото: патрульная полиция / Facebook