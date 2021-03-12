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Требую усилить ответственность местных властей за соблюдение пожарной безопасности. В случае ЧП - будут громкие уголовные дела, - Чернышов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Требую усилить ответственность местных властей за соблюдение пожарной безопасности. В случае ЧП - будут громкие уголовные дела, - Чернышов

Регионы должны срочно завершить подготовку по противодействию чрезвычайным ситуациям в весенне-летний период.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, пишет Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что только что провел заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Приоритетной задачей является эффективная подготовка всех регионов к противодействию чрезвычайным ситуациям в весенне-летний период. С этой целью будут проведены проверки готовности сил и средств к быстрому реагированию.

"Я требую усиления ответственности местной власти за ненадлежащее соблюдение пожарной безопасности. Уверяю, что в случае чрезвычайных событий, которые приводят к человеческим жертвам или материальным потерям - будут громкие уголовные дела. Все ответственные - понесут наказание", - добавил он.

Кроме этого он отметил, что в ходе заседания Комиссии рассмотрели состояние подготовки мест массового отдыха на водных объектах Украины, а также обсудили вопросы обеспечения потребностей населения и отраслей экономики водными ресурсами в случае наступления маловодья.

"Минрегион в пределах своей компетенции будет контролировать установленные режимы работы водохранилищ и водохозяйственных систем. В случае возникновения дефицита воды будут приняты все необходимые меры по рациональному использованию ресурсов. Приоритет будет предоставляться использованию воды для питьевых и бытовых нужд населения", - написал Чернышов.

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Автор: Ірина Дашківська
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да хоть бы одно дело довели до суда и до реального срока.....
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12.03.2021 11:56 Ответить
Я требую... (с) И шо? И все!

Стесняюсь спросить а громкие - это какие?
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12.03.2021 12:09 Ответить
У нас наркоман терроризирует дом. И хоть бы что. Незаконные подключения в обход счетчика, задымления, МЧС, десятки жалоб в полицию, суды, судебные исполнители... Плевать. Ничего не работает, кроме наркомана. Один наркоман положил на лопатки всю систему. Я, конечно, могу предположить, что система харчуется с наркоманов. Но это же почти ересь. Как я могу не верить аваковым и геращенкам по поводу их искренности в желании искоренить преступность. Государство парализовано. А то, что еще осталось хоть в каком-то рабочем состоянии, работает против государства. А значит, пожары будут продолжаться. А наркоманы плодиться и чувствовать себя хозяевами жизни.
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12.03.2021 12:11 Ответить
Гляньте на любий двір багатоповерхівки. Там пішоходу ніде пройти- суцільна парковка. Туди ніяка пожарка не заїде.
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12.03.2021 12:16 Ответить
 
 