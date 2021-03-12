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Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к руководителям предприятий и организаций столицы сократить в пятницу рабочий день из-за непогоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

"Хочу обратить ваше внимание, что по прогнозам синоптиков сегодня в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий - сильный ветер, снижение температуры, возможен снегопад... Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций: по возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день, чтобы на дорогах не было больших пробок и, чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды", - сказал Кличко.

Также он попросил киевлян, у которых нет острой необходимости ехать в город, оставаться дома.

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Топ комментарии
+3
Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 8976
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12.03.2021 12:36
+2
Техаский ветер и морозы вдарили Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 2076
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12.03.2021 12:39
+2
Власть в Украине захватил Левочкин,так что не парьтесь Чуваки..поздно СПИТЕ...,Зелемойским прювет .... Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 1273
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12.03.2021 12:41
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семьи Педалик кормить будет? Кого можно было и так сократили, да на удаленку отправили
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12.03.2021 12:30 Ответить
Катаклізьма.
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12.03.2021 12:33 Ответить
Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 8976
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12.03.2021 12:36 Ответить
киев город паразит, жаль его ветром из чернобыля не продуло хорошенько,
увы, теперь эта клоака грабит всю Украину
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12.03.2021 12:37 Ответить
Педаля, башляй метеорологам, чтобы они правильную погоду объявляли. Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 7546
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12.03.2021 12:37 Ответить
Техаский ветер и морозы вдарили Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 2076
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12.03.2021 12:39 Ответить
Власть в Украине захватил Левочкин,так что не парьтесь Чуваки..поздно СПИТЕ...,Зелемойским прювет .... Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 1273
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12.03.2021 12:41 Ответить
Опять Лёвочкин ? Непотопляемый, однако.
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12.03.2021 13:11 Ответить
не, ну погода и вправду паскудиссимо Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 5590
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12.03.2021 12:42 Ответить
Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 3088 походу Педалик уже курнул и испугался снега, который может выпасть внезапно Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 9634

Холодно разве что для тех, кто работает на улице, а так погода как погода
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12.03.2021 12:43 Ответить
у природы нет плохой погоды...
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12.03.2021 12:47 Ответить
Шоковый терапевт и реформатор Польши Лешек Бальцерович работавший в Украине в 2016 году,дал обширное интервью западным СМИ... Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 9624Мавзолейным лучше не смотреть и не слушать настоящего реформатора ,вам крысам тупорылым Шариковым такое непонятно будет от слова НИКОГДА......ваше взять и поделить засуньте Путлеру в дупу Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников - Цензор.НЕТ 3083
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12.03.2021 12:48 Ответить
Как же так,в стране все есть,а народу не хрен ЕСТЬ...,Семен Слепаков прав...
ЕСТЬ...все,но нет ничего... Негода в Києві: Кличко просить керівників підприємств і організацій столиці скоротити робочий день для співробітників - Цензор.НЕТ 4898 Негода в Києві: Кличко просить керівників підприємств і організацій столиці скоротити робочий день для співробітників - Цензор.НЕТ 4898
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12.03.2021 12:56 Ответить
Полгода плохая погода, полгода совсем никуда...(с)
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12.03.2021 14:18 Ответить
 
 