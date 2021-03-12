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Водитель маршрутки в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП в Киеве, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Патрульные составили админматериалы на нетрезвого водителя автобуса и врача, который допустил его к работе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Вчера патрульных вызвали на улицу Ивана Выговского, где произошло ДТП с маршрутным транспортным средством. Участники ДТП успели отменить вызов и отметили, что вызвали полицию поспешно и не имеют претензий друг к другу. Однако патрульные обнаружили у водителя автобуса "Богдан" признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование, результат - 0,56 промилле. В таком состоянии он осуществлял перевозку пассажиров", - сказано в сообщении.

Патрульные сообщили о происшествии коллегам из отдела безопасности дорожного движения, а те выяснили, что согласно имеющимся документам, водитель утром прошел осмотр врача. Поэтому патрульные отдела приехали на базу перевозчика и составили на врача материалы по ч. 1 ст. 129 (допуск к управлению водителей, находящихся в состоянии опьянения) КоАП.

На водителя составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

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О происшествии информируют Департамент транспортной инфраструктуры и Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.

Водитель маршрутки в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП в Киеве, - патрульная полиция 01
Водитель маршрутки в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП в Киеве, - патрульная полиция 02
Водитель маршрутки в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП в Киеве, - патрульная полиция 03
Фото: патрульная полиция / Facebook

Водитель маршрутки в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП в Киеве, - патрульная полиция 04
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да ничего страшного. пойдет в другой автопарк и будет работать.
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12.03.2021 11:51 Ответить
коррупционеров тоже ловят каждый день , а они по прежнему работают.
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12.03.2021 11:52 Ответить
перегарс... сейчас антонина повысит штрафы....
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12.03.2021 11:52 Ответить
то, что миллиарды крадут - это не преступление, а то, что два мужика мирно разошлись - это страшное преступление... все больше и больше полициизируемо-цементизирующе-дебилизируемая Украина рвется к светлому будущему...
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12.03.2021 11:58 Ответить
Водитель маршрутки в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП в Киеве, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7511
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12.03.2021 12:00 Ответить
а врача за что? Шофер мог по дороге выпить
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12.03.2021 12:12 Ответить
шофэр значит сдал врача, сказал что употреблял до работы
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12.03.2021 12:50 Ответить
Сьогодні день молоді в Замбії, тому є привід відмічати.
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12.03.2021 12:24 Ответить
Чим жорсткіші покарання ми вводимо за пияцтво за кермом,тим більше п"яних на дорогах.Тоді питання - чи не перегнули ми палку в цій боротьбі і вона тріснула,чи не зірвали різьбу,закручуючи гайку тверезості?
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12.03.2021 12:42 Ответить
Вы не поняли-этА же Маршрутчик...
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12.03.2021 13:19 Ответить
 
 