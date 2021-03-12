Непогода в Киеве: Кличко просит руководителей предприятий и организаций столицы сократить рабочий день для сотрудников

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к руководителям предприятий и организаций столицы сократить в пятницу рабочий день из-за непогоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

"Хочу обратить ваше внимание, что по прогнозам синоптиков сегодня в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий - сильный ветер, снижение температуры, возможен снегопад... Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций: по возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день, чтобы на дорогах не было больших пробок и, чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды", - сказал Кличко.

Также он попросил киевлян, у которых нет острой необходимости ехать в город, оставаться дома.

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